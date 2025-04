Elecciones en la UIB: la Universitat de la lista única a rector

Uno de los hipotéticos vicerrectores de la Universitat de les Illes Balears, que el jueves acudió a la reunión que iba a significar la puesta de largo de la candidatura disidente de Joan Estrany al rectorado de la institución, llevaba un cuaderno. Pertenece al área económica, y pensaba anotar con pulcritud las consignas de su líder que iban a enmarcar la campaña electoral hasta el 21 de mayo, día de urnas. Imaginen su estupor cuando el comandante de la expedición anunciaba que abandonaba el barco, antes de iniciar la travesía. El catedrático de Geografía ha dado la cara y ha esgrimido inaplazables «razones personales y familiares» para su renuncia, que en buena lógica ya existían cuando sedujo con notable esfuerzo a sus entonces seguidores y hoy casi perseguidores.

Uno de los catedráticos de más peso de la Universitat blasfemaba el viernes que «suerte que voy a la UIB lo estrictamente necesario, porque si me cruzara con Estrany le soltaría cuatro frescas sobre la faena a su equipo, es indignante». En este colectivo reclutado para luchar contra el poder del rectorado, la reacción al chasco oscila entre la perplejidad y el miedo a las míseras venganzas académicas. En el bando contrario, la escuadra del rector Jaume Carot ha cerrado la semana entre saltos de alegría, después de dar por sentado en entrevistas que tenía un rival a su voluntad de eternizarse en el cargo. Literalmente, puesto que aspira a jubilarse en el rectorado.

Este diario ha logrado hablar con la mayor parte de los valiosos y valientes profesores y profesoras que acudieron a la reunión del harakiri de Estrany. Todos ellos sin excepción se han negado a que sus citas textuales aparezcan bajo su nombre, un detalle que ilustra sobre el clima ominoso que se respira en la UIB. Se indican aquí los nombres de los más representativos, pero sin voz por voluntad expresa de los contactados.

Estrany ha hablado, pero no existe un solo aspirante a un cargo político que dimita por razones «personales y familiares». Se ha instalado el consenso, incluso dentro de su equipo, a la hora de relacionar su espantada con su jugoso puesto al frente de RiscBal, el observatorio de catástrofes naturales donde se tambaleaba la voluminosa aportación del Govern. Uno de los desairados el jueves ofrece una perspectiva inesperada. «Estrany se ha asustado. Me parece normal que tuviera miedo de las repercusiones, como otros miembros de su candidatura, porque podría haber ganado las elecciones pero el actual equipo del rector es vengativo y las represalias eran inevitables».

A la reunión de la derrota autoinfligida del jueves asistió por ejemplo Josep Vidal, brillante profesor titular de Educación Física que reúne los tres sexenios de investigación necesarios para personalizar la candidatura a rector tras la huida de Estrany. Sin embargo, otros asistentes a la triste cumbre señalan que se autoexcluyó de un posible liderazgo.

Tal vez el profesor de más carácter presente en la reunión es Miquel Bennàssar, un catedrático de Enfermería que, en la visión admirativa de un colega, «ha sacado a su especialidad de la formación profesional para desarrollar la investigación». Relativamente joven para el cargo, sería un aspirante temible pero se queda a un paso de los famosos tres sexenios reconocidos. Como de costumbre, el actual rectorado ha maniobrado para no adaptar el espíritu de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) a los estatutos de la UIB.

Entre las profesoras a quienes Estrany había logrado convencer faltaba la estrella que mas brilla ahora mismo en la Universitat, pero que prefiere mantenerse junto a los coroneles que encabezan departamentos y decanatos. A cambio, a la reunión del jueves asistió Elga Cremades, profesora titular emergente de la filología catalana. También figuraba Elena Quintana, también profesora titular bien considerada en Pedagogía.

En cambio, no se personó en el acto fúnebre Tolo Deyà, el decano de la facultad de Turismo que se consideraba uno de los fichajes de mayor categoría en la candidatura frustrada. Concentrado hoy en la repercusión de los aranceles de Trump sobre los mercados emisores, señala que «en los últimos tiempos habíamos hablado de muchas cosas con Estrany, pero no asistí a la reunión del jueves».

