Violeta Rojas: "Hay más violencia entre los jóvenes porque hay más violencia a nivel social, la estamos normalizando"

El educador social aún es un perfil desconocido para muchos, ¿cuál es su función?

Somos profesionales de la intervención social, salimos de la pedagogía social y estamos en la facultad de Educación. La educación social es un derecho de la ciudadanía, es una profesión de carácter pedagógico que ayuda a las personas a crear contextos educativos. Acompañamos a las personas en sus procesos y hacemos una tarea de reeducación. Somos referentes positivos y trabajamos en muchísimos ámbitos de intervención: personas mayores en drogodependencias, violencia de género, igualdad, educación ambiental, servicios de acogimiento residencial de menores, menores en el sistema de justicia juvenil... En Baleares por ley estamos equiparados con los trabajadores sociales y hay un educador social cada 5.000 habitantes en los servicios sociales de la Atención Primaria, una tasa que está bastante bien. También estamos como PSC (Profesorado de Servicios a la Comunidad) en los centros educativos, figura que reivindicamos que se trate como personal docente y que pueda estar de manera estable para crear vínculo y no tener que cambiar de centro cada año.

¿Qué trabajo desarrollan los educadores sociales en los centros educativos?

Se encarga de temas de convivencia, absentismo escolar... Detecta indicadores de riesgo, ayuda a abordar la complejidad que hoy en día hay en los centros educativos. Hoy hay más violencia en los centros, a escala muy pequeña, pero estamos normalizándola y habría que trabajar y hacer mucha más prevención. Diría que estamos normalizando la violencia a nivel social. Normalizamos el insulto, vemos la violencia y ya no nos afecta si no es una cosa extrema. La sociedad ahora es más violenta, esto de que el COVID nos tenía que hacer mejores... nosotros hemos visto que no, estamos en un momento más individualista y de mayor crispación.

¿Cómo ha llegado ese clima al ámbito de menores?

El hecho de que no tengan modelos positivos en los que mirarse, la falta de recursos y actividades de ocio saludables.... Quizás a nivel familiar no se han podido trabajar algunas cosas, hay muchas familias con carencias a diferentes niveles y eso afecta. Por ejemplo, las dificultades de la vivienda, que generan un clima de crispación y nerviosismo, si una familia no sabe si va a poder seguir viviendo donde vive... eso puede cambiar totalmente su estructura de vida y los menores eso lo viven y sufren también

¿Ustedes ven esa Baleares, la de la pobreza infantil y la exclusión, que mucha gente aún no asume que existe en estas islas de supuesta abundancia?

Baleares tiene una parte pobre y tiene una parte muy rica. Los indicios de pobreza infantil ahora mismo son muy altos. Estamos en un momento en que no basta con trabajar para poder vivir. Antes había crisis porque no había trabajo, pero si conseguías uno ya tirabas para adelante , pero ahora mucha gente dice: 'Ya tengo trabajo, ¿qué más hago?, porque con lo que gano, no puedo vivir, no puedo conseguir una vivienda digna, no puedo hacer la compra'. Y eso, para todos, y también para los jóvenes, es una desmotivación total, de decir: ¿Para qué?, ¿para qué voy a trabajar?, ¿para qué voy a estudiar?

Violeta Rojas, presidenta saliente del Colegio de Educadores Sociales de Baleares / B. Ramon

¿Su trabajo es más necesario que nunca?

Siempre es necesario. Esta crisis no es como la de 2008, que hubo muchísimo recortes, esto ahora no ha pasado, se ha visto que somos esenciales. También ha pasado que desde los centros educativos por ejemplo ahora es mucho más evidente que se ha de trabajar en red, no solo desde dentro, también con el entorno.

¿Hay padres que han abdicado de educar? ¿La sociedad ha abdicado de educar?

Dicen que para educar a un niño se necesita todo un pueblo y eso es importante, no podemos delegar todo en los maestros, todos tenemos una responsabilidad, pero ahora la gente va 'a lo suyo'. La familia es el primer pilar, es donde se aprenden todas las cosas. Hay que ayudar a los padres, algunos han delegado la educación en la escuela por muchos motivos. Si una persona trabaja y no le basta para vivir, pues a lo mejor no tiene tiempo o ánimo para acompañar a sus hijos como tocaría. También nos cuesta más educar, porque pensamos que con controlar ya basta. Damos a un niño un móvil y pensamos que así ya está bien, está controlado. Hay niños que pasan mucho tiempo solos, otros que están todo el día en actividades y no tienen tiempo de aburrirse...

