Carmen Calvo: "La inteligencia artificial nos obligará a tomar decisiones contundentes para proteger las libertades"

Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno socialista y actual presidenta del Consejo de Estado, se ha desplazado esta mañana a Palma para realizar una visita institucional a la sede del Consell Consultiu. Se ha entrevistado con el presidente de esta institución de consulta, Felio Bauzá y con los integrantes del Consultiu. Bauzá ha agradecido la presencia de Carmen Calvo, incidiendo en la sensabilidad que supone su visita a Palma,al tiempo que ha afirmando que el Consejo de Estado es “un referente doctrinal”.

Carmen Calvo, por su parte, ha señalado la importancia que representa estas instituciones de consulta jurídica, afirmando que sus integrantes actúan con absoluta independencia, siguiendo criterios únicamente técnicos. “El ciudadano debe de estar tranquilo porque las instituciones del Estado están funcionando, con independencia de la diversidad de posicionamientos ideológicos”.

La también profesora universitaria alabó el trabajo diario que realizan instituciones de consulta, como la que ella preside o el mismo Consultiu de Baleares. “Estas instituciones trabajan de una manera discreta para garantizar la seguridad jurídica. Se realizan estudios técnicos de todas las leyes, porque la labor consultiva es una función básica para el desarrollo del Estado”, señaló Calvo, que insistió en que “se dictan dictámenes para garantizar el rigor y la seguridad jurídica de las decisiones políticas que adoptan nuestros parlamentos”.

Calvo insistió en que un Estado descentralizado como España requiere de una cultura de colaboración. “La democracia merece y necesita disponer de un 50 por ciento de discrepancia y otro 50 por ciento de colaboración”.

Precisamente, el año que viene el Consejo de Estado cumple su quinto siglo de existencia y en su trayectoria histórica Carmen ha incidido que esta institución ha aconsejado en todas las fórmulas de ejercicio del poder que se han desarrollado estos 500 años en España. “Esta labor histórica nos proporciona una visión de estado muy sólido”. Para celebrar este aniversario, el presidente del Consultiu de Baleares, Felio Bauzá, ha invitado a un encuentro en Eivissa, que se celebrará en octubre, donde estarán presentes los representantes de este órgano de consulta de todas las comunidades autónomas. Calvo ha comprometido su asistencia a este encuentro.

Ante los conflictos políticos que se están viviendo, por su experiencia Carmen Calvo quiso lanzar un mensaje de tranquilidad porque afirma que el sistema democrático en España no está en peligro. “Puede existir discrepancias políticas, pero los estados democráticos como el nuestro son muy sólidos. Además, detrás existen las instituciones que realizan estas labores de consulta”.

Sobre la independencia de los autores de estos informes en los que se valoran las leyes que promulga el Gobierno fue muy contundente. “La independencia no consiste en no tener ideas propias, sino que estas ideas no contaminan los informes técnicos que se elaboran”.

En su visita a Palma, la presidenta del Consejo de Estado incidió en la necesidad de reflexionar para mejorar la estructura territorial del Estado. “En España hay un solo Estado, que forma parte de Europa y ahora ya ha llegado el momento de coordinarnos mejor, sin perder nuestras diferencias, pero apostando siempre por la igualdad”.

Afirmó que no se debe tener miedo a la reflexión sobre el Estado, sobre todo en estos tiempos donde los sistemas informáticos están revolucionando la sociedad. “Las nuevas tecnologías nos están lanzando a los juristas un reto tremendo. Vemos como nacen delitos difíciles de definir que se producen en las redes y están apareciendo de nuevo viejos delitos de calumnias que afectan a la imagen pública pública y el honor”, señaló. En este mismo sentido insistió en el reto que supone la aparición de la inteligencia artificial y de las aplicaciones que ofrece. “El derecho siempre se ha manejado con criterios de lógica y doctrina, pero la inteligencia artificial nos obligará a adoptar decisiones contundentes para proteger la vida, los derechos y las libertades, sin dejar a nadie atrás”. La jurista incidió en que “nos enfrentamos a una nueva era, donde los hechos ya no son los hechos, son realidades virtuales”.

Como destacada feminista, la política socialista se refirió a la polémicas que ha generado el comportamiento de algunos jueces que han investigado denuncias por agresión sexual y sus comentarios a las víctimas. “El Gobierno está impulsando reformas legislativas, pero está claro que sobre el tema de la igualdad todavía nos queda mucho terreno por avanzar. Hay mucho camino por recorrer desde el punto de vista social, cultural y de comprensión para demostrar lo que representamos las mujeres”. Y a su juicio, “vivimos unos momentos casi de misoginia contra las mujeres, por lo que tenemos que seguir avanzando y el derecho tiene que reaccionar ante esta situación”, concluyó.