Un pensionista acusado de no cumplir la condena de trabajos comunitarios en Mallorca: “¿Cómo voy a limpiar el Ayuntamiento con el bastón en una mano y la escoba en la otra?”

“Recuerdo que me condenaron a 40 días de trabajos comunitarios. Se hizo un plan para cumplir la pena. Yo firmé ese plan. Primero, me mandaron a limpiar la playa, a recoger los papeles, hasta que me dijeron que no volviera más. Luego, me dijeron para limpiar el Ayuntamiento. Pero ¿cómo voy a limpiar el Ayuntamiento con el bastón en una mano y la escoba en la otra? Les dije que yo no quería limpiar el Ayuntamiento porque no podía hacerlo”. Un pensionista acusado de no cumplir la pena de trabajos en beneficio de la comunidad en la zona de Artà fue juzgado hace varios días en Palma por un delito de quebrantamiento de condena. El hombre, con problemas de movilidad, se excusó diciendo que tiene reconocida una incapacidad y que no puede desempeñar según qué tareas.

El fiscal reclamó una condena de 20 meses de multa con una cuota diaria de diez euros, mientras que la abogada defensora pidió su libre absolución. El caso quedó visto para sentencia en un juzgado de lo penal de Palma, en la sede de Vía Alemania.

“Yo tengo una pensión por incapacidad. Yo tengo en mi casa a una mujer que viene a limpiar porque yo no lo puedo hacer”, indicó el encausado, que fue interrogado sentado en una silla.

“No recuerdo si en esas fechas fui al médico, al forense, no me acuerdo. Yo dije que no podía hacer según qué trabajos. Yo no puedo estar mucho tiempo de pie porque en seguida me mareo y me caigo al suelo”, detalló el sospechoso.

“¿Cómo voy a barrer el Ayuntamiento si tengo una mujer que limpia en mi casa?”, se preguntó el acusado. “Soy una persona dependiente, la mujer que viene a mi casa me asiste, limpia la vivienda, me ducha, me da el medicamento, porque yo tomo diez pastillas cada día. A mí me concedieron el 100% de incapacidad”, destacó el hombre ante la magistrada.

“Cuando dije que yo no podía limpiar, me dijeron que no importaba que fuera más. Yo pregunté si tenía que volver a firmar”, explicó el pensionista.

El encausado, de edad avanzada y que cuenta con antecedentes penales por violencia doméstica, aceptó una pena de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de amenazas en el ámbito familiar. La sentencia fue firme en fecha 20 de octubre de 2020.

Plan de ejecución

Tras el fallo, se efectuó un plan de ejecución de la pena consistente en colaborar en tareas auxiliares en la Colònia de Sant Pere. El 18 de octubre de 2021, el hombre debía empezar con los trabajos comunitarios, según la fiscalía, si bien el sentenciado manifestó su negativa a cumplir dicho plan, por lo que ni siquiera lo inició, a pesar de que conocía las consecuencias de la inobservancia de la pena. Por este motivo, posteriormente se decretó su incumplimiento según un auto dictado por el juzgado de vigilancia penitenciaria de fecha 1 de junio de 2023, que fue firme el 31 de julio de ese año.

El ministerio público acusó al pensionista de un delito de quebrantamiento de condena. “Resulta llamativa la memoria selectiva del acusado. Existe un plan de ejecución que fue firmado por el acusado. Él se negó a cumplirlo”, subrayó el fiscal durante el trámite de informes en el juicio.

“Le requirieron para que cumpliera otros trabajos en la Colònia de Sant Pere y no los realizó. El plan de trabajo tiene en cuenta sus circunstancias personales. El juzgado de lo penal número 8 de Palma ya tuvo en cuenta que estaba mal de salud. Y él tampoco ofreció ningún tipo de propuesta”, prosiguió el fiscal.

“La prestación de la Seguridad Social que tiene reconocida es compatible con que haga trabajos en beneficio de la comunidad”, insistió el representante del ministerio público.

Por su parte, la defensa indicó que el plan establecía tareas auxiliares en la Colònia de Sant Pere que comprometían su estabilidad. “Su incapacidad absoluta le impedía desempeñar según qué actividades. No ha quedado acreditada la negativa a no realizar los trabajos comunitarios. Él al principio estuvo cumpliendo con unos trabajos, pero luego se negó cuando se vio comprometida su estabilidad. No hubo ánimo de incumplimiento”, zanjó la defensa, que pidió la absolución del hombre.