El pasado 9 de marzo una educadora social de Badajoz fue asesinada por los menores con medidas judiciales internos en el piso en el que trabajaba. ¿Qué medidas pide el Colegio de Educadores Sociales de Baleares tras este suceso?

Que las educadoras y los educadores sociales que trabajamos con niños, niñas y adolescentes que están en el sistema de justicia juvenil o en el acogimiento residencial de protección, puedan desarrollar su labor con unos protocolos claros, con los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, como también el apoyo psicosocial y con unas condiciones laborales dignas también, básicamente.

En una concentración que convocaron la semana pasada en repulsa por lo sucedido un de los carteles rezaba: 'Que el miedo no rompa la vocación', ¿tienen miedo en su día a día, hay abandonos por ese miedo?

Diciendo esto hay un riesgo de revictimizar a las personas con las que trabajamos, pero es verdad que hay gente que tiene miedo. Se trabaja muchas veces con un nivel de estrés y violencia complicado. Por eso es importante estar acompañado de los recursos necesarios. Por ejemplo, se habla de contar vigilantes de seguridad, depende del momento que haga falta, o de por lo menos no estar solo en un turno de trabajo cuando estás en un piso en un momento especial de peligrosidad. Hay que ir adaptándose, porque trabajamos con personas y las circunstancias van cambiando. También es necesario apoyo psicosocial por parte de las entidades y administraciones para las que trabajamos. Hay que tener en cuenta que en los centros de justicia juvenil hablamos de chicos y chicas que están cumpliendo una medida judicial y muchísimos de ellos vienen con una historia de vida muy complicada y la respuesta que tienen ellos aprendida es la violencia. Reaccionan con violencia ante la frustración y todo lo que sienten. Nuestra labor es acompañarles y reeducarles para que aprendan a dar otro tipo de respuesta. Es complicado, pero es maravilloso cuando se consigue, que es la mayoría de veces.

La consellera de Asuntos Sociales, Catalina Cirer, aseguró que aquí los protocolos de los centros de internamiento funcionan, ¿está de acuerdo?

Los protocolos podrían mejorar: las respuestas que se dan, el apoyo que tienen los profesionales... Los servicios sociales no pueden ser estáticos y si hay un momento que necesita un refuerzo en un centro o en un piso los profesionales lo tienen que tener. También tienen que tener mejores condiciones laborales.

Otro cartel visto en la concentración decía: 'Por una reforma de la ley del menor', ¿por dónde tendría que ir esa reforma?

Yo creo que tendría que cumplirse bien primero lo que hay, en cuanto a recursos, disciplina y cosas que hay que cumplir dentro de los centros. Se tienen que poder cumplir en un tiempo adecuado las medidas judiciales que se ponen a los menores y ha de haber sitio en los recursos para cumplir las medidas decretadas. Un chico no puede tener un juicio dos años después de haber cometido un delito, a lo mejor cuando llega la condena ya está insertado, cursando una formación... y de repente tiene que dar un paso atrás y cumplir una medida judicial que alterara ese buen itinerario que llevaba. También puede pasar que como esa medida, ese toque de atención y punto de inflexión para que esa persona cambie su vida, no llega en el momento, el joven siga en una escalada delictiva.

¿Los centros de internamiento siguen teniendo lista de espera?

Sí, es normal. Y solo Mallorca tiene centros, lo que supone un desarraigo para los menores de las otras islas que tienen que venir.

Un recurso que nunca llega es la construcción de un centro para menores con problemas de conducta grave.

No, y nos hace falta, es una reivindicación de todo el colectivo pero nadie lo hace. Ahora a estos chicos los envían a la península.

Hoy a los menores de 14 años no se les puede imputar. Pero la edad de los menores infractores se está adelantando y debutan con delitos de mayor gravedad, con lo que varias voces (como el fiscal de menores José Díaz Cappa) abogan por rebajar la edad de imputación de los chavales si han cometido delitos graves, ¿qué opina?

Es un debate que se abre de forma recurrente. Entre nosotros no hay debate: no estamos a favor. Creemos que hay potenciar programas como el PAMI, del Consell, que es para menores infractores inimputables. Tiene que haber más recursos así y más de prevención de parentalidad positiva, para ayudar a los chicos y las chicas con las habilidades sociales... En la LOPIVI (Ley de protección a la infancia, de 2001) también hay muchas cosas muy potentes en este sentido. Si tuviésemos los recursos para hacer toda la parte de prevención, bajarían los casos que requieren después de intervenciones y recursos especializados.

¿La reinserción es posible?

Sí, en la mayoría de los casos los chicos aprovechan ese derecho a tener otra oportunidad. Las cosas cambian después de todo un acompañamiento con los recursos que necesitan.

