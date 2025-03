Un preso de Palma lamenta la merma en la comida: “En vez de dar dos sanjacobos, te dan uno”

La abogada mallorquina Pilar Barceló, que forma parte de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de abogados de Baleares, formuló una queja a título personal ante el Defensor del Pueblo en la que señalaba que, desde 2023, no solo se habían reducido los lotes higiénicos que se reparten a los reclusos de Palma, sino también la alimentación y el suministro de medicamentos, incluso los prescritos por médicos de la sanidad pública autonómica. La letrada subrayaba que “no es admisible” la reducción del gasto destinado a atender las necesidades básicas de las personas presas, cuando afectan a elementos esenciales para la vida como “la higiene, la alimentación y la salud”.

Según el testimonio de varios internos, las raciones se han reducido, “son cortas”, no hay sobrante para repetir y se han suprimido suplementos alimenticios para personas con necesidades especiales, enfermas o con las defensas bajas. Un recluso hablaba de “notable escasez de comida” y de que “el que no tenga ayuda de peculio, pasa hambre”. Comentaban que las raciones son “pequeñas”. Por ejemplo, “en vez de dar dos sanjacobos te dan uno” y no puedes repetir, según se desprende de la queja presentada por la letrada ante el Defensor del Pueblo.

“Muchos presos carecen de ingresos y no disponen de apoyo familiar, por lo que la comida debe ser suficiente, sin que tengan que recurrir necesariamente al economato, donde muchos no pueden comprar”, se quejaba la abogada.

Expediente cerrado

Esta reclamación no prosperó y fue finalmente archivada después de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias contestara que se ofrece una alimentación completa y equilibrada, que tiene en cuenta a las personas con dietas especiales como celíacos, intolerantes a ciertos alimentos, diabéticos o vegetarianos. “Se procura ajustar las cantidades al número real de internos procurando que tanto la cantidad como la calidad tengan las mejores garantías dietéticas, equilibrando el menú, priorizando legumbres, verduras y proteínas sobre precocinados, además de fruta fresca y lácteos”, según Instituciones Penitenciarias.

Respecto a las dietas de enfermería, los servicios médicos revisan y actualizan los suplementos a dispensar a embarazadas, diabéticos, menores de 21 años y suplementos carenciales para las personas con bajo peso o enfermedades graves o crónicas, según la respuesta del organismo penitenciario.