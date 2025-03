Los sindicatos movilizan a sus pensionistas para protestar por el cierre de las oficinas bancarias en Mallorca

Primero fueron los vecinos de Son Cladera los que iniciaron las protestas por el cierre de las oficinas bancarias en la barriada. Ahora se han sumado a esta protesta, que extienden a toda Mallorca, las federaciones de pensionistas y jubilados de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Ambos sindicatos mayoritarios exigen que el Gobierno central y autonómico para que obliguen a los bancos a que presten “un servicio decente”, de tal manera que las personas mayores, que no saben manejar las herramientas informáticas, no tengan tantos problemas para realizar las gestiones bancarias y para ello necesitan hacerlas en una oficina abierta al público y no a través de un ordenador o un cajero automático.

Ambas formaciones sindicales estarán mañana presentes en la concentración que se celebrará a las 10.30 horas frente a la delegación del Gobierno, que han organizado los vecinos de Son Cladera, que hace un mes ya se reunieron para protestar frente a la oficina central de una entidad bancaria.

Mateu Bosch, portavoz de estas federaciones de pensionistas, ha criticado esta mañana el número tan elevado de oficinas bancarias que se han cerrado en Mallorca, por razones económicas, y que estas decisiones lo que han supuesto es que miles de personas mayores hayan quedado desprotegidas, porque no tienen posibilidad de acudir a ninguna sede para resolver operaciones personales.

Juan Sánchez, el representante de CC OO, detalló que en los últimos años se han cerrado casi la mitad de las oficinas bancarias repartidas por todas las islas y ello ha provocado que miles de personas, que apenas tienen formación porque en su momento no pudieron estudiar, han quedado desprotegidas sin posibilidad de poder gestionar su propia cuenta bancarias. Al cerrar las oficinas más cercanas, estas personas mayores no tienen más remedio que recurrir a sus hijos, o sus nietos, para que gestionen su cuenta, ya que no se pueden desplazar a otra barriada para acudir al banco. “Esto es un maltrato y un desprecio a las personas mayores, que son tratadas como personas inútiles o desechables”.

Los jubilados recuerdan que disponer de una cuenta bancaria es una obligación legal, por lo que entienden que al mismo tiempo se debería obligar a los bancos a “dar un servicio decente”, aunque se trate de empresas privadas.

Para resolver esta situación que afecta a decenas de personas en Mallorca, los jubilados consideran necesario que los gobiernos obliguen a las entidades bancarias a que presten un servicio a los pensionistas. “No podemos permitir ese abuso de poder contra los más débiles”, señaló Sánchez.

El representante sindical también incidió en que en la Península existen oficinas itinerante, que se desplazan por diferentes pueblos y atienden a sus clientes determinados días de la semana. Consideran que en Mallorca sería una solución dicha sede itinerante, porque en muchos de los pueblos de Mallorca ya no hay ninguna oficina bancaria abierta y tienen que desplazarse a otras localidades. Este problema también se produce en Palma, donde hay barriadas que no disponen ya de ninguna oficina abierta.

Los representantes sindicales recordaron que la banca española aumentó el año pasado sus beneficios en un 40%, alcanzado unos beneficios de más de 32.000 millones de euros. Estos beneficios, sin embargo, contrastan con la gran reducción del número de puestos de trabajo, más de 90.000 en la última década, lo que ha conllevado el cierre de más de 19.000 oficinas.

Además, los jubilados se quejan de que como no saben realizar operaciones bancarias a través del ordenador, o del teléfono, cuando acuden a las oficinas para realizar una gestión se les cobra una comisión por cada servicio.