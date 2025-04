Amanda Fernàndez se acompaña en la Federación Socialista de Mallorca de Tolo Aguilar y Ares Fernández

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernàndez, ha cerrado este sábado el decimoquinto congreso en el que se ha elegido al nuevo órgano de gobierno para los próximos cuatro años. “El cambio para 2027 ya ha comenzado”, asegura. Fernàndez estará acompañada en la ejecutiva por Tolo Aguilar como presidente y Ares Fernández Lombardo como secretario de Organización. La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha abierto la sesión y ha recordado a los miles de personas que han salido a la calle en Baleares y el resto del país para defender el derecho a la vivienda.

Amanda Fernàndez portando una rosa, en el cierre del congreso. / PSIB

Además de Tolo Aguilar, y el diputado Ares Fernández la nueva secretaria general de la FSM se acompaña de Miquel Cabot, exalcalde de Marratxí, como vicesecretario general, Paula Ginard, exdirectora insular de Turismo, estará en Coordinación Territorial, y Marga Fullana, alcaldesa de Algaida, será la secretaria de Política Municipal. En total, la comisión la forman reúne 44 integrantes.

En el acto celebrado al Espacio 36 en Sant Llorenç des Cardassar los socialistas de Mallorca han presentado sus nuevos órganos de gobierno, Comisión Ejecutiva y Consejo Político, con una nueva hoja de ruta para ganar las elecciones de 2027.

La nueva ejecutiva y el resto de integrantes de la federación. / PSIB

“No podemos dar ni una pasa atrás, no podemos volver a la peor España, a la peor Europa, en un mundo peor”, ha clamado Fernàndez en referencia a la oleada ultra. También se ha referido a las dificultades para acceder a una vivienda y ha anunciado que en 2027 en Baleares “se limitarán los precios de alquiler y se pondrán límites a los fondos buitre”. “Ahora los que no pueden pagarse una vivienda, tienen que salir de Mallorca. No puede ser que el futuro de nuestros hijos sea afuera de Mallorca. No nos pueden robar el sueño de una Mallorca maravillosa”, ha continuado.

Por el decrecimiento

Sobre la saturación turística, Fernàndez apuesta por el decrecimiento “para mejorar convivencia entre residentes y visitantes, los derechos de los trabajadores y para tener vivienda digna”.

“Somos el partido de trabajadores y trabajadoras, de los pensionistas, de quienes estiman la lengua propia”, ha afirmado para a continuación recordar a los jóvenes que este fin de semana protagonizan el Acampallengua en Felanitx.

La nueva secretaria general de los socialistas de Mallorca ha tenido palabras de agradecimiento para sus antecesores: Catalina Cladera, Mercedes Garrido, Sílvia Cano, Francina Armengol Francesc Antich y Antoni Garcias.

Por su parte, Armengol ha pedido a los socialistas dejarse “la piel por la victoria de 2027”. Asegura que tomarán medidas para limitar el turismo, y ha recordado como se les tildó de “turismofóbicos" cuando aprobaron la primera ecotasa hace más de 20 años.