Educación abre el plazo para que colegios e institutos se sumen al plan de segregación lingüística el curso 2025-2026

Educación ya ha abierto el plazo para colegios e institutos se sumen al plan de segregación lingüística. En su segundo año de aplicación, el conseller Antoni Vera abre la experiencia piloto a los centros de Secundaria, como estaba previsto, pero además permite a más escuelas de Primaria que se sumen. La resolución publicada justifica esa novedad en que la reducida muestra de colegios participantes en el primer año (solo once, todos concertados, de los 400 que podían sumarse, lo que representa un 2,75% del total) no basta para evaluar los resultados del plan, mientras el conseller ha asegurado que varias escuelas de Primaria le han expresado este curso su interés en sumarse al plan de lengua, que supone recibir recursos extraordinarios por parte de la Conselleria.

En plena crisis con Vox, el Govern no solo mantiene el plan de lengua que diseñó a todo correr en 2023 para lograr el apoyo de la formación ultra a los presupuestos de 2024, sino que intenta ampliarlo al permitir a más centros de Primaria que se sumen en su segundo año de aplicación.

La resolución salió publicada en el BOIB el pasado sábado, en lo mismo términos en que fue presentada a los sindicatos hace dos semanas (la mayoría reiteraron su rechazo al plan y solicitaron su retirada). Los colegios e institutos tienen 15 días hábiles para enviar la documentación requerida para participar: una estimación del número de alumnos participantes por niveles (se requiere un mínimo del 20% por etapa y nivel); explicación de las estrategias metodológicas y organizativas necesaria, incluyendo las medidas de atención a la diversidad; justificación de la idoneidad de las instalaciones; previsión de qué recursos materiales y humanos serán necesarios para llevarlo a cabo; y una propuesta de modificación de los documentos del Proyecto Educativo de Centro y se establece el procedimiento para la revisión sistemática y periódica del Plan. Una vez revisadas las solicitudes, los centros admitidos deberán entregar la relación de alumnos de cada uno de los grupos que participen en el Plan, con indicación de la opción elegida por los padres. En el caso de centros públicos, también deberán presentar el certificado de la sesión del claustro en la que se aprueba la adhesión al Plan, así como el certificado de aprobación del mismo por parte del Consejo Escolar del centro, con una mayoría de al menos dos tercios.

Según Educación este curso están participando en este plan unos 2.300 alumnos, que realizan una o dos materias (Matemáticas y/o Conocimiento del Medio) en una lengua distinta a la vehicular de esa materia (cabe recordar que Educación dio esta cifra cuando había colegios que aún no habían recogido la información sobre cuántas familias querían participar). El próximo curso las familias de los alumnos de Secundaria podrán elegir, según el curso, estudiar Biología y Geología; Geografía e Historia; Matemáticas y/o Física y Química en una lengua distinta a la vehicular. Cabe recordar que aunque con este plan Vox perseguía aumentar las horas de lengua castellana en los centros educativos este curso se ha dado el efecto contrario y participar en el plan ha supuesto aumentar las horas en catalán, como ha sucedido en el Santa Mónica. En varios de los once centros participantes se ha dado la circunstancia de que no se ha podido aplicar en todos los cursos al no haber llegado al mínimo de demanda por parte de las familias (que ha de ser de al menos un 20%).