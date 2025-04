Mallorca bailará de nuevo con el libro 'Ball de bot, Guia de supervivència a plaça'

Los mallorquines ya no tendrán excusa para no salir a bailar ball de bot. Más de dos décadas después de la publicación del último libro documental sobre este baile popular de Mallorca, Margalida Cerdà -conocida a plaça como Madò Llucia-, Melicotó e Ínsula Literària han unido fuerzas para lanzar 'Ball de bot. Guia de supervivència a plaça', un libro en el que se recopilan estilos, pasos, características e historias relacionadas con este elemento fundamental para la identidad mallorquina. Será presentado el próximo sábado 12 de abril en Can Sales, en Palma.

Cerdà, autora del libro, ha colaborado con Jaume Vich -de Melicotó- para las ilustraciones y ha estado acompañada durante todo el proceso también por Adrià Garcias, editor de la publicación. La popularmente conocida como Madò Llucia lleva años ligada al ball de bot; es autora de más de 500 artículos en su blog sobre cultura mallorquina y del podcast Rebolsillo Radioactiu.

"Hace más o menos tres años, como venía de estar muy ligada a la cultura y al ball de bot, surgió la idea de hacer una bibliografía del tema", explica la autora, quien aborda el tema en el libro desde un punto subjetivo y humorístico. "Parece que cuando hablamos de cultura popular todo tiene que ser serio, cuando también es pasarlo bien", señala.

Madò Llucia reconoce que publica el libro en un momento de auge de este baile popular entre los jóvenes: "Es algo muy identitario para los mallorquines. Hay pocas cosas con las que nos podamos sentir más identificados que con el ball de bot". Y es que, al ser una especie de guía que también puede usarse para aprender a bailar, ha necesitado que tanto Vich, su ilustrador, como Garcias, su editor, se convirtiesen por momento en sus conejillos de indias. "Cuando haces algo desde pequeño, pasas cosas por alto que son importantes. Por eso ha sido difícil encontrar la manera para que se entendiese".

Con experiencia sobre el tema, Cerdà asegura que también ha tenido que documentarse y pedir opinión a bailadores, aunque al bailar ella también mucho trabajo de campo ya estaba hecho: "Al final, llevo más de 20 años escribiendo sobre esto".

Ball de bot o una historia de supervivencia

Cuenta la autora que, durante años, al no haberse documentado prácticamente nada de la historia del ball de bot, muchos de los puntos o pasos se reconvertían o cambiaban según la zona. "Cada pueblo tiene una forma diferente de bailar, incluso hay piques entre ellos. Y, aunque no se sabe muy bien de donde vienen esas diferencias, sí que está claro que, durante épocas como el franquismo, cuando se perseguían estas cosas, a lo mejor a alguien en un pueblo que no era el suyo le enseñaban a bailar, pero cuando volvía a su casa después de dos días de camino a lo mejor se le había olvidado alguna parte. También pasaba con los cojos, que hicieron que muchos, al fijarse en sus pasos, bailaran de otra manera".

Todos los estilos de la isla están recogidos en el libro, una especie de decálogo de parte de la cultura popular mallorquina. "Si las cosas no quedan por escrito, a veces se produce el efecto del teléfono roto y cuando se transmite la información o se pierde una parte o se cambia. Por eso también es importante", añade Cerdà.

Los diferentes tipos de baile también muestran cómo "ha ido evolucionando según el tiempo, pero siempre ha encontrado una forma de sobrevivir".

El folklore y al integración

"El ball de bot es una herramienta de integración brutal. A plaça conoces a gente, socializas y generas vínculos especiales", defiende la autora, quien lleva años practicando la modalidad abierta de este tipo de baile. "Ya no estamos en los 80, no hace falta vestirse como en el siglo pasado. También queríamos romper un poco esos estigmas, además de hacer ver a la gente, por ejemplo, que es un estilo de baile improvisado", añade.

En este sentido, en cuando a su visibilización y expansión, abraza la parcela más folklórica del ball de bot, utilizada con frecuencia por instituciones y autoridades, aunque Cerdà prefiere los bailes abiertos, con ropa de calle e improvisados. "Por poner un ejemplo, en el abierto se necesitan muchos menos recursos. Un traje como mínimo te cuesta 600 euros", explica.

Por último, en cuanto a la popularización y posible entrada del ball de bot al mainstream, Cerdà opina que en según que aspectos haría perder la esencia del baile: "En las academias, por ejemplo, el ball de bot es una categoría dentro del baile español, y eso ya hace que pierda".