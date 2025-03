La Fundación Deporte Joven promueve el mecenazgo para que el deporte en Baleares "tenga mayor empuje"

Los números lo revelan, Baleares no ha apostado hasta el momento por el mecenazgo deportivo, una actividad empresarial que ha inyectado en nueve años más de ochenta millones de euros en el deporte español.

Así lo ha señalado este martes Félix Jordán de Urríes, director general de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, durante la presentación de las jornadas, organizadas por PIMEM, 'Empresa, incentivos fiscales y deporte español', que tendrán lugar a lo largo de todo este martes. Según Jordán, las empresas y los clubes de las islas "se han acogido poco" a los diferentes programas de incentivos fiscales que la entidad promueve y que en solo nueve años han inyectado más de 80 millones al deporte español. Por este motivo, ha apuntado que las jornadas que se celebran hoy en la sede de PIMEM y en el Teatre Municipal Xesc Forteza tienen "aún más valor".

El director general de la Fundación ha subrayado en este sentido que la apuesta por el mecenazgo daría al deporte en Baleares "un mayor empuje". Y es que, -ha manifestado- gracias a los incentivos fiscales que suponen estos programas para las empresas, se han conseguido ayudas económicas que han derivado en "importantes resultados deportivos que no podrían haberse llevado a cabo".

Jordán ha puesto como ejemplo de mecenazgo deportivo en las islas la 'Mallorca 312 OK Mobility', un caso "de éxito" que de hecho ha sido expuesto durante las jornadas de PIMEM por su director general, Xisco Lliteras. Ha insistido en que "en los números vemos que en Baleares, o no han sabido acogerse a estos programas, o nosotros no lo hemos divulgado lo suficiente" y ha ahondado en la facilidad, asequibilidad y rapidez de estas herramientas que pone en manos de todas las empresas la Fundación Deporte Joven.

Estas herramientas son Universo Mujer, ADB Apoyo al deporte base, DInclusivo, Reto de Reto (con 202 donaciones de empresas se han logrado en nueve años 74.366.836 euros para el deporte estatal) y España Compite (1.234 donaciones que han logrado 13.307.000 euros).

"Músculo financiero para muchos clubes"

También ha participado en la presentación de las jornadas el presidente de PIMEM, Jordi Mora, quien ha destacado el papel de las empresas como "músculo financiero para muchos clubes" deportivos gracias al mecenazgo. "Las empresas dan un paso muy importante al dejar su imagen y apoyar así a la sociedad en la que conviven", lo que permite que se tenga -ha concluido- "un deporte sano y próspero en las islas".

Joan Antoni Ramonell, director general de Deportes, tampoco se ha perdido el evento, que ha calificado de "muy importante" dado que las empresas y los clubes de Baleares "se han acogido poco" al mecenazgo deportivo, motivo por el cual ha manifestado que si es necesario celebrar unas segundas jornadas para promover su divulgación, "se organizarán desde el Govern balear para que las herramientas de la Fundación Deporte Joven puedan ser útiles a todo el tejido deportivo de Baleares". Y es que -ha concluido- "el deporte no es solo una forma muy buena de mejor la salud de los ciudadanos, también es un motor económico para las empresas de las islas que quieren ayudar al deporte".

Tras la presentación del evento ha tenido lugar la primera ponencia, 'Herramientas de incentivos fiscales al mecenazgo deportivo', a cargo de Jordán, tras la cual se ha expuesto el caso de la 'Mallorca 312 OK Mobility'. Por la tarde, ya en el Teatre Municipal Xesc Forteza, ocho deportistas de renombre locales y nacionales (entre los que se encuentran, por ejemplo, Xavi Torres o Pedro garcía Aguado), explicarán sus experiencias profesionales y cómo se pueden extrapolar al mundo de la empresa.