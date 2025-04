Cruce de acusaciones entre los partidos tras la multitudinaria manifestación por la vivienda

Reacciones muy diferentes en los partidos tras la multitudinaria manifestación del pasado fin de semana en Palma por la situación de emergencia habitacional que viven las islas. El Partido Popular de Marga Prohens asegura que entienden "perfectamente" que los ciudadanos salgan a la calle porque el drama de la vivienda es "una situación que nos hemos encontrado" y culpan directamente al Pacto de Francina Armengol: "Somos los primeros conocedores de lo que sufre la gente en materia de vivienda después de ocho años".

El portavoz de los populares, Sebastià Sagreras, apunta que en la manifestación hubo proclamas contra la ley de vivienda estatal: "La gente quedó boquiabierta cuando vio a los cargos de Més y PSIB en su manifestación, después de ocho años de no haber tomado ninguna medida, después de ocho años en los que Baleares fue la comunidad donde más crecieron los precios del alquiler, un 60%, y de compraventa, un 90%".

En este sentido, apunta que el Govern de Prohens se ha "arremangado desde el primer día" para dar una solución al problema de la vivienda, y pone como ejemplo el decreto para construir 20.000 inmuebles en Palma: "Es un decreto para agilizar tramitaciones, para aumentar densidades y para dar prioridad a la gente que vive en Baleares, para poder llegar a aquellas viviendas de precio más asequible".

Tanto el PP y el Govern afirman que son "conocedores del problema" y "comparten las preocupaciones de la gente que se manifestó este pasado sábado", como "comparten que no se puede entender de ninguna manera que quienes tuvieron ocho años responsabilidad de gobierno ahora asistan a estas manifestaciones por el derecho a la vivienda". "Genera la misma rabia que ver al portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, en la manifestación del tren de Llevant, cuando después de ocho años no hicieron ni un palmo", subraya.

La izquierda niega la mayor

Los portavoces de PSOE, Més per Mallorca y Unidas Podemos en el Parlament balear acusan al Govern de dar la espalda a la ciudadanía y no escuchar las reivindicaciones de las miles de manifestantes que este domingo clamaron contra el negocio y la turistificación de la vivienda.

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, critica que el PP negara que la manifestación fuera contra el propio Govern cuando el Ejecutivo "debería sentir y escuchar a la gente que se manifiesta, porque si uno va a esas manifestaciones, se ve claramente que sí, que son contra el Govern y las políticas de Prohens". Además, señala que la mayoría de las reivindicaciones pasan por “blindar los precios del alquiler”. “Si hablas con la gente de la calle, te preguntan por qué en Baleares no se hace lo mismo que en otras Comunidades Autónomas, que es limitar el precio del alquiler", expresa.

Según el dirigente socialista, el hecho de no escuchar la "sensación real" de la población va de la mano con que el Ejecutivo de Prohens "dice que no quiere hacer políticas al respecto, y solo sabe hablar del pasado”. Por ello, el PSIB-PSOE muestra su apoyo a las personas que salieron a manifestarse: "Ni siquiera con José Ramón Bauzá salió tanta gente a la calle en los dos primeros años de legislatura, nunca un Govern ha tenido tantas manifestaciones en los primeros dos años, y Marga Prohens ha tenido manifestaciones masivas, una tras otra: contra la lengua, la vivienda, el turismo, etcétera".

Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Lluis Apesteguia, lamenta que para el Govern la única manera de hacer bajar el precio de la vivienda es incrementar la oferta pese a que "no hay ningún dato que afirme que este es el camino". "No hay una falta de vivienda en Baleares, otra cosa es que haya fata de vivienda disponible o en el mercado", insiste Apesteguia sobre las cerca de 105.000 viviendas vacías que hay en las islas. También censura las políticas urbanísticas del PP por su función especulativa y reitera la necesidad de intervenir el mercado.

En la misma línea se ha mostrado Cristina Gómez, de Unidas Podemos, quien afirma que el PP "se está aprovechando de este drama social para fomentar pelotazos". "Cuando una gran mayoría de la población está en emergencia habitacional, no es un problema de servicios sociales, sino un problema del mercado especulativo que está excluyendo a una gran mayoría de la población", destaca.

En cuanto a Vox, que está negociando medidas en materia de vivienda con el PP, defiende el ejercicio del derecho de manifestación por parte de los ciudadanos ante el "gravísimo problema" de la vivienda, aunque considera paradójico que se sumaran a las protestas los políticos de izquierdas que "durante ocho años no han hecho nada por resolverlo". En este sentido, la portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, celebra que el PP haya "cambiado su actitud" y esté considerando las propuestas de Vox para favorecer el incremento de la oferta de viviendas.