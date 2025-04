Tomàs Mut Ferragut, autor del libro ‘Al·lots, avui hi ha festa!’: «No hubo un palmo del litoral de la isla que no sirviera para el contrabando»

Dice en su libro que no hay un palmo de litoral en Mallorca que no fuera utilizado para actividades ilícitas. ¿Tan extendido llegó a estar el contrabando?

Sí. Cuando empecé a entrevistar a estas personas que estaban vinculadas al mundo del contrabando, unas me llevaron a otras y al final llegué a rodear toda la isla. Todos los productos llegaban por mar, y cualquier punto del litoral fue utilizado para hacer una descarga de contrabando.

¿Cómo surgió la idea de hacer este libro?

Yo vengo del mundo de la montaña, y siempre me interesaron los vestigios de las personas que vivían allí, como los hornos de cal y las sitjas de los carboneros. Empecé a hacer entrevistas a personas mayores que habían trabajado en los bosques, sobre cuando eran jóvenes. Y de manera casual me empezaron a hablar del contrabando. Yo había encontrado ya algún «secret», los lugares donde escondían el género de contrabando. Esto despertó mi curiosidad y una entrevista llevó a otra. No tenía intención de escribir un libro. Esto vino después, cuando ya tenía un bagaje de entrevistas a esta gente.

Usted centró su trabajo en la figura del ‘traginer’, la gente de los pueblos que realizaban las descargas del género, los que denomina los obreros del contrabando. ¿Cuántos llegó a entrevistar?

Fueron más de treinta. Eran personas de entre setenta a más noventa años. De ellos hubo gente que no tenía inconveniente en ser identificado e incluso se dejaron hacer fotos. Otros aceptaron contarme sus historias pero a condición de no ser identificados. Y hubo otros que rehusaron hablar.

El contrabando estaba muy extendido en todos los pueblos, pero al mismo tiempo había una ley del silencio, nadie hablaba.

Eso era sagrado, una de las premisas que les imponían a todos los que contrataban para hacer el trabajo duro en este negocio era que había que tener la boca cerrada.

Y todavía hay gente que la mantiene cerrada, tantos años después.

Sí, porque la palabra de estos hombres iba a misa. Y cuarenta años después todavía la mantenían.

También comenta en el libro que estaba tan extendido que en algunos pueblos, para saber si esa noche había una descarga de un barco, bastaba con pasarse por el café. Si estaba vacío es que estaban todos «traginant».

Sí, la mayoría de hombres del pueblo participaban. Y ojo, era un trabajo muy duro y arriesgado. Yo recorrí los sitios de la costa donde se hacían las descargas. Iba de día y con una mochilita, y no era fácil. Ellos lo hacían de noche y cargados con sacos que pesaban sesenta kilos. No todos valían. Había algunos que iban una noche y no volvían nunca más.

Le hablaron de «los años del hambre», y que muchas familias pudieron salir adelante gracias al contrabando.

Sí. Las personas con las que hablé me permitieron retroceder hasta los años treinta del siglo pasado, y llegar hasta los años ochenta, cuando esta actividad desapareció. En la posguerra había mucho contrabando de productos de primera necesidad. Entraba harina, azúcar, café, arroz y también medicamentos como la penicilina. Durante los años de aislamiento internacional traían también piezas de recambio de motores. Y en la última etapa, con el boom del turismo y la reactivación económica, ya solo entraba whisky y tabaco. Aunque el tabaco ha estado presente en todas las épocas.

También comenta que un ‘traginer’ ganaba más en una noche descargando contrabando que en un mes de trabajo.

Claro, por eso aceptaban un trabajo tan duro y arriesgado. No es que se enriquecieran con esta actividad, pero sí les permitía llegar con tranquilidad a final de mes o comprarse un trozo de tierra. Millonarios se hacían otros.

¿Y por qué la localidad más activa en el contrabando de Mallorca era Santanyí?

No sabría explicar por qué... Lo cierto es que eran famosos por el contrabando, incluso fuera de Mallorca. Un señor me contó que cuando fue a hacer el servicio militar a la península, le preguntaron de dónde era. Cuando dijo de Santanyí le respondieron: ¡Contrabandista! Pero la realidad es esta: estaba extendido, estaba bien visto y mucha gente participaba.

Hasta el punto de que toda la costa de Mallorca estaba llena de ‘secrets’. ¿Cuántos ha encontrado?

Muchos. Más de trescientos. Y estoy convencido de que representan apenas un diez por ciento de los que había.

Y de todos ellos, ¿cuál le ha llamado más la atención?

Hay unos cuantos. En el litoral de Llucmajor encontré uno inmenso y bien conservado. Está camuflado y es difícil de ver. Cuando yo lo visité todavía tenía la puerta de madera, y tenía escalones excavados en el interior. Luego hay otro espectacular en el Cingle de n’Amet, en sa Costera, que está en una cueva en medio de un acantilado y es prácticamente inaccesible.

Había incluso especialistas en excavar ‘secrets’.

Sí. Tuve la suerte de entrevistar a uno de ellos. En al argot de los contrabandistas se llamaban «secreters». Este hombre ideó distintos sistemas de camuflaje para ocultar las entradas que eran de película. Hizo muchos, quizás un centenar, y estaba muy demandado. Le llamaban incluso de la península.

Los contrabandistas desarrollaron también una jerga propia, para que no les entendieran los extraños. Dígame algunos ejemplos.

El título del libro, Al·lots, avui hi ha festa, es uno. Es lo que les decía el encargado de uno de los grupos de Llucmajor para avisarles de que esa noche tenían que ir a trabajar. También usaban otros términos, como Anar de penyes. O Que ve na Bet, que era el nombre de una de las barcas.

A pesar de ser una actividad clandestina, el contrabando ha dejado una huella en la toponimia de Mallorca.

El caso más claro es Can Pastilla, que, según me dijeron, viene de las pastillas de tabaco de contrabando. También hay varias cuevas llamadas Cova des Tabac, o la Cova de sa Farina, en Llucmajor, porque apareció allí un gran cargamento.