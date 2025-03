El 90% de los menores de es Pinaret siguen delinquiendo y terminan en prisión

La muerte de una educadora en Badajoz a manos de dos menores que estaban en un centro de internamiento ha puesto en duda la eficacia de las medidas educativas que se adoptan contra estos delincuentes noveles. Y estas dudas también se han extendido a la isla de Mallorca, que cuenta con alrededor de unos 60 menores en el centro de es Pinaret que están cumpliendo un régimen de internamiento cerrado, como consecuencia de los delitos que han cometido.

Las últimas estadísticas que están manejando los educadores del centro demuestran que los programas de reinserción están fracasando. Lo refleja el dato de que más del 90% de estos menores, cuando cumplen la mayoría de edad y abandonan el centro, vuelven a cometer delitos y casi todos terminan en prisión. Y es que la realidad a la que se enfrentan cuando salen del centro no es fácil para ellos. La mayoría proviene, en el mejor de los casos, de familias desestructuradas y el hecho de que apenas tienen formación les aboca casi siempre al fracaso social y de allí a volver a cometer delitos, como forma fácil de lograr dinero y salir adelante.

Varios trabajadores del centro, que prefieren mantenerse en el anonimato, han señalado a este periódico que las condiciones de es Pinaret son muy deficitarias y temen que en cualquier momento se podía producir en Mallorca un caso igual que el que ocurrió en Badajoz. Denuncian el alto nivel de violencia que existe en es Pinaret, unido a la falta de personal suficiente. «En vez de realizar una función educativa nos pasamos la mayor parte del tiempo realizando trabajos de vigilancia y de protección», se señala.

Al igual que se ha denunciado en otras capitales, en es Pinaret es habitual que un solo trabajador se encargue de la vigilancia de varios pabellones a la vez, donde pernoctan menores que se caracterizan por su comportamiento violento. La mayoría de estos internos se han criado en un ambiente familiar de violencia y les cuesta mucho reconocer la autoridad del educador. Esta es la causa principal por la que los episodios de violencia sean habituales y los educadores se tengan que defender de estas agresiones cometidas por los internos. «Es habitual que nos lancen vasos, platos o incluso orina a la cara, que ellos mismos guardan en un recipiente para arrojarla sobre nosotros».

Los empleados no se sienten protegidos por la empresa que gestiona este servicio público. A pesar de los medios económicos que se dedican a estos programas de reinserción, la realidad demuestra que no están funcionando, porque «esta protección solo se mantiene mientras están internos, pero no se tiene en cuenta cuando abandonan el centro y se enfrenta a la realidad», se señala.

Los mismos trabajadores son conscientes de este porcentaje de fracaso en los programas de reeducación, pero consideran que poco se puede hacer mientras no se dediquen más medios y no parece que de momento se vayan a dedicar.

Se da la circunstancia y es un tema por el que vienen luchando desde hace años, que los educadores del centro de internamiento no cobran un plus de peligrosidad. A raíz de una movilización organizada hace unos meses, la empresa se comprometió a pagar dicho plus. Sin embargo, hasta ahora no se ha abonado. En cambio, los profesores que envía la Conselleria para dar clases a estos chicos, debido a las características especiales en las que deben trabajar, sí reciben un plus extra de peligrosidad. Los educadores consideran que se trata de un claro caso de discriminación, porque realmente son ellos los que se enfrentan a estos episodios de violencia casi a diario y la administración no les reconoce estas condiciones laborales tan complicadas.

También se quejan los trabajadores de la facilidad con la que los menores logran entrar objetos peligrosos en el centro, los que les facilitan los propios familiares cuando les visitan, o los que se fabrican ellos mismos. Por ello, es habitual que se produzcan episodios de violencia cuando se decide registrar las habitaciones donde pernoctan estos internos, porque es muy habitual que encuentren dichos objetos prohibidos.

Sobre la falta de personal se asegura que la empresa es consciente de que algunas noches una sola persona tiene que encargarse de la vigilancia de varios pabellones a la vez. El porcentaje de bajas laborales en el centro es muy elevado y es en la reorganización horaria cuando se detecta esta falta de personal, que obliga a realizar a los empleados un trabajo extra de vigilancia. De hecho, se denuncia que en alguna ocasión, aunque tampoco es habitual, algunos pabellones se han quedado sin vigilancia, porque el único educador se ha tenido que marchar a otra zona del recinto para cubrir una urgencia. Los empleados alertan de lo peligroso que puede suponer esta situación, por lo que exigen que se contrate a más personal.