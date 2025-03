Fulgencio Coll presiona para desbloquear el decreto de vivienda: «No podemos perder más tiempo»

El líder de Vox en el Ayuntamiento de Palma y vicepresidente de Vox Baleares, Fulgencio Coll, pide hoy celeridad para desbloquear el polémico decreto ley del Govern que permitiría construir hasta 20.000 viviendas en la ciudad durante los próximos años. Coll ha subrayado que esta normativa «debe salir adelante cuanto antes», y ha señalado la urgencia de solucionar el grave problema de vivienda en la capital balear.

Las palabras del edil adquieren especial relevancia al coincidir con la reunión que la presidenta del Govern, Marga Prohens, mantiene hoy con una delegación de la cúpula nacional de Vox liderada por Santiago Abascal, un encuentro para reconducir las tensas relaciones entre ambas formaciones tras las discrepancias manifestadas por Vox Baleares, que amenaza con tumbar el decreto en el Parlament.

Sin embargo, Coll se ha mostrado esperanzado en que «esta misma mañana» se encontrará «una buena solución», reconociendo al mismo tiempo que la decisión final dependerá de lo que dictamine la dirección nacional de su partido. «Lógicamente, lo que se decida en el Parlament será con la aprobación de la dirección nacional. Nosotros seguiremos esas instrucciones», ha señalado.

A pesar de la incertidumbre, el regidor ha subrayado que el decreto de vivienda es fundamental para abordar un problema "enorme" que afecta especialmente a los jóvenes y a quienes no pueden acceder a una vivienda digna en Palma. «Hemos perdido ya un año y medio, no podemos perder más tiempo. No podemos consentir que nuestros jóvenes se vayan de Mallorca o de Baleares porque no puedan acceder a una vivienda», ha recalcado Coll, insistiendo en que el decreto «abre una puerta a la esperanza para solucionar este grave problema».

El portavoz de Vox en Cort ha destacado también la necesidad de mejorar el decreto, especialmente en lo relativo al aprovechamiento del suelo urbano disponible. «Nosotros consideramos que este decreto se puede mejorar y esperamos hacerlo durante su tramitación, pero lo prioritario ahora es desbloquearlo y ponerlo en marcha cuanto antes», ha afirmado.

Defiende la ordenanza cívica: "Recoge el sentir de muchos ciudadanos"

Respecto a la ordenanza cívica, otra cuestión clave que que se debate hoy en el pleno municipal, Coll ha defendido la normativa porque «recoge el sentir de muchos ciudadanos, no solo de un sector determinado». «Nosotros planteamos que se habiliten dos espacios con acceso a agua, luz y recogida de basura para las personas que viven en caravanas», ha indicado el concejal, al tiempo que ha lamentado que esta propuesta no recibiera el apoyo ni del Partido Popular ni de los partidos de izquierda en Cort. «Lo que buscamos es la convivencia y el respeto mutuo. Esta ordenanza no va contra sectores vulnerables, al contrario, busca el respeto al ciudadano, que no haya ruidos, ni violencia y que mejore la convivencia en la ciudad», ha apuntado.

Coll ha manifestado que el objetivo de ambas normativas, tanto la ordenanza cívica como el decreto ley de vivienda, es solucionar problemas concretos de los ciudadanos: «Tenemos que trabajar juntos para encontrar soluciones reales y no bloquear iniciativas que son necesarias para la ciudadanía», ha concluido.