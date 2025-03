Simón Pedro Barceló: «El Govern del PP en Baleares se está quedando cortísimo respecto a lo que debe hacer»

Simón Pedro Barceló Vadell (Palma, 1966) está preparado para otro «gran año turístico». Después, en 2026, se convertirá en el consejero delegado en solitario de la compañía que ya ha incorporado a dos miembros de la cuarta generación, una es su hija, Marta Barceló Fontirroig, analista de desarrollo de negocio de Crestline, la gestora de hotelera del grupo en Estados Unidos.

¿Qué previsión tiene Barceló para la temporada?

2025 ha empezado como acabó 2024, por lo tanto, ahora somos muy optimistas respecto al año turístico en general y también aquí en Baleares. Todavía estamos relativamente lejos de la temporada alta, pero todo parece indicar que puede volver a ser un gran año turístico.

¿La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca condiciona sus planes en Estados Unidos?

Tenemos una doble vertiente en relación a Estados Unidos. Por un lado, el más importante, los estadounidenses son nuestros principales clientes a nivel mundial, por su gran demanda hacia nuestros destinos de México, Centroamérica y el Caribe, pero también porque vienen a España y otros lugares donde tenemos presencia. Y, en segundo lugar, tenemos una compañía gestora grande, operamos más de 130 hoteles. Y hemos empezado el año incorporando en una única operación quince hoteles más. Sobre la llegada de Trump, pues bueno, ya fue presidente en otra ocasión. Fueron buenos años para el sector turístico, para nosotros en esa doble perspectiva, por lo tanto, estamos muy tranquilos respecto a esa situación, ya la hemos vivido.

¿Qué le parece su idea de convertir Gaza en un resort?

No tengo información suficiente como para poderme manifestar.

Simón Pedro Barceló durante la entrevista. / B. Ramon

Cuba, donde tienen dos hoteles, no levanta cabeza. ¿Cómo les condiciona esta situación?

Somos unos convencidos de que Cuba lo tiene todo para ser un gran destino, no solamente en el Caribe, sino en el conjunto de la actividad turística mundial, por eso tenemos presencia allí desde hace más de veinte años. También somos un operador turístico español y portugués que vuela a Cuba desde Madrid y desde Lisboa. Querríamos ver su despegue turístico, que desgraciadamente no se está produciendo. Nos encantaría formar parte del futuro turístico de Cuba, aunque en estos momentos está muy afectado por la situación económica, social y el entorno político con el bloqueo desde Estados Unidos. Por nuestro lado, siempre que hemos hecho alguna operación en Cuba hemos seguido las directrices de la ley Helms Burton y nos hemos asegurado de que todo era absolutamente compatible con nuestras actividades en Estados Unidos.

Cerraron 2024 con once nuevos hoteles. ¿Entra en sus planes la adquisición de alguna cadena o el crecimiento en Baleares?

Nos gustaría tener mayor presencia en Baleares de la que tenemos. No estamos negociando ni siquiera ningún hotel. No conseguimos la rentabilidad que perseguimos en nuestras inversiones y, por lo tanto, estamos invirtiendo en otros lugares donde para nosotros es más fácil cumplir nuestros objetivos. Hemos incorporado nuevos hoteles en Menorca y en Ibiza estos últimos años con grupos inversores, sobre todo con HIP, de Blackstone, y seguiremos haciendo esto.

¿La rentabilidad no acompaña en Baleares por lo caros que están los activos hoteleros?

En general el inmobiliario en Mallorca y en Baleares está muy caro, hay una gran demanda. Y en el caso del negocio hotelero hay muchos lugares en el mundo en los que tener presencia. Madrid, Barcelona, otras grandes capitales o incluso Canarias están en una situación parecida. En España estamos invirtiendo y creciendo vía contratos y adquiriendo hoteles en plazas de no tanta demanda, como Valladolid, León, Pamplona..., donde vamos a obtener una mayor rentabilidad.

Simón Pedro Barceló, copresidente de Grupo Barceló, en su despacho, en la sede corporativa en Palma. / B. Ramon

¿Consideran prioritario mantenerse como la hotelera española con mayor presencia en Marruecos, donde ya tienen ocho hoteles?

Es prioritario tener una presencia importante. Tenemos una gran confianza respecto a su fortaleza como destino turístico en el futuro. Es un país volcado en el desarrollo de infraestructuras, en el crecimiento económico. Seguiremos invirtiendo no con la obsesión de ser los primeros, pero sí para tener una presencia creciente.

Ávoris ya suma 3.000 agencias y ha cerrado 2024 con crecimiento en todas sus áreas de negocio. ¿Hasta dónde van a llegar?

