Una joven acusa a un médico de Mallorca de abusos sexuales: “Me quitó la bata y me tocó los pechos”

Una joven ha acusado hoy a un médico de abusar sexualmente de ella en un hospital privado de Muro, en Mallorca, donde estaba ingresada. Durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma, la chica ha asegurado que el facultativo la manoseó: “Me quitó la bata, me empezó a auscultar y mientras me tocaba todos los pechos”, ha declarado la víctima, estaba hospitalizada por un problema en una muela. La Fiscalía reclama para el facultativo, que todavía no ha declarado en la vista oral, una multa de 1.800 euros y siete años de inhabilitación para ejercer con menores.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 1 de septiembre de 2021 en un hospital en el que el acusado, de 35 años, prestaba servicio como doctor en el área de Pediatría. “Yo tenía 22 años. Estaba ingresada porque se me rompió una muela y me afectó al nervio. Tenía muchísimo dolor y estaba medicada". La joven ha explicado que el acusado, que no se encargaba de atenderla, entró de pronto en su habitación.

“No me dijo su nombre ni nada. Me quitó la bata, me empezó a auscultar y mientras me tocaba los pechos”, ha detallado. La joven ha explicado que el hombre dejó de tocarla cuando entraron dos enfermeras, pero que siguió haciéndolo cuando se fueron. “Dejó de auscultarme y pensé que algo no iba bien”, ha precisado. “No fue una cuestión de segundos, me las tocó bien a gusto”, ha señalado a preguntas de la defensa.

La denunciante ha renunciado a ser indemnizada pero ha pedido que el hombre dejé de trabajar con niños. “Lo despidieron a los cinco minutos de esa clínica, pero sigue trabajando en la misma cadena de hospitales, que es Juaneda, en Palma”, ha reclamado.

El tribunal ha aceptado la petición de la defensa de que el facultativo declare en último lugar en el juicio.