La Fundación RANA cumple 20 años 'rompiendo el silencio': "Los niños ahora hablan más, pero seguimos sin tener los recursos suficientes para atenderles"

La Fundación RANA cumple veinte años y ha querido celebrar sus dos décadas con unas jornadas conmemorativas en las que, con las voces del equipo fundador, de especialistas del ámbito de la protección del menor, de psicólogos, educadores sociales y también de periodistas, se ha hecho balance de los logros conseguidos y de los retos por alcanzar.

La entidad, cuya función social es prevenir el maltrato y el abuso sexual infantil y adolescente, ha tenido este martes como escenario de su cumpleaños el centro CaixaForum de Palma. Ha sido allí donde su fundadora, Elizabeth Homberg, Gema izquierdo y Pepa Horno han hecho un repaso de los pasos más importantes que ha dado la fundación. "Hace veinte años el tema del abuso infantil era tabú. Decían que aquí no existía. Yo llegué de estados Unidos y sabía que la prevención puede funcionar y que el primer paso es hablar, romper el silencio, por eso quise contactar con gente y ellos me dieron la idea de crear la asociación, pero no sabía cómo hacerlo. Hasta que conocí a Pepa Horno", ha comenzado Homberg.

Gema izquierdo en un momento de la presentación de las jornadas. / Guillem Bosch

Horno, "referente internacional en la protección del menor" -ha descrito la fundadora de RANA- ha recordado con humor el día que conoció a Homberg y lo que le advirtió: "Hay que empezar con cuidado, porque cuando aparezcas con esta información los niños levantarán la mano y habrá que pensar qué hacer con ellos, dónde derivarles...tiene que estar todo preparado", para posteriormente señalar con contundencia que "hoy, veinte años después, los niños hablan más, pero seguimos sin tener los recursos suficientes para atenderles. Es verdad que nadie niega las cifras, pero nadie las asume", ha apuntado crítica.

Así, han relatado que decidieron que lo primero que debía hacerse en Baleares era trabajar sobre la prevención, "inexistente en las islas en aquel momento", han manifestado, por lo que decidieron elaborar un protocolo de actuación en casos de abuso sexual infantil en el archipiélago, "lo que implicaba sentar a todo el mundo que no quería sentarse junto a trabajar", ha manifestado Horno. Tras los diferentes contactos con instituciones e implicados, han explicado que finalmente en el año 2009 el escrito fue aprobado, "con algunas modificaciones", y se empezaron a crear los recursos necesarios.

Tras contar con detalle cómo fueron los inicios de la fundación, las tres ponentes han hecho un repaso de los diferentes hitos: los primeros eventos, los primeros premios (en 2019 recibieron el reconocimiento de este diario) y las diferentes acciones puestas en marcha. Han puesto el foco en el año 2021, cuando se aprobó la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, de la cual no se pudo eliminar la prescripción del delito. "Eso da cuenta de cómo somos como sociedad y las líneas rojas que hay todavía en el tema del abuso. Es algo muy frustrante", ha apostillado Horno.

En ninguna de las carreras universitarias que tienen que ver con niños y adolescentes hay en sus currículums de forma reglada psicología del trauma o el abuso sexual Pepa Horno

Finalmente, la experta en protección del menor ha puesto de manifiesto los cambios que se han producido en veinte años en este sentido y ha destacado que han conseguido poner el abuso sexual infantil en la agenda social y política. "Cuando yo empecé era como hablar en el desierto. Esta situación no se daba, no se hablaba de ello, aquí no pasaba. A día de hoy nadie lo niega, y eso ya es un avance de gigante", ha manifestado. Como segundo cambio ha señalado la creación de recursos y servicios, aunque ha lamentado la falta de especialización: "En ninguna de las carreras universitarias que tienen que ver con niños y adolescentes hay en sus currículums de forma reglada psicología del trauma o el abuso sexual, lo que hace que los profesionales salgan de sus estudios sin formación sobre ello y que tengan miedo de tener un caso".

Como tercer reto conseguido, Horno ha mencionado la importancia de haber puesto en marcha mecanismos eficaces de prevención y de detección temprana. "Este cambio social hace que los niños y adolescentes tengan más facilidad para revelar el abuso y los adultos que fueron víctimas también o hagan, y eso implica una oportunidad de vida", ha aseverado. Eso sí, ha criticado la falta de educación afectivo-sexual "en condiciones, que vaya más allá de la salud sexual y reproductiva" y que se centre "en el respeto y la igualdad, porque la educación afectivo-sexual tiene que formar parte de la educación de los niños para que se entienda la sexualidad como parte del desarrollo humano".

Para concluir, la experta ha destacado, sin embargo, un tema que todavía "está hoy pendiente: una justicia protectora para las víctimas de abusos sexuales". Y es que, aunque ha reconocido que se ha avanzado mucho, ha señalado que un ámbito todavía pendiente es el judicial. A pesar de todo, ha recordado que "hoy es un día para celebrar" y ha animado por ello a ser "optimista patológico, porque si uno no se queda con la parte luminosa, la oscuridad le puede".

Educación y formación

Posteriormente ha tenido lugar una mesa de educación y formación en la que han intervenido los pedagogos y educadores sociales Josep Campins, Yolanda Seco, Aida Tristán, Patricia Raduán y Aina Maria Duran, quienes han coincidido con Horno en que en la universidad no existe formación al respecto y han celebrado que si bien hace diez años era la fundación la que tenía que ponerse en contacto con los centros escolares para acceder a los niños y niñas de las islas, ahora son los colegios los que buscan a RANA para trabajar sobre la prevención.

Por otro lado, también ha tenido lugar un coloquio entre profesionales de la información para explicar la evolución por la que los medios han pasado en el trato del abuso infantil, y otro sobre la atención psicológica.

Cabe recordar que, como destacan desde la fundación, uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes sufre violencia sexual antes de los 18 años, motivo por el cual eventos como el de este miércoles "resultan más que necesarios".