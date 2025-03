Helena Maleno, fundadora y portavoz de la ONG Caminando Fronteras: «España deja morir a los migrantes en el mar de Balears»

En las últimas dos semanas, el mar ha arrastrado cinco cadáveres a las playas de Mallorca. La policía supone que los fallecidos son migrantes ahogados que intentaban cruzar en barco desde Argelia. Estas personas quizá podrían haber sido rescatadas, afirma Helena Maleno, que lleva años trabajando en la ayuda a refugiados.

¿Por qué están apareciendo tantos cadáveres en las playas de la isla?

Las embarcaciones desaparecen una y otra vez en la ruta migratoria entre Argelia y Balears. Esa es la realidad. Que ahora aparezcan los cuerpos significa que los barcos naufragaron cerca de la costa. Desde hace tiempo, denunciamos que las operaciones de rescate marítimo en estas zonas deben intensificarse. Pero esto no ocurre. Si las embarcaciones se desvían de su rumbo y nadie las busca, la gente muere. En otras regiones de España, se envían aviones y helicópteros de búsqueda, pero en Balears no.

¿Quién es responsable de esta situación?

Las autoridades españolas tienen la responsabilidad de salvar vidas en el mar. El rescate marítimo está coordinado por el Ministerio de Transporte, pero la reacción es diferente según el caso. Si hace un año y medio desaparecieron dos navegantes alemanes, se hizo todo lo posible por encontrarlos. Ahora, cuando los desaparecidos son refugiados somalíes, la respuesta no es la misma. No estamos hablando de migración, sino de salvar vidas.

Los navegantes alemanes fueron buscados durante días con todos los medios disponibles…

Recientemente hubo un caso en el que se avistó un kayak vacío. Se enviaron aviones, helicópteros y barcos de rescate. Al final, el kayakista solo estaba buceando.

¿Qué ocurre cuando informan a Salvamento Marítimo sobre una embarcación de migrantes?

En Balears nos tratan como criminales. En Canarias, la Guardia Civil recoge toda la información, pero aquí no. No entiendo por qué. Las autoridades insulares simplemente cuelgan el teléfono cuando llamamos o nos dicen: «Envíen un correo electrónico». Ellos mismos no comparten información y, a veces, incluso nos insultan.

«Las personas que huyen están tan desesperadas que no distinguen entre verano e invierno»

¿Cómo obtienen información sobre los barcos de migrantes?

Desde 2007 tenemos un número de emergencia. Surgió por casualidad, no estaba planeado. Me llamó un joven que se dirigía a Almería y dijo que su barco se estaba hundiendo. Busqué el número de Salvamento Marítimo y alerté a las autoridades. Después pensé: «Ojalá esta sea la última llamada de este tipo». Pero pronto se corrió la voz de que ayudábamos a la gente, y el teléfono no dejó de sonar. Los migrantes suelen temer llamar a las autoridades porque no saben si la policía los prefiere vivos o muertos. En 2014, comenzaron también a llamarnos familias que buscaban a sus seres queridos desaparecidos. Mantenemos listas de los desaparecidos y las cotejamos con los datos de las autoridades.

El cadáver encontrado el lunes en la Platja de Palma estaba en avanzado estado de descomposición. ¿Es posible identificarlo?

Cada caso es distinto. Siempre aconsejamos a las familias presentar una denuncia por desaparición. Si su abuelo con Alzheimer desaparece, van a la policía, no a una ONG. Es lo mismo: todas las vidas humanas importan. Detrás de cada persona desaparecida hay una familia, sin importar si se perdió cruzando una frontera. Sin embargo, la policía española a veces se niega a aceptar las denuncias por desaparición o a tomar muestras de ADN para compararlas. Algunas familias tienen que recorrer varias comisarías hasta que alguien las atiende.

«Detrás de cada persona desaparecida hay una familia, sin importar si se perdió cruzando la frontera»

En el informe anual de su ONG de 2024 se menciona un negocio en torno a la identificación de cadáveres.

Miles de familias buscan a sus seres queridos. He visto listas de pueblos en Malí donde han desaparecido cientos de jóvenes. Si las autoridades no ayudan, los estafadores encuentran una oportunidad. Muchos familiares están dispuestos a pagar por información. Recientemente, El País informó sobre la desarticulación de una red criminal. Entre los 14 detenidos había españoles, incluidos médicos forenses y empleados de funerarias, que se aprovechaban de la desesperación de las familias.

Según sus datos, en 2024 han muerto 517 personas en las rutas del Mediterráneo. ¿Cómo calculan esta cifra?

Sumamos las muertes confirmadas y los desaparecidos que con certeza han fallecido. La cifra real probablemente sea aún mayor. Todavía estamos investigando algunos casos de barcos desaparecidos.

¿Cuántas embarcaciones están desaparecidas en la ruta de Balears?

Desde diciembre sabemos de seis embarcaciones con un total de 85 personas a bordo, entre ellas siete mujeres y siete niños. Proceden del África subsahariana: Somalia, Malí, Yemen, Sudán… Desde 2024, ha habido un aumento de estos migrantes. Huyen de Libia o Túnez, donde últimamente ha habido una persecución masiva contra personas de piel oscura. Muchas fueron abandonadas en el desierto y luego intentaron llegar a Argelia.

¿Los migrantes avisan antes de zarpar?

No. La mayoría de las familias nos contactan una o dos semanas después. En alta mar no hay cobertura. Solo nos enteramos de emergencias cuando los barcos ya están cerca de la costa, y para entonces cunde el pánico. Muchos migrantes de Malí nunca han visto el mar antes y no saben nadar.

La ruta de Balears se considera una de las más peligrosas de España. ¿Por qué?

Antes, el destino más común era Almería, que está más cerca de Argelia. Pero allí las autoridades han intensificado los controles contra la inmigración ilegal. Ahora, los migrantes eligen rutas más largas y peligrosas. Si el piloto del barco tiene poca experiencia, puede desviarse de su curso y acabar en medio del Mediterráneo.

¿No es el invierno el peor momento para la travesía?

Las personas que huyen a Argelia están en una situación tan desesperada que no distinguen entre verano e invierno. Solo quieren escapar.

España busca mejorar sus relaciones diplomáticas con Argelia y podría empezar a devolver a estos migrantes. ¿Eso resolvería el problema?

Lo más importante es coordinar las operaciones de rescate para que los barcos sean buscados cuando están en peligro. En este momento, España está dejando morir a estas personas. No tengo mucha esperanza de que la situación cambie. En cuanto a las deportaciones, habría que preguntarse qué pasará con los refugiados de otros países.

