El PP está "preocupado" después del Congreso del PSIB: "Nos estamos quedando sin rival, no tenemos alternativa"

El portavoz del Partido Popular en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, se muestra "preocupado" después del 15 Congreso del PSIB-PSOE que se ha celebrado este fin de semana, donde se ha reelegido a Francina Armengol como secretaria general del partido. Para Sagreras, la situación del PSOE balear es tan crítica que "nos estamos quedando sin rival" y asegura que actualmente "no tenemos un principal partido de la oposición que pueda ser alternativa y aportar medidas reales".

Sobre Armengol, Sagreras afirma que "siempre está enfadada y desgastada", y critica con dureza el reciente congreso del PSOE, calificándolo como "el congreso del pesimismo y la desilusión". El portavoz del PP lamenta la "falta de autocrítica y de propuestas concretas" que, según su visión, demuestra que el Partido Socialista "no tiene un proyecto para Baleares".

"Estamos preocupados", reitera el portavoz popular, quien considera que el congreso ha sido "de la no renovación" porque "las caras de siempre siguen en puestos de responsabilidad". También resalta que la secretaria general del PSIB, pese a contar con un sistema de votación cerrado por delegados, "ha conseguido que uno de cada diez no le haya votado".

Sagreras también acusa al PSOE de hacer "cero autocrítica" tras la derrota electoral y lamenta que "aún no han analizado por qué perdieron las elecciones ni cómo hemos llegado a la situación actual en el equilibrio entre turismo y bienestar de los residentes". En este sentido, critica que "no han hecho ninguna propuesta concreta" para abordar los principales retos de la comunidad.

Además, el dirigente popular señala que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no habló de los problemas de Baleares: "No habló de la insularidad ni hizo ninguna crítica a Marga Prohens, no puede aportar nada a la sociedad".