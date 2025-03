Jaume Asens: «El éxito de Sumar es Sánchez, haber movido al PSOE a la izquierda»

Jaume Asens Llodrà (Barcelona, 1972) es eurodiputado por Sumar tras haber sido diputado por Podemos y concejal de Barcelona por los Comunes. Artífice de la ley de amnistía, y con las «raíces maternas» en Manacor de su segundo apellido, ha sido el vector de convergencia de las distintas facetas de la izquierda española. Recoge esta aventura en el libro Los años irrecuperables.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Pensó titular su libro ‘Los daños irrecuperables’?»

Jajaja. Los años irrecuperables es un homenaje a Stefan Zweig, tomado del prefacio de su último libro que tituló El mundo de ayer. Él se suicidó, yo he elegido una actitud diferente, levantar esperanzas.

¿La ultraderecha va ganando?

Va ganando, al igual que ocurrió con los fascismos de los años treinta, cuando su derrota revirtió en la construcción de la Europa actual. Por eso hemos de seguir luchando en esta fase de transición.

¿Cuánto durará el ciclo reaccionario actual?

La batalla está abierta, porque tampoco ellos han alcanzado la victoria. Están ganando pero plantamos batalla, el Gobierno español se sitúa a la vanguardia del antifascismo europeo y es un faro del sentimiento de izquierdas. No rendirse es nuestro imperativo.

¿Pablo Iglesias fue Lenin?

En Los años irrecuperables lo comparo con un personaje de Guerra y paz, un agitador locuaz con ganas de comerse el mundo. Es un visionario tenaz , un fenomenal estratega que sobresale en su capacidad de manejar el relato.

Nos costó entender que Errejón era peronista.

También Iglesias lo era en parte. Ambos tenían algo del peronismo sintetizado en clave española. Plantearon la pelea en términos similares, arriba y abajo, las élites y el pueblo, el 99 por ciento contra el uno por ciento, los lemas del 15M.

¿Es posible que Ada Colau fuera la más valiosa del lote?

No soy objetivo, la amistad me permite apreciar en ella más virtudes que en otros, pero sin Ada Colau no se hubiera ganado el ayuntamiento de Barcelona en solo ocho meses y con un partido nuevo. Se convirtió en un referente mundial.

¿Qué papel histórico se ha reservado usted?

Soy el narrador, discreto en su papel histórico y que prefiere situarse en la retaguardia para servir de puente.

Me dijo que «Pablo Iglesias es nuestro pasado y Yolanda Díaz nuestro futuro», ahora puede corregirse.

Pablo Iglesias dio un paso atrás, perdiendo poder pero no liderazgo, porque sigue ejerciendo de maestro de ceremonias y marcando el camino desde su trinchera mediática. En cuanto a Yolanda Díaz, continúa siendo el presente, y el futuro porque acumula un capital inigualable. No tenemos mejor liderazgo que el suyo.

Salvo que no quedan votos a la izquierda del PSOE.

Vivimos un momento de declive, si se compara con los tiempos en que estuvimos a punto de ganar las elecciones. Nuestro momento llegará si todos los actores somos capaces de reagruparnos. Somos un poco escorpiones, lo cual conduce a la disgregación en un sistema electoral que penaliza la división, porque los votantes ven barullo y gente peleándose. Por ello es necesario desinflamar, nos merecemos una tregua sin reproches.

¿Tienen ahora mismo algo de los que sentirse orgullosos?

Nuestro mayor éxito en el Gobierno se llama Pedro Sánchez. Desde Sumar hemos movido al PSOE a la izquierda, a un partido que no gusta a Felipe González.

¿Sánchez es un «señor de la guerra», según insiste Podemos?

No me parece correcto, «señor de la guerra» le cuadra al Aznar que nos metió en una invasión ilegal en contra de la ONU. Hay que tener cuidado con las palabras y ser prudentes al armarlas, porque se degrada su sentido. Otra cosa es oponerse a la política armamentística, y abogar por una coordinación de los ejércitos europeos para salir del modelo de la OTAN.

¿Quién será el próximo presidente del Gobierno?

No lo sé, pero este Gobierno llegará a 2027 a pesar de los obstáculos que tiene que afrontar, por un sentido de la responsabilidad.

Acabaron ustedes concentrados en el sexo, y el sexo les hundió en los escándalos de Errejón o Monedero.

Tiene que ver con el poder, que es tan adictivo como el sexo. En general, el político folla menos porque ya tiene el incentivo de un poder que tiene una tendencia a alinearse con relaciones tóxicas, un comportamiento transversal y que conduce a prácticas machistas en las izquierdas, aunque sean antagónicas con los principios. Se produce una desconexión entre el relato y el comportamiento, a la que somos susceptibles todos los hombres.

No hay acuerdo que usted no pueda conseguir, ¿cuál ha sido el más difícil?

El más costoso fue lograr una ley de amnistía, un camino largo y nada fácil. El PSOE afrontó la negociación desde posturas inamovibles, parecía imposible alcanzar un acuerdo.

¿Qué hubiera pensado Camus de Podemos?

Mi filósofo preferido nos hubiera mirado con cierta simpatía, aunque no sé si nos habría votado. Siempre me atrajo su mezcla de optimismo y pesimismo, así que creo que a Camus no le habría sorprendido lo que ha pasado, desde la responsabilidad y la lucidez que le permitió contemplar los abismos del alma humana.