Ávoris es el resultado de la fusión de nuestra antigua Ávoris con el grupo de viajes de Globalia. Sufrimos las consecuencias de la pandemia con resultados negativos en 2020, 2021 y 2022 de más de 300 millones de euros y el objetivo es recuperarse lo antes posible. No solo estar en números negros, que ya lo estamos, sino recuperar las pérdidas. Estamos creciendo, pero haciendo un gran esfuerzo en la mejora de la rentabilidad. El año pasado con unas ventas aproximadamente de 4.500 millones de euros su ebitda [resultado bruto de explotación] fue de 45 millones, un 1 % sobre las ventas. Este año deberíamos doblarlo, tenemos una velocidad de crecimiento en resultados muy importante.

¿No está en sus planes deshacerse de su división de viajes?

Es muy difícil que alguien quiera comprar Ávoris porque está con una proyección de resultados muy agresiva que, seguramente, ningún comprador va a estar dispuesto a reconocer a quien vaya a vender. Es muy difícil, por no decir imposible, que haya una operación corporativa sobre Ávoris. Es más fácil que nosotros compremos a que vendamos.

¿Van a seguir creciendo?

La prioridad uno es la mejora de nuestros márgenes, pero nuestra prioridad dos es la reinversión y si Ávoris se pone a generar cerca de 100 millones de ebitda lo que tiene que hacer es invertir y encontrar nuevas líneas de negocio complementarias o adicionales a las que ya tiene.

¿Ve posible una subida salarial del 19 % como reclaman los sindicatos en el convenio de hostelería balear?

Tenemos como interlocutora a la Federación Hotelera con un nuevo presidente que seguro que lo va a hacer tan bien o mejor como lo hizo la anterior presidenta. Estoy convencido de que al final se alcanzará un acuerdo que va a ser atractivo para los sindicatos y también para la parte empresarial.

¿Cómo ve la reivindicación de la jornada laboral de 35 horas?

A todos nos hace ilusión ganar más y trabajar menos, pero hay que ser más productivo y competitivo. Las empresas tienen que ser rentables y si lo son van a poder pagar mejores salarios y dar mejores condiciones a sus colaboradores.

Ni blanco ni negro.

Tenemos que trabajar más y mejor y más no necesariamente son más horas, pero probablemente tampoco son menos.

¿Cómo sortean la falta de vivienda asequible para sus trabajadores?

En toda España hay un problema de vivienda residencial importante y nos adaptamos a esa realidad. Necesitamos trabajadores que vivan lo más cerca posible de su puesto de trabajo porque mejora sus condiciones de vida. En algunos lugares eso se traduce en transporte, viviendas próximas y también en recuperar habitaciones para el personal, incluso habitaciones de clientes. La industria hotelera nació con unas necesidades de trabajadores que no existían en los lugares de desarrollo. Poco a poco esa necesidad desapareció y la gente se podía ir a vivir en alquiler o en compra. Y si ahora esa circunstancia vuelve, las empresas encontraremos solución.

El presidente de la FEHM, Javier Vich, no ganaría un concurso de popularidad después de declarar que Mallorca no es un destino ni saturado ni masificado».

Que los hoteleros no ganemos competiciones de simpatía o popularidad en nuestra tierra es bastante tradicional. Creo que Javier Vich acierta cuando dice que Mallorca y Baleares no deben hablar de saturación. Con los problemas que tenemos lo que hay que hacer es resolverlos, no hablar de ellos. Somos un destino turístico extraordinariamente potente en el mundo y lo que tenemos que hacer es gestionar nuestra historia de éxito.

¿Está satisfecho con la política turística de Marga Prohens?

Bueno, pues yo soy muy crítico con la propuesta de incremento de la ecotasa. No estaba en el programa electoral del Partido Popular y tampoco en el pacto de gobierno con Vox. Es una de esas decisiones de carácter demagógico que hacen muy poco bien a Baleares, a Mallorca y a la actividad turística. No es el mensaje que debemos dar a nuestros clientes decirles que son malos y que tienen que pagar más por venir a nuestra tierra.

¿La estrategia de reducirla en invierno y subirla sobre todo a los cruceristas la ve al menos justificable?

Como he dicho en otras ocasiones vivimos en democracia y si el conjunto de la sociedad decide que no quiere cruceros votará a partidos que les prohíba venir y ya veremos si es posible en el ámbito de la UE. Pero si queremos seguir mejorando los niveles de vida de nuestra tierra tenemos que encontrar nuestro futuro. Los hoteleros defendemos que el modelo turístico tradicional hotelero es el de futuro y esas pruebas que se vienen haciendo desde hace más de cuarenta años de incremento de turismo residencial, también en los plurifamiliares, es un suicidio colectivo. Estamos convencidos del impacto positivo del turismo hotelero y que lo puede seguir teniendo con esa apuesta por la calidad y mejores ingresos para el conjunto de la sociedad.

¿Le ha trasladado a la presidenta Prohens su rechazo a la ecotasa?

No me ha preguntado y yo no se lo he dicho.

¿La propuesta del PP de prohibir nuevas plazas de alquiler turístico en pisos se queda corta? ¿Tendría que seguir la senda de Barcelona y no renovar las existentes?

