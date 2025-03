El constructor investigado por la estafa con casas modulares comparece ante el juez en Inca y se niega a declarar

El constructor investigado por la presunta estafa con casas modulares en la isla ha comparecido hoy ante el juez de Inca que instruye la causa y se ha negado a declarar.

El empresario había sido citado a declarar en calidad de investigado como legal representante de la sociedad querellada, Design Modular Haus SLU. El hombre ha acudido a los juzgados de Inca este mediodía. Ha sido asistido por el abogado defensor Josep de Luis. Su comparecencia ante el magistrado del juzgado de instrucción número 2 de Inca ha sido muy breve, ya que se ha acogido a su derecho a no declarar.

El constructor imputado hace meses ya guardó silencio ante el juez, así como también su pareja, ambos investigados a raíz de la querella interpuesta hace dos años por el letrado Antoni Monserrat, en representación de uno de los perjudicados, por los presuntos delitos de estafa agravada e insolvencia punible agravada. La querella se dirige contra ambos y también contra la entidad Design Modular Haus SLU, de la que el empresario es el administrador y socio único. Por esta razón, él hoy había sido citado en el juzgado de Inca.

Esta empresa constructora presuntamente causó perjuicios a más de una decena de afectados, quienes pagaron por adelantado cuantiosas sumas económicas para que les construyeran su vivienda. Meses después, el constructor desapareció con su dinero dejándoles la casa a medio hacer o con solo los cimientos o bien con los escombros en su parcela, según han denunciado los perjudicados, que cifran el fraude en más de un millón de euros.

Los hechos se remontan a los años 2021 y 2022. Muchos de los afectados contactaron con el sospechoso al ver los anuncios en redes sociales como Instagram o bien en páginas web especializadas en construcción. El hombre se ganó la confianza de sus potenciales clientes aparentando una gran solvencia económica y un gran conocimiento del sector, según reconocieron los perjudicados. A varios de ellos, incluso les informó de que tenía una empresa en la isla que fabricaba los módulos de hormigón con los que luego iba a construir su chalé y que podían ir a visitarla. Luego, los afectados descubrieron que eso no era cierto.

La víctima que se querelló contra el constructor alega que le estafaron unos 50.000 euros. “Tuve que pagar por adelantado, me ofrecieron un precio cerrado para construir una vivienda. Solo hicieron el movimiento de tierra y un cordón de hormigón. No hicieron nada más”, indicó el querellante, que disponía de una parcela ubicada entre Muro y Can Picafort.

También quedaron casas a medio hacer en Palma, sa Pobla, Bunyola, Alcúdia o Marratxí. Los afectados se quejan de que el empresario lleva un elevado tren de vida, circulando con coches de lujo o realizando viajes, según se desprende de la querella.

Hoy a las doce del mediodía se ha negado a declarar ante el magistrado de Inca que investiga el caso. A los pocos minutos, el constructor investigado ha abandonado el edificio judicial por la puerta trasera.