Ocho de cada diez empresarios baleares prevé un alza de sus ingresos durante este año

Las incertidumbres derivadas de las tensiones geopolíticas y de la inflación no parecen hacer mella en el optimismo de los empresarios de las islas, según se constata en el informe elaborado por la firma KPMG en colaboración con la patronal CEOE sobre las perspectivas de Baleares para el presente año. El 78% de las empresas espera aumentar sus ingresos a lo largo de 2025, siete puntos por encima de la media nacional, mientras que el 71% planea incrementar sus inversiones, 18 puntos porcentuales más que la media del resto del país. En cuanto al empleo, el 44% de las compañías tiene previsto ampliar su plantilla, mientras que un 48% asegura que la mantendrá estable, en línea con el resto del país, según el citado documento.

Ignacio del Río, socio responsable de KPMG en las islas, considera que “Baleares es la comunidad autónoma con el mayor porcentaje de directivos que esperan un aumento en su facturación, reflejando la buena salud del sector turístico y la confianza en la capacidad de adaptación de las empresas locales. El archipiélago destacará por sus positivas perspectivas de empleo, lo que sugiere que a pesar de los desafíos globales la región mantiene un entorno empresarial dinámico, donde la inversión y la contratación seguirán siendo claves para el crecimiento económico”.

En cuanto a la situación económica en general, el 71% de los directivos de Baleares considera que la situación de su región es buena o excelente, comparado con el 43% que opina lo mismo sobre la del conjunto del país. En la misma línea, el optimismo también es mayor en Baleares y un 28% pronostica mejoras en la economía regional, mientras que a nivel nacional solo el 24% tiene esa expectativa.

Mejora de la rentabilidad

Durante el presente año las empresas de Baleares se centrarán en "mejorar la rentabilidad, atraer y fidelizar talento, y expandirse en el mercado español para asegurar su crecimiento y competitividad", según se señala desde KPMG. Sin embargo, deberán enfrentar riesgos significativos como las tensiones geopolíticas, los riesgos regulatorios y la pérdida de competitividad. Abordar estos desafíos será crucial para mantener un entorno empresarial dinámico y asegurar un crecimiento sostenible en el próximo año, según los directivos encuestados.

El informe destaca las buenas previsiones económicas de las islas / M. Mielniezuk

Al mismo tiempo, los directivos de las islas muestran un fuerte compromiso con la inteligencia artificial y la transformación digital ya que el 44% ya ha invertido en IA y un 35% planea hacerlo próximamente. El 48% de los empresarios tiene previsto fomentar las capacidades digitales de su plantilla. Un abrumador 89% considera que continuar con la transformación digital es esencial para atraer talento y nuevos clientes. Estas cifras reflejan la importancia que los empresarios de Baleares otorgan a la innovación tecnológica como motor de crecimiento y competitividad, según se añade.

Escasez de profesionales

Los empresarios de Baleares tienen que hacer frente a la falta de talento y el 79% de ellos reconoce que esta escasez de profesionales cualificados está poniendo en jaque sus objetivos. Sin embargo, "la situación no es tan desalentadora como parece", ya que el 24% de las empresas cuenta ya con programas de formación para capacitar y reciclar las habilidades de sus equipos. La clave para resolver este desafío no solo radica en la formación, sino en "crear una experiencia laboral atractiva y enriquecedora que, no solo atraiga a los mejores, sino que también los haga quedarse y convierta en más competitivo el mercado laboral de la región".

Los empresarios de las islas reconocen que el futuro de sus negocios depende de adoptar prácticas responsables y alineadas con los desafíos globales. Un 63% ya ha establecido indicadores claros y objetivos concretos de sostenibilidad, lo que refleja su compromiso con la protección del medio ambiente y la creación de un impacto positivo en la sociedad, se indica.

No obstante, "no están exentos de obstáculos". La falta de datos precisos, el alto coste de la transición y la escasez de talento especializado en esos factores ambientales y sociales se perfilan como los principales desafíos que dificultan la implementación plena de la sostenibilidad. A pesar de estos desafíos, la "resiliencia de los empresarios baleares queda patente" ya que casi la mitad (46%) ya ha trazado un plan de transición energética, mostrando su determinación de avanzar hacia un futuro más verde y responsable. Esta disposición a adoptar la sostenibilidad como parte integral de su modelo de negocio subraya el "potencial de Baleares como un referente en innovación y compromiso medioambiental".