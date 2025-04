Balears hacia un futuro 100% renovable: luces y sombras de la transición

El Club Diario de Mallorca fue escenario el pasado viernes de un intercambio de ideas, propuestas y desafíos en el Foro Transición Energética, una cita clave que reunió a figuras destacadas del sector energético nacional y balear. El objetivo: desentrañar las claves del futuro energético de las islas y de España en un contexto de urgencia climática y tensiones geopolíticas.

El encuentro, organizado con la colaboración de Feníe Energía, Sampol Energía y Red Eléctrica, contó con la participación de Joan Groizard, secretario de Estado de Energía, y de Concha Sánchez Pérez, directora general de Operación de Red Eléctrica en Balears. Ambos compartieron una visión estratégica sobre el papel de Balears en la transformación energética de España.

Una jornada que concluyó con la intervención de Diego Viu, director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático: «La transición energética es una oportunidad para todos los ciudadanos y tejido empresarial; suma capacidad a nuestros negocios, rentabilidad y eficiencia, además de velar por nuestro medio ambiente y suponer una nueva oportunidad de transformación. […] Es el momento de ser valientes, tomar decisiones y seguir trabajando».

Tablero en constante cambio

La primera mesa de debate arrancó con una reflexión de la directora de Diario de Mallorca, Marisa Goñi, quien contextualizó la transición energética como un fenómeno transversal: «Este es un tema que siempre ha acompañado a la humanidad en su historia y desarrollo, y ahora juega un papel fundamental en el tablero geopolítico, desde la guerra de Ucrania hasta el avance de políticas negacionistas».

El secretario de Estado, Joan Groizard, ofreció una visión clara: «Estamos en un momento complejo —en referencia a los aranceles anunciados por Trump—, pero esto no es nuevo. Depender del exterior es malo para la seguridad nacional. En un contexto de regresión en políticas sociales, la transición energética nos refuerza, el no depender de combustibles fósiles es clave. Hay que acelerar la transición energética».

La independencia frente a los combustibles fósiles es una cuestión de seguridad nacional y cohesión territorial

Groizard defendió el potencial de Balears, afirmando que «económicamente sale a cuenta; lo que te ahorras en gasolina te compensa invirtiendo en un vehículo eléctrico». También valoró los avances regulatorios y tecnológicos, así como la necesidad de adaptar infraestructuras: «Quedan muchos elementos tecnológicos que hay que desarrollar e implantar. Con los fondos Next Generation hubo una apuesta muy fuerte, y seguimos dando pasos».

Sobre la reducción de hectáreas para instalaciones fotovoltaicas propuesta por el Consell de Mallorca, Groizard fue prudente pero claro: «Como toda política pública, habrá que juzgarla por los resultados. Si son adecuadas desde un punto de vista agrícola y ambiental, bienvenido sea. Si la gente deberá pelearse por los terrenos que quedan, entonces habrá que valorarlo de nuevo».

Por último, hizo incapié en la «gran apuesta» de todas las autoridades portuarias por la electrificación de los puertos; una medida que pretende reducir el ruido y la contaminación, resultado del consumo de combustibles fósiles que los buques deben seguir quemando para producir su propia energía incluso atracados.

Sistema insular en transformación

Por su parte, Concha Sánchez Pérez destacó el papel de Red Eléctrica en la transformación del sistema insular: «Nuestra independencia energética va a ser posible si nos dotamos de infraestructuras, de una red robusta. Nuestros recursos son magníficos y debemos seguir aprovechándolos».

Sánchez Pérez detalló cómo el enlace península-Balears ya cubre el 25% de la demanda eléctrica de las islas y mencionó que se trabaja en un segundo cable que permitirá cubrir hasta el 65%. «El refuerzo en la interconexión no se trata solo de instalar más enlaces, sino de explotarlos al máximo. Tenemos que trabajar pensando en que algo puede fallar y no debemos tener un problema de seguridad», sentenció.

La responsable técnica recordó la profunda evolución del sistema: «En 2010, más del 60% de la electricidad en Mallorca-Menorca se producía con carbón. Hoy podemos hablar de un sistema eléctrico Balear robusto, digital, con baterías integradas, compensadores asíncronos y capacidad de respuesta ante la variabilidad de la generación».

