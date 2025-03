Objetivo, aprender inglés: conoce los programas y cursos en el extranjero de la empresa mejor valorada

Si hay algo en lo que casi todo el mundo está de acuerdo es en la importancia de saber inglés. Dominar este idioma no solo abre muchas puertas en el ámbito laboral sino que es una herramienta imprescindible para acceder a formación, viajar o, simplemente, tener al alcance infinidad de productos culturales. Dominar el inglés es, a día de hoy una necesidad, y sin duda, la mejor forma de aprenderlo es la inmersón, realizando una estancia en alguno de los países en los que el inglés es el primer idioma.

Por qué elegir MásInglés para aprender inglés en el extranjero

Conscientes de la relevancia que el aprendizaje del inglés tiene para el futuro académico y laboral, muchas familias se plantean la opción de que sus hijos a estudien en el extranjero. Una vez tomada la decisión, llega el momento de elegir la empresa a la que confiar la organización de la estancia. Fernando Reclusa, Former Owner en MásInglés, conoce bien todo lo que conllevan los cursos en el extranjero. Como él mismo explica, MásInglés es "una empresa familiar, que comenzamos en este sector por la propia experiencia que tuvimos de jóvenes viajando al extranjero, y seguimos arropados en Irlanda por amistades que conocemos desde entonces, que son parte de la familia de Masinglés. Hemos ido creciendo sin perder la calidad y la cercanía en el servicio. Nuestro objetivo es que los estudiantes disfruten al máximo de su experiencia mientras sus padres están tranquilos, sabiendo que todo está perfectamente organizado. Pertenecemos a Aseproce, la mayor asociación de empresas de nuestro sector. Aseproce cuenta con una norma propia de calidad y todos los años pasamos una auditoría".

Excelente organización, cercanía y calidad

El conocimiento de la zona y de las familias, y el control en el día a día de los estudiantes es la gran baza de MásInglés. Así, Fernando Reclusa incide en que "por la cercanía y la profesionalidad, sentiréis la tranquilidad de un trabajo bien hecho. Además podemos decir sin lugar a duda que nuestras familias son excepcionales y que se preocupan de verdad por nuestros estudiantes. Tenemos una comunicación constante con las familias y los niños y si algo no funciona, se soluciona rápidamente. A veces hay pequeños malentendidos o falta de comunicación, que si no se corrigen a tiempo acabarían siendo un problema".

Los estudiantes mallorquines eligen MásInglés, ¿sabes por qué?

Cada vez son más las familias mallorquinas que eligen MásInglés para gestionar sus estancias en el extranjero. A pesar de que la empresa está radicada en Navarra "gran parte de nuestros clientes de año académico vienen de Mallorca, la verdad es que estamos muy contentos con los estudiantes de la isla", dice Fernando Reclusa. "Hace unos años, comenzamos a colaborar con un compañero de Aseproce de Mallorca, Alfonso Triguero de Alianza Idiomas. Él comparte la misma filosofía que nosotros pero está centrado en Estados Unidos. Le gustó como trabajamos y a los clientes que le pedían ir a Irlanda les hablaba de nosotros. Comprobó que los clientes volvía encantados y que sentían que sus hijos tenían un acompañamiento cercano durante toda la estancia y cualquier cosa que pudiera surgir se resolvía rápida y eficientemente.

Programas y estancias para aprender inglés en el extranjero

No todos los estudiantes tienen las mismas necesidades y por eso MásInglés ofrece diferentes opciones. "No hay programas mejores ni peores, lo más importante es entender qué busca el estudiante y sus padres que muchas veces no coincide. Nosotros dedicamos mucho tiempo en explicar a padres e hijos cómo va a desarrollarse la estancia para que sus expectativas sean realistas", argumenta Fernando Reclusa. Para una primera experiencia, MásInglés recomienda un programa de verano."Es una apuesta sobre seguro, los niños están muy acompañados y el éxito está asegurado. Es una primera experiencia que les va a motivar para seguir viajando en el futuro".

Si buscamos una inmersión más larga, los programas académicos son la opción ideal, existe la posibilidad de realizar un trimestre o un año completo. La enseñanza en Irlanda es más práctica que la de aquí y a los adolescentes les encanta el sistema educativo de allí. Desde MasInglés se gestiona todo para que cada alumno pueda seguir disfrutando de su afición, hay estudiantes que juegan a rugby, a fútbol, baloncesto, volleyball…. estudiantes que tocan en una banda musical, que hacen ballet, actividades artísticas…

