Los técnicos de menores exigen al Govern más seguridad y mejoras laborales

Los trabajadores que se encargan de la vigilancia y educación de los menores en Baleares, tanto los que están en situación de acogida, como los que se encuentran en los centros de régimen cerrado, han salido esta mañana a la calle para reivindicar mejoras laborales, pero sobre todo para que se adopten medidas a favor de su seguridad. Alrededor de cien personas han protestado frente a la puerta de la conselleria de Afers Socials, donde se ha leido un manifiesto en el que expresaban sus reivindicaciones. Esta protesta ha sido organizada por los sindicatos CC OO, Stei, Csif, el Colegio de Educadores Sociales y la Asociación balear de integradores sociales.

En el manifiesto se indicó que ante el anuncio de un real decreto, impulsado por el Ministerio de Juventud, que establece los medios mínimos de atención a los menores y a los adolescentes integrados en el sistema de justicia juvenil, se considera necesario que se apruebe una normativa única para todas las comunidades autónomas. Una norma que debe garantizar la protección “adecuada y equitativa” a estos menores tutelados.

Esta nueva norma, según se incidió en la protesta, pretende establecer unos rátios mínimos de personal y un máximo de plazas en los centros socioeducativos, para terminar con lo que se denomina macrocentros.

Estos trabajadores que atienden a los menores en Baleares se encuentran en estos momentos muy preocupados por la falta de medidas de seguridad, como se ha puesto de manifiesto en el asesinato de una trabajadora, ocurrido en Badajoz, a manos de dos adolescentes. Los educadores temen que si no se toman medidas, pero sobre todo si no se crean más plazas de trabajadores, este tipo de sucesos se podría repetir en las islas.

Así, en esta protesta se ha reclamado a la administración que amplíe y dote de más recursos los programas de acompañamiento y transición a la vida adulta hasta los 21 años, con profesionales adecuados. Se exige también que se desarrollen programas socioeducativos integrales en los centros de justicia juvenil, que sean adecuadas a las medidas judiciales que se adoptan.

Los empleados también consideran necesario que se creen centros adecuados que se parezcan a núcleos familiares, tanto en número de plazas, como recursos humanos, así como medios físicos y económicos.

También creen que en los centros más conflictivos, como podría ser es Pinaret, se deben adoptar recursos específicos y especializados, que den respuesta a los trastornos de conducta que presentan algunos menores.

Con respecto a los centros de primera acogida, los trabajadores consideran que deberían tener un máximo de 15 plazas, para garantizar la presencia de personal especializado en la intervención educativa.

Las plantillas de los centros de educación de menores han exigido esta mañana su derecho a trabajar de “una manera digna”, sin estar siempre sometidos a una fuerte presión, ya que temen que en cualquier momento se puede producir un incidente con un menor, que reaccione contra ellos de una forma violenta, como ocurrió con la trabajadora de Badajoz. Para lograr este objetivo, según los portavoces de los sindicatos, no hay otra fórmula más que la de mejorar los recursos técnicos y económicos, tanto de los centros, como de los trabajadores, que denuncian que la administración todavía no les ha reconocido su derecho a cobrar el plus de seguridad, que vienen reclamando desde hace años.

En la manifestación los trabajadores detallaron que hay centros en los que los episodios de violencia ocurren a diario, sobre todo los que protagonizan los menores más conflictivos. Y señalaron que, sobre todo de noche, es habitual que un solo trabajador se encargue de la vigilancia de un numeroso grupo de menores. “La administración no nos tiene en cuenta y cualquier día se puede producir una gran desgracia. Después que no digan que no lo hemos advertido”, señaló uno de los trabajadores.