Desafíos de la transición

La segunda mesa de debate puso sobre la mesa retos más específicos. Martí Ribas Medina, director de Endesa en Baleares, destacó la paradoja del progreso: «Hemos dado pasos de gigante, pero solo el 3% de los suministros de Balears tienen autoconsumo. Un bajo porcentaje del parque móvil es eléctrico». Como solución, presentó un innovador proyecto: «Estamos trabajando en la primera gran batería de paladio de Europa, con capacidad de almacenamiento de cinco horas y media. Permite desplazar producción solar a la noche».

El director territorial respondió a Joan Groizard respecto a «pelear por los terrenos» frente a la construcción de parques de placas fotovoltaicas: «Las renovables no consumen el territorio, lo comparten. Las personas consumimos energía, y esta sale del campo, de la agricultura y la ganadería, el sector eléctrico más antiguo. Se debe convivir de forma pacífica con las renovables, no existe una incompatibilidad entre los agentes. No hay que esconder las renovables, hay que mostrarlas con orgullo: son nuestra independencia energética, ver un parque eólico o fotovoltaico integrado en nuestro paisaje nos debe hacer sentir orgullosos».

Juan Antonio Vicens, del Grupo Sampol, recordó que «la transición energética es mucho más que el despliegue de renovables», y subrayó el papel de tecnologías como el biogás y la biomasa. «Nuestro mayor reto es administrativo: conseguir las autorizaciones a tiempo para aprovechar los fondos Next Generation».

Además, añadió su punto de vista sobre la electrificación de los puertos de Balears: «Hace cuatro años ya fuimos adjudicatarios de la primera conexión a buques (OPS), un proyecto piloto pionero en España gracias al cual estamos desarrollando estas conexiones en puertos de toda España, así como el de Palma. Es importante electrificar los consumos».

Desde el ámbito biotecnológico, Miguel Rodríguez-Villa Förster, de AlgaEnergy, puso el foco en la innovación. La empresa de I+D trabaja con microalgas para crear productos agrícolas más sostenibles. Sin embargo, el vicepresidente de la compañía mantiene ciertas preocupaciones: «Tenemos como comunidad europea un problema: necesitamos más verticalidad a la hora de aplicar las leyes. El sistema actual tiene cierto beneficio, la seguridad, pero un riesgo, que nos están adelantando y nos estamos exponiendo. Mi miedo es qué va a pasar el día de mañana y cómo nos van a afectar los cambios volátiles de ciertos políticos, aunque no tengan efecto directo sobre nosotros».

Desde baterías de paladio hasta el uso de microalgas: tecnología e innovación como impulso a la transición

Marta Pons Nieto, gerente del Clúster TEIB, fue tajante: «En Balears debemos multiplicar por seis la potencia renovable instalada para cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Hace falta agilidad, simplificación administrativa y más apoyo a proyectos de innovación y almacenamiento». «En las islas faltaba un apoyo a esos proyectos de I+D+I. Necesitamos que las ayudas continúen. La intensidad de los fondos es muy importante, porque esos proyectos son muy difíciles de amortizar y rentabilizar», añadió.

Los protagonistas del cambio

Jaume Fornés, presidente de Feníe Energía, añadió a la mesa su visión destacando el papel del sector empresarial: «Hace 10 años nos costó mucho que las empresas vieran que era bueno apostar por la instalación de renovables. Ahora, ven los costes reducidos y sale rentable». Fornés defendió que «la inteligencia artificial nos hará más competitivos» y apeló a una colaboración público-privada decidida para sortear los obstáculos que aún persisten.

Los cuellos de botella administrativos siguen siendo uno de los grandes retos a superar por las empresas

Sobre las barreras a la transición energética, el presidente de la empresa subrayó los cuellos de botella: «En las instalaciones de autoconsumo hay dos: los plazos de las administraciones, desde que pides la subvención hasta que te la dan, lo que genera angustia al cliente, y los puntos de conexión, está claro que debe haber seguridad en el sistema pero se debe trabajar en su trazabilidad, una mayor colaboración y reducción de los plazos».

El Foro Transición Energética dejó claro que, pese a los retos tecnológicos, normativos y financieros, Balears tiene las condiciones, el talento y la determinación para convertirse en un referente energético. La clave: mantener el rumbo, acelerar los cambios y no perder la visión de conjunto en un proceso que, como recordó Groizard, «ya no se debate en términos de si sí o si no, sino de cómo y cuándo».