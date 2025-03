Prohens niega que haya pedido la destitución de Cañadas pero admite que no existe una "relación fluida de respeto mutuo"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, niega en público que haya pedido la destitución de Manuela Cañadas como portavoz de Vox para poder llegar a un acuerdo con la formación de Santiago Abascal, si bien en privado la realidad es que tanto el Ejecutivo como el Partido Popular consideran a la número uno de Vox en el Parlament como un escollo para entenderse. "No tengo ningún problema en hablar con Manuela Cañadas, pero es Vox quien tiene que decidir quiénes son sus interlocutores", apunta.

Prohens asegura que "desde luego no exijo" cambios de portavoces ni interlocutores porque "no soy nadie para hacerlo y siempre he sido muy respetuosa con los otros partidos como pido que lo sean con el mío". La presidenta remarca, en cambio, que ha pedido "desde el primer momento" que haya un interlocutor, "el que Vox decida", con quien poder mantener una "relación fluida desde el respeto mutuo", entendiendo que se trata de dos formaciones distintas con "lógicas diferentes". En las últimas semanas, Cañadas ha mantenido un tono muy duro tanto con Prohens como con el PP que ha generado mucho malestar en el Consolat de Mar.

En este sentido, la dirigente popular reclama "respeto" a la correlación de fuerzas en el Parlament, es decir, la preeminencia del PP sobre Vox porque los primeros consiguieron 25 diputados frente a los 8 del partido de Abascal.

Sobre las negociaciones para unos nuevos presupuestos y, sobre todo, para el decreto para construir 20.000 viviendas en Palma, la presidenta asegura que no hay novedades aunque recuerda que se trata de una petición expresa tanto del PP como de Vox en la capital: "No se entendería que Vox no apoyara una medida que venía pidiendo desde hace meses públicamente, y su votante tampoco entendería este cambio de criterio".