Maria Margarete Gosse, embajadora de la República Federal de Alemania en España: «Mallorca estaría masificada si no pudiera sostener a residentes y visitantes»

Como embajadora en Madrid, Maria Margarete Gosse es algo así como la portavoz de la República Federal de Alemania en España. Es la primera mujer que ocupa este cargo. Estos días se ha reunido en Mallorca con autoridades, el Cercle d’Economia y representantes de la comunidad alemana para conocer mejor la situación de la isla.

Nosotros, los isleños, solemos vernos como el centro del mundo. En tres años, esta es solo su segunda visita a Mallorca. ¿Qué nos dice esto sobre la importancia de la isla para usted?

Eso indica, en primer lugar, que tengo una agenda muy apretada. Como embajadora, tengo que atender a toda España, y ni siquiera eso lo he logrado todavía. Aún me faltan algunas regiones por visitar. Sin embargo, este año he dado una prioridad mucho mayor a Mallorca.

¿Qué papel juega Mallorca en el día a día de la embajada?

Tenemos una relación muy especial con esta isla; eso está fuera de toda duda. Ninguna otra región despierta tanto interés y atención en Alemania como las Islas Baleares. Las cuestiones consulares aquí las gestiona en gran medida el consulado, pero en la embajada nos consideramos un equipo, el «Equipo España». Trabajamos estrechamente juntos.

Muchos en Mallorca temen que los alemanes acaben por comprarles toda la isla. ¿Qué dice la embajadora al respecto?

Bueno, estamos en Europa. Tenemos libertad de circulación. Cualquiera puede comprar propiedades en cualquier país dentro del marco legal correspondiente. Hay que saber manejar eso. Y el problema de la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario no se da solo en Baleares, sino en muchas otras partes de España, así como en Alemania y en Europa en general. Los precios de los inmuebles han subido de manera increíble, y ese es el verdadero problema.

¿Cómo abordar esta cuestión?

Es difícil generalizar; la situación en una gran ciudad es distinta a la de una isla, por ejemplo. Pero hay que garantizar que la población local y la cohesión social no se vean afectadas. Si se establecen ciertos límites, estos deben ser en todo caso conformes con la legislación europea, ya que suponen una restricción a las normas del mercado interior, así como a la libertad de circulación y de establecimiento.

Conoce Mallorca desde los años 90. ¿Le resulta a veces chocante que los alemanes en la isla vivan en un mundo aparte?

Hasta donde yo sé, la convivencia es muy buena. Conocemos este debate en Alemania: tampoco esperamos allí que cada persona extranjera se integre en todos los clubes alemanes. Lo que simplemente exigimos es una convivencia en armonía. Y creo que aquí se da. Aunque, personalmente, como embajadora, me gustaría que el mayor número posible de alemanes hiciera un esfuerzo por aprender un poco de español y por relacionarse con la población local de otra manera, no solo como consumidores.

La diplomática, Maria Margarete Gosse durante un momento de la entrevista. / Nele Bendgens

Pese a que en el ambiente se note ya la tensión, usted vaticina que llegarán aún más alemanes. ¿Eso a qué nos lleva?

Sí, en general la tendencia apunta a un crecimiento del turismo, lo cual en España tampoco es que se vea del todo con malos ojos. Supongo que por razones demográficas también aumentará la compra de propiedades. En el norte de Europa, muchas personas se jubilarán en los próximos años y cumplirán su deseo de establecerse en el Sur. Es positivo que España reflexione sobre cómo afrontar esta situación. No es solo un problema de Baleares, y Mallorca no querrá cerrarse al mundo.

Se trata, por tanto, de un problema que trasciende fronteras. ¿No debería Europa regularlo?

No creo que Europa pueda ni deba regularlo. En muchos países ya existen mecanismos para una cierta contención, como los impuestos sobre segundas residencias. Lo que está claro es que estas medidas no pueden dirigirse específicamente contra personas extranjeras.

Pregunta trampa: ¿Está la isla masificada, o no?

No puedo juzgarlo. La isla estaría masificada si sus recursos naturales ya no pudieran sostener a la población residente y a los visitantes en lo que respecta al consumo de suelo y agua, por ejemplo. Pero en Mallorca percibo un gran sentido de responsabilidad en este aspecto.

¿El mensaje de la embajadora a aquellos turistas alemanes que a veces se pasan de raya?

Como embajadora, no soy educadora, pero sí quisiera que cada persona disfrute de sus vacaciones de una manera que permita que todas las demás también puedan hacerlo.

Acabamos de celebrar el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué puede aprender Alemania de España?

Bastante. Los matices varían, pero en el fondo aquí hay un amplio consenso social y político de que la igualdad de género debería ser algo obvio. Lo que me parece especialmente impresionante es la intensidad con la que esta sociedad aborda el problema de la violencia contra las mujeres. En ese aspecto, podemos aprender mucho. España incluso cuenta con una fiscalía especializada en este tema. Además, en el Parlamento hay una mayor representación femenina que en el Bundestag, donde, tras las últimas elecciones, el número de mujeres ha disminuido aún más. No es una buena señal.

