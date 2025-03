"Estamos haciendo todo lo posible": delegación de Gobierno niega las acusaciones de inacción ante los migrantes en peligro en el mar

“España está dejando morir a esta gente ”. Esta es la acusación lanzada la semana pasada por Helena Maleno, fundadora de la ONG Caminando Fronteras, al gobierno español en una entrevista en Mallorca Zeitung, perteneciente a Prensa Ibérica, el mismo grupo editor de Diario de Mallorca, en referencia a los inmigrantes que han venido llegando en pateras a las costas del archipiélago. El delegado del Gobierno central en Baleares, Alfonso Rodríguez (PSOE), se niega a aceptar tales acusaciones.

Maleno afirmó que no hubo suficientes búsquedas de embarcaciones en peligro cerca de la costa. ¿Qué le respondería?

Tan pronto como el Gobierno español tiene conocimiento del avistamiento de un barco de refugiados, se ponen en marcha todos los medios para rescatar a las personas. Ya sean rescates marítimos, helicópteros, aviones o la Guardia Civil. No tengo duda del drama en las rutas migratorias. Desafortunadamente, la gente pierde la vida. Hacemos lo que está a nuestro alcance. De los aproximadamente 6.000 inmigrantes que llegaron a las Islas Baleares en 2024, el Servicio de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil rescataron del mar a 2.570 personas.

Maleno también habló de racismo. Cuando los marineros alemanes desaparecieron, fueron buscados desesperadamente. ¿Se están realizando los mismos esfuerzos para las pateras?

La comparación es un poco errónea. En cualquier caso, desplegaremos todas las unidades disponibles. Sin embargo, hay una diferencia: si busco un barco para un navegante aficionado o para refugiados. El turista normalmente tiene un punto de partida y de destino conocido. Además, se pueden localizar las coordenadas y el radio de búsqueda es menor. Esto nos facilita mucho las cosas y aumenta nuestra tasa de éxito. La cosa es distinta con las pateras de menos de seis metros de largo. Los capitanes de los barcos no nos informan de cuando salen de Argelia. Después de varios días, los familiares nos contactan sin ninguna información sobre sus parientes que se han hecho a la mar. Sin embargo, no tenemos ninguna coordenada. No tenemos idea de dónde la ha llevado el mar, pero todavía estamos tratando de localizarla. Pero eso requiere un poco de suerte. En el fondo, nuestras intenciones son las mismas que las de Caminando Fronteras: queremos salvar vidas.

La ONG acusa al servicio de salvamento marítimo de simplemente colgar las llamadas o pedir un correo electrónico cuando se informa de alguna patera, en una situación en la que cada segundo cuenta.

No creo que eso sea cierto. Todas las llamadas son grabadas. Es cierto que el servicio de salvamento marítimo a veces pide que la información se resuma en un solo correo electrónico. Porque a menudo recibimos informes de diferentes fuentes que se superponen. Para organizar la misión de rescate y comprobar si se trata de la misma patera es mejor tenerlo por escrito. Eso es lógico. Pero bajo ninguna circunstancia nadie colgará para ignorar a la persona que llama.

¿Cómo describiría su relación con Caminando Fronteras?

Al igual que cualquier otra asociación o club que se preocupa por las vidas humanas. Una vez más, nuestros intereses son los mismos. En nuestras misiones de rescate no distinguimos si la información proviene de Caminando Fronteras o de otra fuente.

En una reciente nota de prensa, se incluyó un vídeo en el que se agradecía al servicio de salvamento marítimo, a la Guardia Civil, a la Cruz Roja y a otros servicios de emergencia. No dijo ni una palabra sobre Caminando Fronteras.

Al expresar nuestro agradecimiento, nos hemos limitado a las unidades y organizaciones que están subordinadas al gobierno. La Cruz Roja ha firmado un contrato para brindar atención médica inicial a los migrantes. Esto no significa que no cooperemos con otras organizaciones.

Han informado de que este año han aparecido en las costas baleares 15 cadáveres, presumiblemente de inmigrantes. ¿ûeden estos ser identificados y asignados a las pateras en las que se embarcaron?

Estamos trabajando en ello. Para ello, sin embargo, necesitamos muestras de ADN de los familiares, que las autoridades argelinas deben enviarnos. Comparamos esto con las muestras que tomamos de los cuerpos. Ésta es la única manera en que podemos identificar a los cadáveres y devolverlos a sus familias.

España quiere convencer a Argelia para que acepte de nuevo a los inmigrantes que han sido deportados. ¿Cómo van las conversaciones?

El Gobierno central de Madrid está trabajando en ello y no puedo dar más detalles. Aunque muchas pateras salen de Argelia, no todos ellos son automáticamente argelinos. Según nuestros últimos datos, a 18 de febrero de este año han llegado a las Islas Baleares 649 inmigrantes. De ellos, el 63 por ciento son africanos subsaharianos.