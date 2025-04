El PP impide que Núria Riera dé explicaciones por su absentismo laboral

El PP impide que Núria Riera dé explicaciones en el Parlament por su reiterado abstensimo laboral para ejercer como portavoz de los populares en el Consell de Mallorca. El PP, junto a Vox, ha votado en contra de la propuesta del PSIB-PSOE para que Riera comparezca en la comisión de Asuntos Institucionales, evitando así que aclare en la Cámara por qué se ausenta de su trabajo como funcionaria cuando la ley no lo permite.

Cabe recordar que Riera desempeña su labor como portavoz del PP en el Consell durante su jornada laboral como funcionaria del Govern. Según ha podido saber este diario, Riera registra su entrada en el trabajo, se ausenta por la mañana sin previo aviso para atender compromisos políticos y vuelve a fichar a la salida, a pesar de que durante todo ese tiempo debe estar cumpliendo sus funciones como jefa del servicio de Gestión del personal laboral y acción social de la Dirección general de Función Pública.

La dirigente popular cobra 130.000 euros por compatibilizar su trabajo como funcionaria con dedicación completa con el 75 por ciento como portavoz del PP en el Consell.

Investigación abierta

Respecto a esta cuestión, cabe señalar que el Govern de Marga Prohens ya ha abierto la investigación interna a Núria Riera. El Ejecutivo confirmó el pasado mes de febrero el inicio del procedimiento interno, para el cual se ha designado a un funcionario.

"El procedimiento se ha iniciado y se ha nombrado a un funcionario para instruirlo", afirmó el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, quien no facilitó el nombre de este responsable. "Desafortunadamente no puedo darle le nombre del funcionario porque lo desconozco", añadió. No obstante, de momento no se han dado más detalles al respecto de esta investigación y se desconoce cómo está avanzando y sus posibles conclusiones.