Los miembros del equipo que podrían recoger el testigo de Estrany, ahora o a medio plazo, comparten un veredicto sobre su futuro personal que resulta suicida para la institución. «No he nacido para ser rector/a». El más valiente del grupo señala que «es una vergüenza que vayamos hacia la candidatura única, y encima de los actuales. No debería haber otro aspirante, sino varios». En universidades más prestigiosas, no son inhabituales las parrillas con media docena de profesores que aspiran a rector.

Si Estrany desaparece de escena de la forma más humillante, ¿por qué se metió en un lío, llamando a todos los popes de la UIB para decirles un día que se presentaba y al siguiente que tenía dudas, una mañana que se veía ganador y con el ‘blues’ de la tarde que estaba condenado al fracaso? Una profesora intachable asegura que «era capaz de asegurarte que se presentaba y que no se presentaba, que tenía la victoria garantizada y que la derrota era inevitable, todo ello en una misma conversación, qué digo, en una misma frase».

El párrafo anterior ha quedado sin respuesta, ¿por qué se metió Estrany en el lío? Existe el consenso de que no lo necesitaba, con una carrera floreciente y un RiscBal que le envidian la mayoría de los cazadores de fondos públicos. La interpretación más malévola no es la menos creíble. El castillo de Carot también está en ruinas, con la mitad de sus diez vicerrectores y la secretaria general de salida. Sin embargo, cuenta con un vicerrector a quien propios y extraños conceden habilidades políticas superlativas, muy por encima de una institución provinciana y acobardada según demuestran las voces en off. Aseguran quienes conocen la Universitat desde su creación que este miembro del equipo gobernante inspiró la candidatura rival, sopesando incluso la perspectiva de cambiar de bando si el geógrafo bisoño prosperaba. Y el maquiavelismo de este fabricante de reyes también le permite haber proyectado a un aspirante débil, para bloquear el afloramiento de rivales en condiciones.

Entretanto, el protocolo fúnebre sigue pautas inalterables:

-Le llamo de Diario de Mallorca, y me gustaría hablar de la reunión del jueves a la que usted asistió.

-Prefiero que sea Estrany quien hable.

Es la respuesta más común, sin descartar réplicas esotéricas como «entre poco y nada puedo decir respecto a la reunión, que ya no tiene importancia, saludos».

-Me gustaría saber si se siente usted traicionado por Estrany, tras su renuncia.

1) No siento que Estrany me traicionara, nunca criticaría una decisión personal así. No estoy legitimada para opinar, cada uno sabe el momento en qué se encuentra.

2) Traicionado, no, pero sí decepcionado, con altibajos. El abandono era una posibilidad, por la actitud en la UIB que sufro en las reuniones a las que asisto. A todo el mundo le parece bien cualquier cosa, sin protestar jamás.

Y a continuación en ambas respuestas, «soy muy abierto/a personalmente, pero no pongas que has hablado conmigo». Carot no solo anunciaba que tenía un rival, se quejaba de que lo hubiera porque «a Jaume no le interesa que nadie se presente». La notable falta de empatía del físico teórico, un rasgo asociado histórica y quizás injustamente a su especialidad, permite que proliferen leyendas negras a su alrededor. Según otro catedrático asistente a la reunión de la cicuta del jueves, «dicen que lleva siempre encima una libreta en que anota con cruces los desdenes que sufre, y no me extrañaría».

Estrany fue candidato cuando no podía ganar y no reunía un equipo, se retira al conseguir refuerzos y una posibilidad consistente de victoria, porque las elecciones de mayo iban a ser un plebiscito en torno a la figura de Carot. Personas preparadas, con buena imagen y sin intereses ajenos a la UIB se han quedado literalmente desamparadas, a merced del rodillo después de haberse enrolado junto a un candidato que apeló a su responsabilidad social.

Solo una catedrática de mente fría recuerda que «queda un mes para la inscripción de candidaturas, del seis al ocho de mayo, puede producirse una sorpresa». En el extracto más sugestivo de un asistente a la reunión del hundimiento, «un catedrático es una persona normal y corriente, aunque algunos no lo tienen asumido». Hace una semana, se hubiera referido únicamente a uno de los candidatos, hoy los señala a ambos.