Cumbre entre Prohens y la cúpula de Abascal para salvar la legislatura en Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, tiene previsto reunirse hoy con miembros de la cúpula de Santiago Abascal para tratar de reconducir las relaciones entre PP y Vox en Baleares y poder salvar así los dos años que restan de legislatura. Un encuentro en el que se pondrán encima de la mesa cuestiones como los presupuestos de la comunidad, donde los populares necesitan el apoyo de los ultraconservadores para sacarlos adelante.

Así, está previsto que la delegación de Vox nacional esté encabezada por Montserrat Lluís, conocida como la «jefa de personal» de los ultraderechistas y el nexo de unión entre la dirección nacional y el poder territorial del partido. Cabe recordar que Montse Lluis se ha erigido como la interlocutora con el ejecutivo de Prohens, de hecho ya estuvo en Mallorca en junio del año pasado y mantuvo un encuentro con la presidenta para analizar la actualidad política entre ambas formaciones.

Valencia marca el camino

Tras meses de ruptura total entre PP y Vox a nivel nacional y en las diferentes comunidades, el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones para los presupuestos de la Comunidad Valenciana marca el camino de lo que puede suceder en Baleares. Cabe señalar que los populares, actualmente en minoría, necesitan el apoyo de los ultraderechistas para aprobar tanto unos nuevos presupuestos como el resto de medidas legislativas en lo que resta de legislatura.

De hecho, en cuanto a la posibilidad de aprobar unas nuevas cuentas, a pesar de que desde el PP defendieran que intentarían negociar con todos los grupos parlamentarios, lo cierto es que todos los portavoces de los distintos partidos afirman que no han recibido ninguna llamada al respecto sobre esta cuestión. Actualmente los presupuestos están prorrogados después de que Vox decidiera no darle apoyo a finales de 2024.

Situación de Manuela Cañadas

Otra de las cuestiones que podrían estar encima de la mesa en la reunión de hoy es la situación de Manuela Cañadas como portavoz de Vox. En este sentido, Prohens negó ayer en público que haya pedido la destitución de Cañadas como portavoz para poder llegar a un acuerdo con la formación de Santiago Abascal, si bien en privado la realidad es que tanto el Ejecutivo como el Partido Popular consideran a la número uno de los ultraconservadores en el Parlament como un escollo para entenderse. "No tengo ningún problema en hablar con Manuela Cañadas, pero es Vox quien tiene que decidir quiénes son sus interlocutores", apunta la líder popular.

Prohens asegura que "desde luego no exijo" cambios de portavoces ni interlocutores porque "no soy nadie para hacerlo y siempre he sido muy respetuosa con los otros partidos como pido que lo sean con el mío". La presidenta remarca, en cambio, que ha pedido "desde el primer momento" que haya un interlocutor, "el que Vox decida", con quien poder mantener una "relación fluida desde el respeto mutuo". En las últimas semanas, Cañadas ha mantenido un tono muy duro tanto con Prohens como con el PP que ha generado mucho malestar en el Consolat de Mar.