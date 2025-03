Más de un centenar de veterinarios se manifiestan en Palma contra el nuevo decreto

Más de un centenar de veterinarios de Baleares se han manifestado esta mañana a las puertas de la delegación de Gobierno para protestar contra el Real Decreto 666/2023, que regula la prescripción y dispensación de medicamentos para animales desde el pasado 1 de enero. Convocados por la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), profesionales de todas las islas han acudido a la concentración a la que también se ha acabado sumando el Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares (COVIBA).

La protesta, que se ha hecho notar haciendo sonar pitos y cacerolas, reclama la derogación o modificación del decreto por el que, ha asegurado Andreu Oliver -presidente de CEVE Baleares-, "ya se están sacrificando animales, es algo que está pasando, pero no sale en los medios por respeto a los propietarios".

Los veterinarios de Baleares vuelven a plantarse ante el nuevo decreto: "Es un paso atrás en la lucidez científica" / Guillem Bosch

"Es un decreto que no nos permite prescribir correctamente la medicación o aplicar los tratamientos correctos a los animales", ha explicado Oliver, quien ha apuntado que "se ha modificado la prescripción en base a una evidencia por una prescripción en base a una burocracia que no funciona". "Científicamente sabemos qué tenemos que hacer, pero burocráticamente no podemos hacerlo", ha aseverado.

En este sentido, Oliver también ha recordado que la protesta también reclama la reducción del IVA veterinario, asegurando que "no puede ser que las consultas a precio de lujo".

El mismo se ha reunido con el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, quien se ha comprometido con Oliver a trasladar rodas sus reivindicaciones al Ministerio de Agricultura. Sin embargo, Oliver apunta directamente al ministro Luis Planas: "No ha comprendido el problema ni cómo este reglamento nos afecta".

Por último, Oliver ha sido claro: "Si no se escuchan nuestras reivindicaciones no pararemos y habrá más movilizaciones. Toda la gente que ha venido tiene o trabaja en una clínica, que ahora está cerrada, y que solo se cierra si se pone en peligro su forma de trabajar".