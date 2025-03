Violeta Rojas: "La llegada de adolescentes extranjeros no acompañados está colapsando los sistemas, pero todas las CCAA han de acogerlos por justicia social y humanidad"

El Gobierno ha aprobado el reparto de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas, para descongestionar los recursos de Canarias. Tanto el Govern como el Consell han expresado su rechazo. También hemos visto posicionamientos como el del ayuntamiento de Calvià que 'celebra' no acoger un centro de menores migrantes en su municipio, ¿qué piensa al ver estos términos y actitudes?

Se nos está olvidando que son niños y niñas y adolescentes, casi les quitamos la condición de persona, para empezar. Nos olvidamos que tenemos una responsabilidad y que estamos vulnerando los derechos del niño. Que es verdad que la llegada de niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados, está colapsando los sistemas es cierto. Nosotros hablamos con las compañeras de Canarias y es que no dan abasto, los menores van llegando y no se les puede dar respuesta y acogida digna.

La argumentación del Govern y del Consell es que no se pueden acoger a estos menores porque aquí ya estamos saturados. Ustedes están en los centros: ¿cree que se puede hacer ese esfuerzo?

Es una cuestión de justicia social y de humanidad, de cumplimiento de derechos humanos, que todas las comunidades tendrían que hacer. Es una realidad que sobrepasa, pero todas las comunidades tenemos que echar una mano en esto.

¿Se utiliza a estos menores para hacer ruido político?

A mí me han preguntado en diferentes ocasiones la nacionalidad de los chicos que asesinaron a la compañera de Badajoz. Queremos pensar que no somos nosotros los que hacemos cosas así, son 'los de afuera'. Yo creo que estamos revictimizando totalmente a los menores extranjeros no acompañados, es terrible. Es verdad que están viniendo chicos con graves problemas de consumo, de conducta. No hay que minimizar los problemas con los que llegan, que son complicados, necesitan muchísimos recursos para trabajar con ellos, pero tampoco podemos criminalizarlos y quedarnos ahí.

¿Qué piden los educadores sociales que trabajan en los centros de acogida para menores tutelados?

La mayoría de los centros que hay en Mallorca están subcontratados a entidades del tercer sector y los profesionales que trabajan para el tercer sector se merecen las mismas condiciones laborales que los que trabajan en un centro de titularidad pública. Hay un agravio comparativo. El trabajo en los servicios de acogimiento residencial es muy bonito, hay mucha implicación emocional, pero hay margen para mejorar los reglamentos de los centros y las condiciones en las que están trabajando los educadores.

B. Ramon

Explotación sexual de menores tuteladas

En 2020, a raíz de una noticia publicada por este diario, se destapó el escándalo de las menores tuteladas que eran explotadas sexualmente. ¿Sirvió para algo todo lo que pasó: ahora hay más conciencia, se aborda mejor el tema en los centros y entre las administraciones?

Yo creo que Baleares fue valiente, cuando salió el tema dio la cara, lo asumió y creó protocolos para dar respuesta. Las cosas pasan, esconderlas no sirve de nada. Lo que pasa es que también hay explotación sexual infantil fuera de los centros y volvemos a revictimizar a las chicas y chicos en servicios de acogimiento residencial, que no son 'nuestros menores'.

En este caso es que la Administración era responsable de estas menores, de ahí el escándalo social.

La Administración, hasta donde yo sé, asumió. Se hicieron las notificaciones que se tuvieron que hacer, medidas de coordinación, reuniones... Esto implica al IMAS, a Fiscalía de Menores... a un montón de organismos y cuerpos que tienen que trabajar juntos y eso a veces no es fácil.

Suscríbete para seguir leyendo