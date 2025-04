El presidente del TSJB, Carlos Gómez, sobre la sentencia absolutoria de Dani Alves: “La presunción de inocencia hay que respetarla siempre”

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), Carlos Gómez, se ha pronunciado hoy sobre la polémica en torno a la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya del futbolista Dani Alves, tras ser condenado en un primer momento por la Audiencia de Barcelona por agresión sexual: “Me parece bien que se critiquen las resoluciones y su contenido, lo que no me parece bien es que una persona que es miembro del Gobierno ponga en duda el valor de la presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia no es que sea solo un derecho fundamental y un principio en torno al cual se organiza el proceso penal, sino que además tiene un cariz civilizatorio, es decir, nuestra convivencia social se basa en el respeto a este principio”.

Carlos Gómez se ha referido a las declaraciones de la ministra Montero sobre este caso: “Creo que es una declaración inadecuada de la ministra y ya he pedido disculpas. Espero que esto no se vuelva a repetir, porque no podemos comenzar a menospreciar los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales han sido fruto de una evolución muy larga, ha costado mucho llegar hasta aquí y la presunción de inocencia hay que respetarla siempre”.

El presidente del TSJB ha subrayado que el fallo absolutorio está muy bien fundamentado. “He leído la sentencia del caso y está muy bien fundamentada. Como dijo ayer el Consejo General del Poder Judicial, mantener la presunción de inocencia no es incompatible con luchar también contra la lacra de la violencia contra las mujeres. Son procesos muy difíciles porque estos delitos se cometen en un ámbito donde no hay testigos y, por tanto, la verdad es que los jueces nos tenemos que enfrentar a muchas dificultades de valoración de prueba. Y creo que esto también se tiene que reconocer y es lo que se ve en esta sentencia, todo el esfuerzo argumentativo que se hace para llegar a una conclusión. El tribunal está formado por muy buenos profesionales, tres de ellas son mujeres. Por tanto, yo creo que se tiene que respetar, aunque se pueda discrepar de la sentencia”, ha reconocido el magistrado.

“Lo que tampoco me parece correcto es que se discrepe del sistema de recursos. El sistema contempla la posibilidad de revisar las resoluciones judiciales hasta llegar al Tribunal Supremo. Esta sentencia que ha dictado ahora el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no será la última. Irá al Supremo. Esto forma parte del sistema y se tiene que respetar”, ha destacado el presidente del TSJB.

“Los procesos judiciales se tienen que agilizar. Cuando se absuelve es porque no hay pruebas suficientes para estar seguro de los hechos. Son casos con una dificultad probatoria. Hay que pedir a las mujeres que denuncien y luego intentar recabar más pruebas”, ha concluido Carlos Gómez.