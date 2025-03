Kim Martínez, doctora en Humanidades y Comunicación: "Hay ‘gamers’ que creen que las mujeres les están quitando su medio de expresión"

Este lunes presenta su libro Género y violencia en los videojuegos, ¿cuál es el objetivo principal de su publicación?

Es un libro planteado tanto para estudiantes, como para periodistas del medio e investigadores, y lo que hago con él es un repaso de cómo ha sido su desarrollo desde los años 80 y 90 hasta la actualidad y cuáles son los tipos de violencia, y sobre todo también de sexualización, hacia la mujer. No solo en la representación de los propios juegos, sino también hacia las jugadoras.

¿Cuáles son esos tipos de violencia?

Por un lado tenemos la falta total de representación de personajes femeninos en videojuegos hasta al menos los últimos diez o quince años, que fue cuando empezó un poco la industria indie y cuando se diversificó y se metió a gente más diversa como creadores de contenido. Entonces sí que empezaron a aparecer buenos personajes y con buena representación, porque hasta entonces teníamos algunos juegos como los de Tomb Raider en los que se presentaba a una Lara Croft donde su rasgo más distintivo eran sus pechos.

Lara Croft es un personaje protagonista, ¿cómo diría que aparece representado?

Esta saga creo que empezó en el año 95 y lo que hacía era representar a una aventurera, que sale de una idea de Indiana Jones, como a una chica protagonista. Pero entonces se hacían cosas como representar cómo Lara trepa, salta y vive su aventura pero con una cámara enfocando desde el culo, casualmente. La poca trama que tenía, que en esos juegos era normal porque no podían tener grandes desarrollos como ahora, era que Lara era como una femme fatale. O sea, la amenaza para los enemigos era aprovecharse de que era una mujer sexy.

En su libro habla de la histórica representación negativa de la mujer en los videojuegos. Póngame ejemplos.

No me centro en los conceptos, pero referencio varias investigaciones que desde finales de los años 90 estudiaban, por ejemplo, qué personajes femeninos salían en revistas de videojuegos o qué personajes salían en las portadas de las cajas de los juegos. Lo que sacan a la luz estos estudios es que un 20% aparecían con unas poses sexualizadas, con poca ropa, mucho pecho y el culo demasiado grande. Es una típica figura que es completamente irreal. Además, en la historia, hay muchos personajes secundarios, aparte de un clásico cliché de que el protagonista es el hombre que va a rescatar a su novia.

¿Por qué cree que se ha hecho así?

Como parte de una industria que se basa en la tecnología. Desde que se dieron cuenta de que los ordenadores son importantes, las carreras relacionadas se dirigieron a los niños y en los años 80 casi todas las personas que trabajaban en ello eran hombres. Las mujeres eran una minoría y aún lo siguen siendo ahora. El hecho de que hombres hagan videojuegos dirigidos a niños ha hecho que los protagonistas sean masculinos. ¿Había muchas niñas que jugaban? Sí, pero lo hacían pensando ‘yo nunca voy a ser igual que los niños, yo no le puedo dar la misma importancia...’. No podían, por ejemplo, ir a esos salones en los que había máquinas, porque eran sitios de chicos.

El número de personajes femeninos ha ido aumentando, ¿lo ha hecho en el buen camino?

Los últimos diez años sí. Cada vez, ya no solo en la industria indie, sino también en los AAA [triple A], hay protagonistas femeninas. Les está costando, pero se puede decir que se avanza y que además estas representaciones, aunque aún con un cuerpo normativo, algo que también ocurre con los hombres, hacen un buen desarrollo de los personajes y su narrativa. Además, hay que decir que no todos los personajes son blancos o cishetero, salen otro tipo de sexualidades y personas representadas.

Relaciona el género y la violencia en los videojuegos.

Con ello me refiero a la falta de representación y a la sexualización de personajes. Aún ahora, con encuestas que dicen que desde los años 2000 casi hay el mismo número de jugadores que de jugadoras, el videojuego sigue siendo un medio que todavía se ve demasiado masculino, y eso ha hecho que haya un grupo de señores, que pueden ser blancos también, que dicen que el medio es suyo y que se les está robando su medio de expresión. Y claro, cada vez que hay un nuevo videojuego en el que la protagonista es mujer, se critica y se le hace review bombing [bombardeo de reseñas], es decir, le dan una puntuación mala y eso les afecta bastante. En cuanto a los eSports [competiciones profesionales de videojuegos], ser mujer y vivir de ello es muchísimo más complicado, porque se sigue dando por hecho que la gente prefiere ver a hombres jugando, por lo que a las jugadoras no se les dan los mismos incentivos ni se preparan los mismos torneos.

¿Pueden los videojuegos tener un papel importante en la transmisión de valores?

Sí, como cualquier otro medio. Se puede trabajar en el tipo de interacción de los personajes con su entorno, con otros personajes no jugables y se puede hacer una buena representación, algo que vemos ya en los últimos años. Personajes femeninos que sí son las heroínas de verdad, y creo que eso por fin está dando pie a más jugadoras a sentirse representadas y a ver el medio como algo más cómodo para poder, al final, decir que también son gamers.

¿Cree que The last of us es un buen ejemplo de ello?

Es uno de los mejores juegos en cuanto a narrativa que se ha sacado en los últimos años. Tuvo un primer juego en el que el protagonista era un hombre, pero que se basaba en la relación que tiene con Ellie [el otro personaje principal]. El siguiente juego lo protagonizan todo mujeres y fue criticado por ello, pero es innegable que es una obra maestra.

¿Cómo deberían ser los videojuegos para alejarse de los roles de género tradicionales?

Debería haber una representación equitativa. Es decir, que los personajes que tienen importancia en la trama se puedan elegir. Que el jugador elija su propio avatar y tenga la libertad de decidir, o que cuando están las tramas más fijadas y los personajes definidos, que haya un mismo reparto. Se debería salir también de los típicos papeles de princesa que necesita que la rescaten, o el hombre súper fuerte que no muestra emociones. Hay que salir de eso y representar a personas reales.

¿Cuál sería el videojuego perfecto?

[Risas] Es complicado de decir. Es que ya tenemos buenos ejemplos como The Last of Us u otros que profundizan en, por ejemplo, problemas psicológicos, como el juego de plataformas Celeste. Podemos decir que hay juegos que ya lo están haciendo bien. Ahora falta que sea una mayoría.

