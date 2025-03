Un trabajador desesperado: "Si quienes venimos a Ibiza a trabajar no podemos pagar una vivienda, los ricos tendrán que servirse ellos"

Antonio lleva desde enero buscando casa en Ibiza. Es cocinero y este es el segundo año que viene a la isla a trabajar en temporada. "La situación va a peor. Los precios se están disparando y cada vez hay más gente que se cansa y decide no venir porque está viendo que no sale rentable", asegura. "Dicen que al final Ibiza será solo para ricos, pero a esos ricos alguien les tendrá que atender. Si quienes venimos a trabajar no nos podemos permitir algo tan básico como la vivienda, los millonarios se tendrán que servir entre ellos", apunta indignado.

Durante su búsqueda se ha encontrado de todo. Cuchitriles por los que le piden 1.500 euros al mes, pagos de la temporada entera por adelantado y varios intentos de estafa. "No es fácil hacer visitas a las casas. Muchos te dicen que no llegan hasta el 31 de marzo, que la casa sería para entrar el 1 de abril y te presionan diciendo que les están hablando otras personas y que haría falta adelantar dinero para reservarla. Sin conocer a esa persona ni ver el piso ni nada. Vamos, toda una estafa".

La odisea de encontrar techo

El que los precios sean altos no le ha resultado ninguna sorpresa a este joven, pero sí otras condiciones con las que se está encontrando. "Para poder entrar te piden toda la temporada por adelantado, lo que significa, a lo mejor, pagar 15.000 euros por una simple habitación", cuenta. "Lo que también me choca bastante es que cuando, dentro del desfase de precios, ves anunciada una por 800 o 900 euros, resulta que es compartida con otra persona. Es decir, esa habitación la alquilan por 1.600 o 1.800 euros y se quedan tan anchos, y tú pagando ese dineral para ni siquiera tener la privacidad de tu propio cuarto", lamenta.

"Cuando de verdad sale algún anuncio de 750 euros no dura ni una hora", explica.

De momento, mientras consigue algo decente a un precio razonable, está viviendo en casa de una amiga. El sueldo de Antonio es de unos 2.000 euros al mes y está dispuesto a pagar un máximo de 800 por una habitación individual. "Aun así, me duele un precio tan elevado para una habitación". Además, teme que luego le pidan cuatro meses por adelantado, "que ya son 3.200 euros. Y eso, con suerte de que no me pidan toda la temporada por adelantado".

"Esto está llegando demasiado lejos. Alguien debería hacer algo para cambiar la situación", sentencia este trabajador.