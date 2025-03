Alborotos en los aviones: vuelos regados de alcohol

"Los pasajeros conflictivos son un problema creciente y difícil de solucionar”, reconoce Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA). "En muchos casos se acaban desviando vuelos para bajar a los pasajeros". Es tal el problemón que suponen que para tratar de mitigarlo se pueden llegar a imponer multas de hasta 45.000 euros. Está en juego la seguridad aérea y una tropa o un solo viajero disruptivo en un avión es una amenaza para el resto del pasaje y las tripulaciones. A estas últimas les toca enfrentar la situación y en la mayoría de los casos el alcohol está tras el incidente.

Desde la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se señalan los incidentes más comunes con pasajeros indisciplinados que terminan en denuncias y en muchos casos con intervención policial para llevarse a los alborotadores. Principalmente, se producen por un consumo excesivo de alcohol y derivan en actitudes violentas o peligrosas y agresiones verbales hacia los miembros de las tripulaciones que intentan contenerlos. También señalan los incidentes por desobedecer las indicaciones de la tripulación. Y, aunque parezca increíble a estas alturas, todavía hay quien se empeña en fumar en el avión. Tampoco se puede quebrantar la norma de desabrocharse el cinturón de seguridad cuando las luces indican lo contrario.

En la ley de Seguridad Aérea se estipula que estos comportamientos pueden conllevar sanciones, desde infracciones leves con apercibimiento o multa de 60 euros hasta 45.000 euros las más graves. Basta imaginar lo que supone desviar un avión de su ruta y obligar a la tripulación a buscar un aeropuerto alternativo o regresar al de origen por mor de la seguridad.

La manera de proceder en estos casos se detalla desde Aesa. "Una parte fundamental en la gestión de los pasajeros conflictivos es la coordinación entre el personal de tierra y las tripulaciones de vuelo". Aquí entra en primer lugar "la labor preventiva" de identificar a ese tipo de viajeros durante el proceso de embarque que evitará "males mayores durante el vuelo". En el caso de que se produzcan problemas antes de despegar, se debería volver al parking, avisar a las autoridades y desembarcarlos.

Si el conflicto se desata en pleno vuelo, por ejemplo, el caso de un pasajero ebrio, se debe retirar inmediatamente la venta de bebidas alcohólicas. El efecto del alcohol se potencia con la altitud, advierte la Agencia de Seguridad Aérea.

Con las botellas a cuestas

La situación se complica cuando son los viajeros quienes llevan sus propias botellas de alcohol adquiridas en el duty free de los aeropuertos. La norma dicta que no se pueden abrir en el avión, la realidad es otra. Si no hay altercados y no se sobrepasa la actitud festiva muchas veces las propias tripulaciones optan por hacer la vista gorda y dejar que los pasajeros rumbo a sus vacaciones sigan mezclando sus bebidas con los refrescos adquiridos en el servicio de a bordo.

El debate de eliminar el alcohol para mitigar estas situaciones peligrosas en los vuelos sigue sin resolverse. "Sobre la prohibición de la venta de alcohol a bordo no tenemos una posición común. Cada compañía una tiene la suya” , dice Gándara. "Todas estamos intentando que los pasajeros que no se encuentren en condiciones no embarquen o parar de servirles alcohol, pero es decisión de cada una".

Ryanair ha pasado a la ofensiva denunciado a pasajeros conflictivos que afectan a su operativa. / Ryanair

Mientras, Ryanair ha pasado a la ofensiva contra el "comportamiento inaceptable" de los pasajeros. El 19 de marzo inició acciones legales en España contra un pasajero que interrumpió un vuelo de Lanzarote a Santiago el pasado 17 de enero. "Provocó un retraso de 40 minutos en la salida y causó molestias innecesarias a 137 pasajeros. Dijo ser un diplomático de la ONU con inmunidad diplomática e intentó ocupar un asiento no asignado, mostrándose agresivo verbalmente", señala la aerolínea en una nota de prensa. Terminó desalojado por la Guardia Civil. La compañía irlandesa también celebraba esta semana que un tribunal de Malta ha condenado a un pasajero que interrumpió por fumar a bordo y negarse a seguir las instrucciones con 2.000 euros.