Barcelona ha sido objeto de crítica por parte de los hoteleros en repetidas ocasiones, con la tasa turística, que, por cierto, vuelve a incrementar, o la moratoria hotelera al tiempo que se daba puertas abiertas a la actividad turística vacacional en pisos y apartamentos. Han llegado a la conclusión de que no es bueno. Es el modelo que hay que tomar o como mínimo reflexionar sobre él.

Un sector del PP defiende ser más duro contra el alquiler vacacional, otro protege al sector.

Me temo que en muchos ayuntamientos gobernados por el PP los alcaldes no se quieren encontrar en la dificultad de decir a sus vecinos que en un suelo residencial no puede haber actividad turística y se produce esa discrepancia interna de gente que está viendo su impacto negativo con los que están pensando en que para las próximas elecciones quedan dos años.

¿Qué opina del impuesto a los rent a car?

Mallorca tiene límites, capacidad de carga máxima, y hace mucho tiempo deberíamos habernos puesto de acuerdo sobre cuál es y como no lo hemos hecho seguimos improvisando. Esa es una improvisación más. Soy partidario de que el trabajo de reflexión de futuro sobre Balears liderado por el profesor Toni Riera se concrete y que toda la sociedad puede participar de cuál es la mejor visión. Si eso pasa porque hay un número máximo de vehículos, pues está claro que los residentes y los visitantes tendremos que asumirlo.

¿Le está decepcionando el PP?

Creo que es un mejor gobierno que el que teníamos anteriormente y que se está quedando cortísimo respecto a lo que debe hacer. Pero bueno, tiene más de dos años por delante y ha sido capaz de plantear debates que hasta ahora no se planteaban, pero hace falta concretar.

Las protestas contra el turismo se van a repetir.

Deberían desaparecer como consecuencia de la reflexión personal de los protestantes. ¿Será mejor Mallorca sin turistas, esos que invitan a que no vengan? ¿Mientras no tenemos otra cosa a que dedicarnos no convendría hacer las cosas mejor? Y sería buenísimo que reflexionaran de qué viven ellos porque cuando el peso de una actividad alcanza el 30, el 40 % del PIB me extrañaría que muchos no vivieran del turismo. Si vamos a vivir de otra cosa, sería bueno saber de qué y si lo haríamos mejor.

¿Acciones como la carta pública a los turistas pidiéndoles que no vengan puede afectar a los mercados emisores?

No, solo contaminan del debate, hacen que no hablemos de lo importante.

Simón Pedro Barceló posa en la terraza de su despacho, en la sede corporativa en Nou Llevant, en Palma. / B. Ramon

¿Se debería haber levantado ya la moratoria?

Creo que el debate previo es cuáles son los límites y cuando estemos de acuerdo, si hay que hacer una moratoria eterna porque consideramos que nos hemos pasado, impongámoslo.

Jorge Marichal, condenado por delito fiscal, repite al frente de la CEHAT. ¿Ya le convence su liderazgo?

Es conocida mi posición de que quien representa a empresarios debe tener una trayectoria intachable. La de Jorge Marichal no lo es. Personalmente, él le pedí que renunciara a la presidencia y lo que hizo fue convocar elecciones para ser reelegido y ahora lo ha sido otra vez. Le felicito y le deseo que haga el mejor trabajo posible, pero me hubiera gustado que se hubiera encontrado a otro hotelero, hay muchos en España con trayectoria intachable para representarnos.

¿Cómo evalúa la política turística del Gobierno de Pedro Sánchez?

Las competencias turísticas del Gobierno son limitadísimas. Podría liderar una iniciativa para que en todas sus decisiones se tuviera en cuenta el turismo, que la Comisión Interministerial se reuniera y tuviera puesto su foco en todo lo que puede tener un cierto impacto, desde la reducción de jornada hasta la transferencia de competencias a las comunidades autónomas o en el Ministerio del Interior la regulación de datos que hay que tomar de nuestros clientes. En promoción sigue pendiente ese gran esfuerzo de que España sea conocida, fundamentalmente, en Norteamérica y en algunos países asiáticos, empezando por China y también la India, el de mayor población, y seguimos empeñados en tener multitud de oficinas de turismo repartidas en Europa cuando nadie tiene problemas en identificarnos como destino turístico. Hace falta una gran labor de revisión de la promoción y no se está haciendo.

Simón Barceló Tous cumple 65 años en noviembre. ¿Qué cambio va a suponer en la estructura de Barceló?

Los estatutos de Barceló Corporación Empresarial, nuestra sociedad holding, establecen unos límites de edad distintos. A los 65 años no se puede seguir siendo consejero delegado, es decir, no se puede ser ejecutivo, pero se puede seguir siendo presidente hasta los 70. Por lo tanto, en mis conversaciones con Simón nuestra idea es que él siga siendo presidente estos próximos años y que a partir de enero del año que viene yo sea consejero delegado único del grupo. Está hablado y en junio tenemos renovación de consejo. Los dos seguiremos siendo presidentes y consejeros delegados hasta finales de año.