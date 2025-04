Una sentencia critica la estrategia del GOB para parar la ampliación del aeropuerto de Palma

Una sentencia de la Audiencia Nacional ha frustrado el intento de la organización ecologista GOB de paralizar el proceso de ampliación del aeropuerto de Palma, un proyecto sobre el que ha mostrado un contundente rechazo. El tribunal se pronuncia cuando las obras ya están muy avanzadas y quedan pocos meses para su conclusión.

Ha sido la Audiencia Nacional la que ha rechazado la demanda del GOB que intentó paralizar el proceso de ampliación a través de una fórmula jurídica que ha sido duramente criticada en la sentencia. De hecho, la Abogacía del Estado, que representa los derechos de AENA, titular de la instalación aeroportuaria, acusó a los ecologistas de utilizar métodos de la Inquisición para paralizar este proyecto en Son Sant Joan.

El GOB no recurrió el proyecto aprobado para la ampliación de la instalación, sino lo que hizo fue presentar un recurso contra el procedimiento de contratación y adjudicación de las obras, sobre todo las de la regeneración de la pista y de la denominada salida rápida.

Esta estrategia para paralizar la contratación ha sido desmontada por el tribunal de la Audiencia Nacional, que coincidiendo con la línea de defensa de la Abogacía del Estado, incide en que no alcanza a entender la razón por la que no se ha recurrido el proyecto de ampliar Son Sant Joan, que habría tenido mucho más sentido y, en cambio, se ha limitado a impugnar únicamente el proceso de la contratación de las obras.

Para rechazar esta demanda el tribunal ha tenido la oportunidad de analizar en profundidad el expediente sobre este proyecto y sus sucesivos trámites. Se trata de seis actuaciones distintas, que se están llevando a cabo en la actualidad, que permitirán un aumento de la capacidad para recibir más pasajeros y más tráfico aéreo, a la vez que se mejoran las instalaciones.

La Administración ha fragmentado el expediente de este proyecto global y lo ha hecho desarrollando un procedimiento individual por cada una de las mejoras previstas. El tribunal considera que el GOB debió, precisamente, impugnar cada uno de estos proyectos, pero se equivocó al hacerlo únicamente al recurrir el procedimiento de contratación. Así, en la sentencia los jueces recuerdan que entre las funciones que ejerce AENA, además del diseño de los proyectos, tiene atribuidas las competencias de ejecución, dirección y control de las inversiones, por lo que el control judicial que se pretende realizar sobre los planes que desarrolla no se puede hacer “mediante una genérica petición de paralización de obras aeroportuarias, sin haber impugnado proyectos o procedimientos de contratación puntuales”.

En la ampliación se construyen nuevos fingers / .

También recuerda el tribunal de la Audiencia Nacional que no es obligatorio que AENA licite el conjunto de todas las obras que pretende realizar en la instalación de Son Sant Joan, sino que tiene la posibilidad de hacerlo por lotes. Y si la administración recurre a esta fórmula no supone que se esté violando los principios de publicidad, ni de concurrencia.

Al mismo tiempo, también defiende el tribunal que AENA podía licitar el proyecto de ampliación antes de que se dispusiera del estudio definitivo sobre la evaluación ambiental. Así, en la sentencia se recuerda que en los llamados proyectos estratégicos se suele realizar la licitación y en un momento determinado del procedimiento se puede detener su desarrollo a la espera del resultado del estudio ambiental. Y si este informe presenta algunas modificaciones se pueden incluir en el proyecto final. Por lo tanto, al no ser necesario dicho informe ambiental antes de la licitación del proyecto, el tribunal desmonta este argumento que defendía la organización ecologista para paralizar las obras del aeropuerto. “Nada justifica la genérica y globalizada petición de suspensión de los procedimientos de contratación y adjudicación de contratos de obra de quién no ha sido parte en los mismos, así como suspensión de las obras en curso al no existir acto susceptible de impugnación”, le recuerda el tribunal al GOB al cuestionar la estrategia jurídica que ha llevado a cabo para paralizar las obras del aeropuerto que, por cierto, ya están en su fase final.

El tribunal, al desestimar la demanda, ha impuesto al GOB el pago de las costas, pero limita su coste a los 4.000 euros.