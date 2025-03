Prohens: "No podemos decir a las familias a quién tienen que vender sus casas"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, apuesta por dar una "absoluta prioridad" a los residentes en la venta de las viviendas impulsadas con las herramientas de la Administración en inmuebles de titularidad pública o a precio limitado, pero mantiene una postura contundente respecto a la propiedad privada: "No podemos decir a las familias a quién tienen que vender su casa porque formamos parte de la Unión Europea, que consagra la libre circulación de personas y bienes".

Prohens asegura que la propuesta de la izquierda de limitar la compra a no residentes es "un engaño a los ciudadanos" porque existe la propiedad privada: "Si una familia tiene que vender su casa por necesidad, no puede ser que no puedan hacerlo durante dos años solo porque no les guste el comprador, por lo que queremos prioridad para los residentes pero no sobre las espaldas de los ciudadanos". La presidenta ha hecho referencia a la propuesta de Més per Menorca para que las personas propietarias de viviendas solo pueden vender aquellas viviendas a personas físicas que "acrediten un vínculo económico o un vínculo social prolongado" con la isla donde esté ubicada la vivienda en cuestión.

El portavoz de Més per Menorca Josep Castells asegura que una de las causas de la emergencia habitacional que viven las islas deriva de la compra masiva de propiedades por parte de extranjeros para utilizarlas como segunda residencia: "La altísima demanda de personas con alto poder adquisitivo dispara los precios, y provoca una falta de vivienda para las familias de Baleares".