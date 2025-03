El Govern ve complicado comprar los pisos de sa Pobla que un gran tenedor vendió "a precio irrisorio"

El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, reconoce que será complicado comprar los pisos que un gran tenedor vendió "a precio irrisorio" en sa Pobla porque la ley establece que la compraventa tiene que producirse entre grandes tenedores, si bien en este caso el vendedor lo es pero el comprador no, por lo que no debía notificarse ni el Ibavi debía darse por enterado de esta operación.

Hace una semana, Més per Mallorca denunció públicamente que un gran tenedor había vendido 87 bienes inmuebles que posee en una isla entera de viviendas de Sa Pobla por un precio "irrisorio y bastante inferior" al valor catastral a una inmobiliaria de Alcúdia llamada Farrutx 2000 S.L. y reclamaba al Govern que ejerza su derecho de compra, mediante el tanteo y retracto, tal como marca la ley balear de la Vivienda, para aumentar el parque de vivienda pública frente a la emergencia habitacional.

Según Mateo, el Govern analiza esta operación para saber si se puede ejercer el derecho de tanteo y retracto "siempre que se den los requisitos que estipula la ley", aunque reconoce que por el momento y con la información de la que disponen "no estaría dentro" de los supuestos que prevé la ley para realizar la compra: "No es una cuestión de voluntad política, sino de si la ley lo permite o no. Solo es posible en determinados casos. En principio no estaría dentro de los supuestos".

El conseller recuerda que estas condiciones para el tanteo y retracto fueron establecidas por el Pacto de Francina Armengol y reitera que la sociedad compradora no tenía la condición de gran tenedor, por lo que no tenía obligación de notificar la compra al Ibavi: "Determinación tenemos absolutamente toda, pero tenemos que hacerlo dentro de los límites que marca la ley".

El actual propietario y vendedor en potencia del complejo de sa Pobla es Promontoria Coliseum ―el mayor tenedor de viviendas desocupadas de Baleares―, la rama española vinculada a José María Aznar Botella del gigantesco fondo de inversión estadounidense Cerberus, fundado a su vez por el actual subsecretario de Defensa de Donald Trump, el financiero Steve Feinberg.