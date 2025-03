Un abogado mallorquín denuncia a Hacienda ante Europa por discriminar a los no residentes

El abogado mallorquín Alejandro del Campo, del despacho DMS Legal, ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra la Hacienda española al considerar que se está incurriendo en una evidente discriminación al no permitir que los no residentes en el país se beneficien de las reducciones fiscales que sí disfrutan los que viven en España cuando alquilan una vivienda para que sea residencia estable. Como ejemplo, destaca el despropósito que supone que una persona que vive en España y cede su piso al Govern para el programa Alquiler Seguro pueda beneficiarse de una de una rebaja del 70% en las rentas netas obtenidas, mientras que alguien que tiene su domicilio en Alemania, aunque sea de nacionalidad española, no pueda hacerlo. Añade además que ese agravio se multiplica cuando se trata de personas que residen en países no comunitarios, como el Reino Unido.

Cuando una persona vive en España, tributa en el Impuesto sobre la Renta (IRPF) el 19% sobre el rendimiento neto de ese alquiler, dado que se le permite descontar gastos como los de la comunidad, de reparaciones o por amortización del inmueble, entre otros, pero además se puede beneficiar de importantes deducciones que van del 50% al 90% de ese rendimiento cuando se destina a residencia habitual, y al resto se aplica una tarifa progresiva que va del 19% al 50% según la autonomía.

Sin embargo, cuando el propietario es un no residente en España pero vive en un país de la UE, a la hora de abonar el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR), puede descontar gastos pero no tiene derecho a esas deducciones y aplica un tipo del 19%.

Discriminación brutal

Pero si se trata de un no residente extracomunitario (que se han multiplicado en Balears desde el brexit), esa discriminación es calificada de «brutal» por parte de Alejandro del Campo, ya que debe tributar un 24% pero además sobre los ingresos brutos, dado que no se le permite descontar los gastos que ha afrontado en la vivienda.

Hay que destacar que se priva de las citadas ventajas incluso a las personas de nacionalidad española que alquilan su vivienda para residencia habitual pero que viven fuera de España.

Eso genera situaciones que califica de absurdas como la antes señalada es decir, una persona que no vive en España pero que quiere colaborar en el programa Alquiler Seguro para facilitar el acceso a una vivienda a un residente en las islas con su piso, se ve penalizado al no poder contar las con las citadas ventajas fiscales.

Alejandro del Campo, de DMS Legal / B. Ramón

La batalla legal que ha entablado el representante de DMS Legal se libra actualmente en dos frentes, porque previamente había recurrido a los tribunales españoles, y este caso se encuentra actualmente en manos de la Audiencia Nacional, cuya sentencia se espera para finales de este año o principios de 2026.

Sobre esta última, argumenta que la decisión que tome este órgano jurisdiccional puede suponer el principio del fin de esa discriminación.

Denuncia aceptada a trámite

Pero además, el pasado día 19 quedó registrada la denuncia ante la Comisión Europea, que ha sido admitida a trámite, por una presunta infracción del Derecho de la Unión Europea por parte de España, alegando que se atenta contra la libre circulación de capitales del artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la UE (que prohibe las restricciones en esta materia no solo entre Estados miembros, sino también entre éstos y terceros países).

Hay un punto sobre el que el abogado hace hincapié, y es que ante la posibilidad de que se produzca una sentencia en contra de esta presunta discriminación, es conveniente solicitar la rectificación de la autoliquidación por el IRNR (modelo 210) y reclamar la devolución de los ingresos indebidos para poder recuperar esas cantidades ya pagadas si finalmente la Justicia se decanta a favor de los no residentes. Hay que recordar que los extracomunitarios se vieron obligados a hacer frente al pago del 24% de sus alquileres brutos.

Sobre este punto, Del Campo recuerda que el próximo día 20 de abril prescribe el derecho a reclamar lo pagado de más en el primer trimestre de 2021, mientras que el 20 de julio lo hará lo abonado por el segundo trimestre de ese año.

Sobre este punto, se recuerda que el brexit se produjo en 2021, y que a partir de ese momento los británicos pasaron a ser extracomunitarios, con miles de afectados por sus inmuebles alquilados.