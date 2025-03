El PP asegura que el acuerdo con Vox en Valencia "abre nuevas puertas" para un pacto en Baleares

Vox pide a la presidenta del Govern, Marga Prohens, un pronunciamiento público en el que asuma su discurso para poder a llegar a un nuevo acuerdo tras la ruptura unilateral en julio de 2023. Exigen a la líder del PP que haga lo mismo que el presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, quien compareció ante los medios para explicar que había llegado a un pacto con el partido de Santiago Abascal gracias a que había asumido por completo su discurso. Desde el Govern insisten en que Prohens ya se ha mostrado en contra del reparto de menores propuesto por el Gobierno y ha rechazado el Pacto Verde europeo por sus consecuencias sobre los agricultores de las islas.

Sobre esta cuestión, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, asegura que afrontan las negociaciones "con discreción y transparencia" y que, en caso de haber acuerdo, comparecerán para explicar todos los detalles: "Vox decidió que no habría presupuestos con la excusa de los pactos en Europa, pero puede que Valencia abra nuevas puertas y caminos. Estamos dispuestos a esta negociación, pero sin chantajes y con respeto total"

El dirigente popular insiste en que sobre los menores migrantes han reiterado "por activa y por pasiva" que no se puede acoger a los que llegan a otras Comunidades Autónomas, y sobre el Pacto Verde europeo "incluso aprobamos una proposición no de ley en el Parlament para defender a los agricultores ante Europa porque no se puede hacer agricultura verde en números rojos". Por este motivo, Sagreras afirma que están "en disposición de entendernos y hablar".

La portavoz en el Parlament, Manuela Cañadas, ha sido muy clara esta mañana en la Cámara balear: "Tenemos que reconocer que Carlos Mazón sí salió en rueda de prensa criticando el Pacto Verde europeo, con todas las premisas que había dado Santiago Abascal para poder llegar a un acuerdo con ellos. Aquí de momento estamos en lo de siempre: Vox tiene un programa y el PP parece que empieza a entender que el tema de los menores no acompañados no da para más. Además, no podemos tener un discurso turismofóbico con los turistas que nos vienen a visitar y aportan dinero y acoger a los menores cuando nos cuesta un dineral, hay que ser coherentes".

En este sentido, Vox explica que el Govern aún no se ha puesto en contacto con ellos para negociar unos nuevos presupuestos, pero sí han mantenido conversaciones con algunos consellers que tienen pendientes la aprobación de algunos decretos ley. Además de todas las exigencias anteriores, Cañadas insiste en que, para cerrar un acuerdo, se tiene que incluir el "bilingüismo real" en las aulas de las islas y eliminar el requisito del catalán para acceder a la función pública.

Sobre los menores migrantes no acompañados, Vox asegura que está habiendo un "mercadeo" con estos jóvenes: "Pedro Sánchez busca imponer un reparto que esperemos que el PP no acepte como pasó en julio de 2024, cuando se produjo la ruptura del pacto en Baleares. Hay miles de inmigrantes ilegales desde que está Sánchez para poder cambiar los censos, pero muchos no son menores. El PSOE, con el apoyo del PP, están haciendo tráfico de seres humanos, todos menos Vox defienden este tipo de invasión de hombres jóvenes que no huyen de ninguna guerra ni del hambre, sino que vienen totalmente fornidos, como si fuera un ejército, a invadir nuestro país".