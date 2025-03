Okupar una caseta de aperos en una finca no constituye ningún delito

La Audiencia de Palma, a través de una sentencia, lo deja muy claro: la okupación de una caseta de aperos no constituye ningún delito. Esta aclaración se detalla en una reciente sentencia, por la que se absuelve a dos personas que inicialmente fueron condenadas, aunque fuera por un delito leve, castigado con multa, por entrar y utilizar como vivienda habitual una caseta ubicada en una finca rústica de Mallorca. Si bien era un espacio cubierto, ni siquiera se podía considerar como un inmueble, puesto que no tenía agua corriente, ni tampoco luz eléctrica.

Fue el propietario de la finca el que denunció los hechos ante la Guardia Civil, al descubrir a dos personas que habían entrado en una pequeña caseta de su finca, que utilizaba como almacén para sus herramientas, y ninguno de ellos quería salir. Es decir, la pareja había decidido okupar dicha caseta porque no tenían otro lugar donde poder vivir.

La denuncia del propietario justificó la celebración de un juicio por delito leve y el juez condenó a los dos acusados. Les impuso una sanción económica.

Esta sentencia fue recurrida ante la Audiencia de Palma, que realiza una interpretación completamente distinta a la que hizo el juez que impuso esta condena. El tribunal, basándose en la interpretación que se han realizado sobre otros hechos parecidos, establece que no se puede hablar de delito, aunque sea leve, de usurpación porque se trata de una casa de aperos, que no disponía de las mínimas condiciones para poder se habitada. De hecho, ni siquiera se encontraba cerrada, debido a su mal estado. Por lo tanto, el tribunal considera que este tipo de invasión de la propiedad privada está fuera de la protección penal, es decir, no se puede castigar con un delito a una persona que okupe una vivienda de estas características.

Precisamente, como en este tipo de viviendas no está permitido que una persona pueda vivir en ellas, el tribunal insta al ayuntamiento donde está ubicada esta finca para que inicie un expediente administrativo que pueda suponer una sanción económica al infractor. Es decir, el tribunal considera que lo más adecuado es que se acuerde una sanción administrativa contra los okupas, entre otras cosas, para que el propietario pueda recuperar su posesión.