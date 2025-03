Nuevo choque entre Prohens y Vox: "No sería presidenta si no fuera por nuestros diputados"

Nuevo encontronazo entre Marga Prohens y Manuela Cañadas en la sesión de control en el Parlament. La presidenta del Govern reclama a Vox que las negociaciones para unos nuevos presupuestos se realicen "con respeto mútuo, sin chantajes" y apunta directamente a Santiago Abascal como responsable de que Baleares no tengan unas nuevas cuentas autonómicas.

Sobre el acuerdo de Carlos Mazón con Vox en la Comunitat Valenciana, Prohens celebra que se haya llegado a un pacto para sacar adelante unos presupuestos "para hacer frente a todas las necesidades" derivadas de la reconstrucción tras la fatídica dana que dejó más de 200 muertos, aunque insiste en que cada Comunidad Autónoma "tiene sus realidades y necesidades".

En este sentido, asegura que el Govern no ha renunciado "en ningún caso" a llegar a un acuerdo con Vox e insiste en que sus líneas rojas son "bien conocidas". "En materia presupuestaria hay más coincidencias con Vox y que con la izquierda, pero en estos momentos tenemos la tranquilidad de la prórroga presupuestaria que nos permite seguir cumpliendo con nuestros compromisos", añade.

Cañas ha mantenido un tono muy duro con la presidenta del Govern, a quien recuerda que "ni usted sería presidenta ni su partido podría gobernar si no fuera por los diputados de Vox", por lo que insiste en que "lo mínimo que se pide es agradecimiento" hacia su partido después de dos años en que han aprobado "casi todas las medidas" que ha ido sacando el Ejecutivo balear: "Les hemos dado el gobierno, pero la fortaleza de un gobierno en minoría se demuestra sabiendo ceder y escuchar. No lo van a conseguir gratis a costa de los votantes de Vox ni a cambio de nada".

Además, la portavoz de Vox acusa a Prohens de ser la culpable de que Baleares no tenga presupuestos para 2025 "por las mentiras y porque no han incluido nada de nuestro programa" en las cuentas autonómicas: "Ni una sola de nuestras propuestas ha sido tenida en cuenta. ¿Cómo van a aprobar los decretos y leyes si no negocian ni escuchan? No son conscientes de que no tienen mayoría absoluta, no pueden actuar como si esto fuera un rodillo".