Usted fue jefa de personal en el ministerio alemán de Asuntos Exteriores. ¿Cómo está la situación de las mujeres en la diplomacia alemana?

Bajo la dirección de Annalena Baerbock y de su predecesor, hemos trabajado mucho para aumentar la proporción de mujeres. En los años 80 y 90, los porcentajes de contratación de mujeres eran extremadamente bajos. En casi todos los puestos que he ocupado a lo largo de mi carrera, salvo en uno, fui la primera mujer en ocuparlo. Y estamos hablando de finales del siglo XX y principios del XXI. Actualmente, cerca del 35% de las embajadas y los consulados generales están encabezados por mujeres. En 2018, esta cifra estaba por debajo del 25 %. Aún estamos lejos del objetivo, que debería situarse entre el 40 y el 50 %. Pero alcanzar esa meta en poco tiempo no es fácil, ya que requiere un número suficiente de candidatas en la cantera. Quiero ser sincera: dentro de la organización ha habido muchos debates internos sobre la política de igualdad de género.

¿Qué quedará de la llamada «política exterior feminista» si cambia el gobierno?

Una política exterior con perspectiva de género significa centrarse en los efectos que nuestras acciones y decisiones tienen sobre las mujeres y tomar las correspondientes medidas. Ese es el núcleo de la cuestión. Si me permite una observación personal: siempre me ha sorprendido la reacción negativa que genera la palabra «feminismo», cuando nunca ha sido un movimiento violento ni terrorista, sino simplemente un intento pacífico de situar a las mujeres en condiciones de igualdad en la sociedad, y nada más. En Alemania, más que en España, la palabra «feminismo» da pie a toda suerte de reacciones vehementes … No deberíamos aferrarnos a los términos, pero creo que fue acertado mencionarlo de manera explicita. El concepto de «política exterior feminista» dejó más claro de qué se trataba.

Usted es la voz de Alemania en España. ¿Cuáles han sido las posiciones más difíciles de defender del Gobierno alemán en los últimos años?

En general, la cooperación y la sintonía entre España y Alemania son muy altas. Las cuestiones en las que nuestras posiciones difieren no han generado grandes conflictos. Una de ellas es la visión algo distinta sobre el nivel de deuda pública admisible para la financiación del Estado, aunque esto está cambiando. Otra es la postura respecto a la guerra en Gaza. Ambos países apoyan la solución de los dos Estados como única vía para lograr una paz duradera y sostenible. Sin embargo, abordamos esta cuestión desde perspectivas distintas.

La percepción que Alemania tiene de sí misma ha sido muy negativa en los últimos tiempos. ¿Cómo ha percibido usted la visión que España tiene de Alemania?

Aquí hay un paralelismo interesante. En efecto, Alemania tiene una percepción de sí misma mucho más negativa de la que tienen los españoles de Alemania. Pero esto también ocurre a la inversa: España también tiene una imagen muy crítica de sí misma, que los alemanes no comparten, especialmente ahora, cuando España está creciendo económicamente. Somos dos países con un pasado muy difícil, y eso nos ha enseñado a mirarnos a nosotros mismos con gran autocrítica. Creo que eso, en definitiva, es lo que hace que alemanes y españoles se entiendan bien.

Europa debe unirse, se dice por doquier. ¿Podría eso significar a medio plazo que primero nos identifiquemos como europeos y solo después como españoles, alemanes o mallorquines?

Sí, la situación geopolítica actual obliga a los europeos a reflexionar mucho más sobre lo que significa ser europeos. Las identidades nacionales en Europa son muy fuertes y ni se pueden ni se deben eliminar, pero deberán abrirse de manera que no todo pueda ajustarse siempre a la visión nacional de cada cual. Esa es, en definitiva, la esencia misma de Europa. El mercado único también fue resultado de ello.

¿No se difuminarán las identidades nacionales?

No existe una única identidad, todos tenemos varias. Y ser europeo es una de ellas. Cuando era niña, mis padres, muy influenciados por el Tratado del Elíseo, me enviaron a Francia. Allí entendí que era alemana. Después, nos mudamos a Estados Unidos y fui al colegio allí. Fue entonces cuando entendí que era europea. Más tarde trabajé en China, y ahí comprendí lo que significa Occidente. Uno siempre aprende por contraste, y eso demuestra cuántas identidades podemos tener.

Está casada con un andaluz. En la convivencia, ¿las diferencias nacionales pasan a un segundo plano?

Se aprende muchísimo, sobre todo cuánto de lo que damos por sentado en nuestra cultura realmente no lo es. A veces no es fácil, pero sin duda es enriquecedor.

