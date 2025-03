Armengol, reelegida como líder del PSIB: "No me resignaré a que los ciudadanos tengan que vivir en una caravana"

Francina Armengol ha sido reelegida como líder del PSIB-PSOE en el 15 Congreso que el partido ha celebrado este fin de semana en Palma en un acto marcado por un mensaje claro: "Volveremos a convencer y vencer, hoy comienza la nueva campaña electoral". La presidenta del Congreso se ha mostrado "emocionada, ilusionada, con fuerza y ganas para servir a nuestra gente” después de presentar a su nueva comisión ejecutiva con el objetivo de ganar las elecciones autonómicas en 2027. La candidatura de Armengol ha recibido el apoyo del 90 por ciento de los delegados en un congreso marcado por la ausencia de oposición interna.

La dirigente socialista asegura que no aceptará que los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, continúen sufriendo por la falta de políticas públicas efectivas: "No me resignare a que los ciudadanos tengan que vivir en una caravana". Además, reitera su compromiso con la necesidad de "seguir luchando" para mejorar las condiciones de vida de la gente, "sin claudicar ante los intereses que generan desigualdad".

También ha reivindicado la importancia de la memoria democrática, confesando que "me duele cuando los jóvenes se ponen el himno del Cara al sol", por lo que reclama que se enseñe a las nuevas generaciones el "dolor" que supuso la dictadura para España. Además, interpela directamente al PP para que expulse de la presidencia del Parlament a Gabriel Le Senne después de romper con violencia las fotografías de las Roges del Molinar: "Si fueran mínimamente decentes tendría que irse a su casa porque es indigno, no dejaremos pasar este hecho".

Armengol subraya que "no será fácil" asumir las responsabilidades que conlleva este nuevo mandato, pero señala que los dos años de trabajo que se avecinan serán intensos y estarán marcados por la unidad. “Hemos vuelto a soñar juntos y los sueños se convierten en realidad”, expresa la socialista con convicción, recordando que el contexto global es cada vez más complejo: “Vivimos un momento absolutamente cambiante. ¿Quién hubiera imaginado que Trump y Putin serían mejores amigos?". Frente a este panorama, Armengol insiste en que “solo más Europa nos puede salvar”, abogando por una Unión Europea más fuerte y cohesionada.

En su discurso, Armengol ha cargado contra las políticas de la derecha, especialmente en lo que respecta a la vivienda. La líder socialista reivindca que el Pacto impulsó políticas públicas de vivienda, pero que la actual gestión de Marga Prohens ha retrocedido en este ámbito. “El PP desmonta todo y eso genera problemas”.

Ley de vivienda

Armengol también insiste en la "obligación" de aplicar la ley de vivienda estatal, una legislación que, según ella, permitiría reducir rápidamente los alquileres y facilitaría el acceso a la vivienda a muchas personas. “Es una cacicada y una irresponsabilidad no aplicar la ley de vivienda en Baleares”, denuncia la socialista, señalando la "contradicción" en la postura del Gobierno balear al no implementar una ley que es constitucional y que beneficia tanto a los pequeños propietarios como a los inquilinos.

En su análisis de la situación económica, Armengol advierte que la profunda desigualdad continúa creciendo, "especialmente cuando gobierna la derecha", por lo que considera necesario aplicar políticas fiscales progresivas para garantizar los servicios públicos. "La gente que más tiene tiene que pagar más para garantizar servicios públicos”, subraya la presidenta del Congreso, quien también critica la postura del PP que, según ella, favorece a los ricos y desmantela lo público.

Aumentar los salarios

En cuanto al sector turístico, Armengol reconoce su importancia en la economía balear, pero llama a la reflexión sobre los límites del crecimiento y alerta de las consecuencias del turismo masivo sin una regulación adecuada. Para la socialista, el turismo debe ser sostenible y regenerativo: “No podemos seguir creciendo sin tener en cuenta la capacidad de las islas y el bienestar de sus habitantes". Asimismo, reitera que seguirán reclamando a los empresarios de la hosteleria que aumenten los salarios en el nuevo convenio que se está negociando y critica que con Prohens "llegaremos a 20 millones de turistas sin medidas para decrecer en plazas turísticas".

Sobre el panorama político en Baleares, Armengol ha sido crítica con la actitud del PP y Vox, acusándolos de no tener un proyecto político sólido. “No tienen un programa, no tienen proyecto, son un caos. Miro los debates en el Parlament y eso no es serio, la presidenta del Govern parece una hooligan insultándose con la portavoz de Vox". La líder socialista también expresa su preocupación por los discursos de odio y negacionismo que están ganando terreno, especialmente en lo relativo a la violencia machista. “El negacionismo de violencia machista mata”.

Finalmente, Armengol ha hecho un llamado a la unidad de la izquierda y ha reiterado su compromiso con una España federal que reconozca y valore la diversidad de sus territorios. “España es más fuerte si se reconoce todo el mundo y todo el mundo empuja”, afirma, destacando que la izquierda debe ir más allá y trabajar en pro de una convivencia armoniosa y justa para todos.