Aparecen pintadas contra los mallorquines en la capital: "Palma para los alemanes"

Pocos días después de que miles de personas protestaran contra la escasez de viviendas en Palma, una pintada en alemán ha causado revuelo en la ciudad. En la puerta de una casa de la muralla de Dalt Murada aparece el lema "¡Inländer raus! Palma para los alemanes". Se dice que hay más pintadas con el mismo mensaje en otros lugares de la ciudad.

Aún no se sabe quién está detrás de esta campaña. Es posible que se trate de una forma sarcástica de señalar lo que muchos habitantes de la zona piensan actualmente del mercado inmobiliario. Es decir, que no tienen ninguna posibilidad frente a los ricos inmigrantes del norte de Europa y se ven obligados a abandonar sus barrios y pueblos.

No es el primer grafiti en alemán

No es la primera vez que un grafiti en alemán causa revuelo en Palma. El verano pasado, el lema «El turismo te hace libre» apareció en varios lugares del casco antiguo en referencia al lema «El trabajo te hace libre» de los campos de concentración nazis en Alemania. El autor de la pintada de mal gusto no fue encontrado en su momento. En cualquier caso, el año pasado se caracterizó por los mensajes agresivos. En Manacor, alguien roció una pared con «Matar a un turista». En cambio, las pegatinas con las palabras «Turists, go home», que unos desconocidos pegaron en el parabrisas del coche de alquiler de una familia de vacaciones en Bunyola, eran comparativamente inofensivas.

Podría ser que las nuevas pintadas sean el preludio de una nueva campaña. El caso es que muchos mallorquines temen verse obligados a abandonar su isla porque ya no pueden competir en el mercado de la vivienda con los sueldos que reciben los habitantes de la isla. Hace unas semanas, la iniciativa ciudadana Banc de Temps de Sencelles, que inició las protestas contra la escasez de vivienda y el turismo de masas en Mallorca el año pasado, publicó un nuevo vídeo. En él, los activistas denunciaban, entre otras cosas: «En la clase de mi hijo ya hay tres familias que se han ido de Mallorca».