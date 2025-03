Podemos pide que se utilicen hoteles para acoger a los menores migrantes que llegan a Baleares

"Si crees que en nuestras islas caben 20 millones de turistas pero no 59 niños, es que eres un racista. Las islas son una tierra de acogida". Unidas Podemos pone sobre la mesa la posibilidad de utilizar establecimientos hoteleros, como sucedió durante la pandemia de la covid, para acoger a los 59 menores migrantes no acompañados que Baleares recibirá tras el acuerdo entre el Gobierno y Junts per Catalunya: "De repente el Govern dice que no puede acoger a estos niños y niñas, cuando estamos en una comunidad autónoma que ‘somos el motor de España’ y en ‘un país que es el motor económico de Europa".

La diputada Cristina Gómez apunta que durante la pandemia "se alquilaron hoteles para acoger a personas que estaban en cuarentena", por lo que pide a la consellera de Familias, Catalina Cirer, que si no tiene instalaciones, ponga todos los recursos para alquilarlas ."Si no tiene recursos humanos, búsquelos y contrátelos, no le faltan fondos si perdonan impuestos", afirma.

La diputada interpela directamente a la consellera Cirer, de quien considera que "seguramente ya le duele la lengua de no decir o de callar lo que debe pensar" sobre las decisiones del Govern respecto a los migrantes. "Si no sabe organizar la llegada de 59 menores no acompañados, lo lamento. Debería hacérselo mirar, si es por falta de capacidad política o por no saber organizarlo ya que es lo más sencillo del mundo".

Desde la formación instan al Gobierno a declarar la emergencia humanitaria, igual que en Canarias, lo que "facilitaría el tema de la contratación pública tanto de espacios como de personal". En este sentido, Unidas Podemos considera "imperdonable" la negativa del Gobierno a acoger a los 59 menores, "porque además se pueden repartir entre las tres islas".

Sobre el colapso de las instalaciones, Gómez recuerda al Govern y a la Conselleria que "ya podrían estar gestionándolo y podríamos haber comenzado un camino" porque llevan dos años gobernando. Sin embargo, denuncia que cuando surgen posibles espacios, "comienza la guerra contra estos”. "Tenemos racismo y aporofobia de manual, porque no hubo ningún problema para acoger a los migrantes de Ucrania que huían de la guerra", lamenta.