En primavera, los ciclistas colapsan Mallorca... y mejor tomárselo con humor

Ocurre desde hace unas cuantas semanas ¿Quién no se ha visto obligado a dar un frenazo? ¿Quién no ha blasfemado cuando se ha visto atrapado en una larga caravana de vehículos encabezados por un pelotón? ¿Quién no ha llegado tarde al trabajo porque su no ha conseguido superar la avalancha de pelotones, ciclistas solitarios y en pareja que llenan las carreteras de Mallorca?

Y en los pueblos, ¿quién no ha tenido que bajar de las aceras llenas de las bicicletas aparcadas cuyos propietarios llenan las terrazas?

Un año más, la avalancha cicloturista ya está aquí. Como cada primavera miles de ciclistas llegan a Mallorca, considerada un paraíso para cicloturistas, aunque en muchas ocasiones los residentes paguen las consecuencias de la masificación; en este caso de la masificación ciclista.

Durante unas cuantas semanas, el sector turístico isleño, desde los hoteles a los bares y restaurantes de los municipios, vivirán un auténtico boom derivado de la llegada de decenas de miles de cicloturistas atraídos por la isla, sus paisajes y sus carreteras. Mallorca convertida en “lugar ideal para los amantes de la bici”.

Se lo toman con humor

A pesar de los enfados y la indignación, algunos se lo toman con humor. Este es el caso de la cuenta humorística @araendonen, en la que Toni Rabassó, Andreu Cañellas y Aina Segura y Neus Gil del podcast @anamfent, recrean varias situaciones con las que cualquier mallorquín se habrá encontrado en la carretera.

“Los guiris ciclistas, la plaga de cada año”, señalan. “Y vosotros, ¿qué es lo peor que habéis en la carretera?

En las respuestas de la publicación, comentarios para todos los gustos: “Estuve de turismo y no veas la cantidad de ciclistas e inclusive en el aeropuerto las llevaban en bolsas de transporte”, señala uno, mientras que otro afirma que no son tan beneficiosos para la economía como parece: “Los ciclistas son los turistas que menos gastan en los bares: uno pide una bebida y 20 aprovechan para ir al baño mientras se comen los plátanos que ellos mismo traen”. “Que me lo digan a mí que trabajo conduciendo por los pueblos me vuelvo loca”, escribe otra.

“Esto es como cada año: el ciclismo tiene todas las preferencias”, incide otro internauta, mientras que otro señala que es un problema también en otras islas: “¡Cuánta verdad! ¡Vivo en Ibiza y nadie hace nada! Y después dicen que son los conductores los que tenemos la culpa”.

Podría ser peor

Los ciclistas no son los únicos que colapsan las carreteras de la isla. Podría ser peor. Hace unos cuantos años los mallorquines se sorprendieron con una nueva moda, el llamado ‘skiroll’. O sea, esquí sobre ruedas, que también on retratados con humor en el vídeo de @araendonen.

Entonces, decenas de grupos de practicantes de este deportes llenaron -y colapsaron- las carreteras de Mallorca, especialmente de la Serra de Tramuntana, dejando estupefactos e indignados a conductores y vecinos de los pueblos por los que pasaron.