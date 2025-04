Comienza la declaración de la renta: estas son las novedades y las nuevas deducciones que hay en Mallorca

Este miércoles 2 de abril comienza el plazo para presentar la declaración de la renta 2024-2025. Hasta el próximo 30 de junio se puede cumplimentar y presentar la declaración de la renta a través del formulario online, conocido como borrador. Este método es recomendable para todos aquellos que tengan una situación clara de ingresos -es decir, que tengan un empleo fijo y no tengan trabajos a tiempo parcial- y para aquellos cuyas circunstancias no hayan cambiado, es decir, que no se hayan casado ni hayan tenido hijos. La fecha límite para la declaración de la renta por internet es el 30 de junio.

Cómo pedir cita previa

Si necesita asesoramiento, puede llamar a la Agencia Tributaria desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio. Para ello, puede solicitar cita previa entre el 29 de abril y el 27 de junio llamando al 91-55 30 071 o al 901-22 33 44. Y quienes prefieran acudir personalmente a la Agencia Tributaria y que les lleven de la mano, pueden hacerlo del 2 al 30 de junio dentro de la denominada Renda Àgil. Las citas pueden concertarse entre el 29 de mayo y el 27 de junio. Las citas de asesoramiento suelen ser cuestión de unos minutos.

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria. / EP

¿Quién está obligado a declarar?

Como es habitual, este año hay algunos cambios en el IRPF que deben respetarse para evitar ser multado. Por ejemplo, a partir de este año, los desempleados también están obligados a presentar la declaración de la renta, independientemente de los ingresos o de su cuantía. De esta forma, la Agencia Tributaria quiere asegurarse de que no hay ingresos por trabajo no declarado u otras fuentes que, de otra forma, no se declararían.

En principio, los trabajadores por cuenta ajena que sólo tienen una fuente de ingresos y ganan menos de 22.000 euros brutos al año no tienen que presentar la declaración de la renta, pero pueden hacerlo. Si tiene dos o más fuentes de ingresos, el límite inferior de 22.000 euros también se aplicará a partir de este año si el importe total de la segunda y siguientes fuentes de ingresos no supera los 2.500 euros.

Los ingresos procedentes de pagos con tarjeta de crédito o del sistema de pago Bizum que superen un determinado importe también deberán declararse a partir de este año: Para los pagos con tarjeta, el límite de declaración obligatoria es de 25.000 euros, para Bizum ya es de 10.000 euros.

Novedades en Baleares

Hay numerosas novedades para los contribuyentes de las Islas Baleares. En primer lugar, el Govern ha modificado la base imponible y ha reducido en alrededor de medio punto porcentual los tipos impositivos que la Comunidad Autónoma puede retener. De este modo, las rentas con una base imponible inferior a 10.000 euros están sujetas a un tipo impositivo del nueve por ciento; para las rentas de hasta 18.000 euros, los primeros 10.000 euros tributan al nueve por ciento y los 8.000 euros restantes al 11,25 por ciento. De 18.000 a 30.000 euros se tributa al 14,25% y hasta 48.000 euros al 17,5%. El tipo impositivo se eleva al 24,75% hasta una base imponible de 175.000 euros.

Para los residentes en Baleares, este año hay tres nuevas formas de desgravarse gastos. Quien se haya dado de alta como autónomo por primera vez en 2024 podrá deducirse hasta 1.000 euros. Las condiciones son que la actividad principal se desarrolle en Baleares y que los ingresos no superen los 33.000 euros. En caso de declaración conjunta con un socio, se aplica el límite de ingresos de 52.800 euros.

Los trabajadores que llegan a las islas desde el extranjero y ocupan un puesto de difícil cobertura, como profesores o policías, pueden deducirse hasta 2.000 euros de la factura fiscal. Esta norma también puede incluir los gastos de vivienda o de movilidad.

Las familias pueden deducirse hasta 3.500 euros por gastos relacionados con la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Funcionarios de la Agencia Tributaria atienden a contribuyentes. / Oscar Cañas - Europa Press

Más oportunidades para ahorrar impuestos

Se han modificado los detalles individuales de algunas de las desgravaciones fiscales ya conocidas. Por ejemplo, sigue habiendo ayudas vinculadas a los ingresos para que los padres puedan conciliar el cuidado de los hijos con el trabajo. Se puede solicitar el 40% de los gastos de guardería para niños de hasta seis años, con un límite máximo de 660 euros. Se aplica un límite de 900 euros o del 50% a los contribuyentes menores de 36 años, a las familias monoparentales o a los hijos con discapacidad. Cuando nace o se adopta un hijo, los padres pueden deducir 800 euros si es el primer hijo. Por el segundo hijo son 1.000 euros, por el tercero 1.200 euros y por el cuarto y todos los siguientes 1.400 euros.

A medida que los hijos crecen, muchos padres pueden deducirse los gastos en libros de texto. En este caso, es posible deducir el 100% del importe hasta un máximo de 220 euros, y en casos excepcionales, 350 euros.

También existen diversas desgravaciones fiscales para la vivienda. Por ejemplo, quien alquile su vivienda a menores de 36 años o a desempleados mayores de 65 puede deducirse el 15% de la renta del alquiler hasta un máximo de 530 euros. Para alquileres a personas vulnerables, como personas con discapacidad o familias monoparentales, se pueden deducir 650 euros o el 20%. La ayuda a los inquilinos, que seguía existiendo el año pasado, no está prevista en esta ocasión.

Los propietarios que alquilan a largo plazo, es decir, con un contrato de arrendamiento de cinco años o más, pueden deducirse el 30% de los ingresos por alquiler hasta un máximo de 3.600 euros. También son deducibles hasta 440 euros anuales en concepto de seguro de impago.

Las familias en las que uno o más hijos no estudien en Baleares pueden deducirse 1.800 euros del impuesto. Los hijos deben seguir dependiendo económicamente de la familia. En casi todos los casos, estas deducciones están vinculadas a límites superiores de renta, normalmente el límite de 33.000 euros o de 52.800 euros en caso de declaración conjunta con la pareja.