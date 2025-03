El fondo buitre Promontoria Coliseum pidió una certificación a una inmobiliaria para asegurarse que no era un gran tenedor

El edificio de sa Pobla, conocido en la localidad como 'edificio Trump', podría convertirse en vivienda social con la intervención del Govern si el comprador es un gran tenedor. Sin embargo, según fuentes consultadas, el fondo buitre Promontoria Coliseum se quiso asegurar que no lo fuera pidiendo una certificación a la Inmobiliaria Farrutx. Ahora quedan por ver las comprobaciones que realizará el Govern con tal de asegurarse y confirmar este dato.

El camino para que el edificio tenga todos los pisos y locales con el final de obra pasa por realizar una inversión importante para adecuarlos y así poder conseguir la cédula de habitabilidad. La intervención en el edificio ha empezado por los sistemas antiokupas, dado que a lo largo de esta semana se han registrado intentos de entrar a las viviendas de forma ilegal, frenados por las fuerzas de seguridad.

En principio, se prevé vender los pisos a precios de mercado actuales. No será hasta que terminen las mejoras que se pondrán a la venta, en caso que el Govern no pudiera adquirirlos para destinarlos a vivienda social. Si se venden no lo harán al precio al que se adquirieron, de 70.000 a 130.000 euros, porque el fondo buitre los vendió a un precio inferior del valor catastral.

El promotor del 'Edificio Trump' intentó pasar los pisos a protección oficial

Si el Govern llegará a realizar el retracto y tanteo del 'Edificio Trump', no sería la primera vez que esta edificación de sa Pobla se intenta destinar a viviendas de protección oficial. En su momento, el promotor, al ver que los pisos no se vendían y para intentar salvar la promoción y no tener que entregarla al banco se intentó entregar las viviendas al IBAVI, pero la operación no prosperó y finalmente se las quedó el banco, según fuentes consultadas.

La vivienda, a debate en sa Pobla

PP y MÉS presentaran mociones en el próximo pleno para abordar la crisis habitacional. El próximo tres de abril se prevé un debate en el que se expongan las divergencias para facilitar el acceso a la vivienda y frenar la especulación, a través de las mociones del Partido Popular y MÉS.

Por su parte, los populares de sa Pobla proponen levantar la suspensión de diversas medidas urbanísticas. La moción defiende la reconversión de locales en habitajes en zonas consensuadas y la modificación de densidades para permitir la división de viviendas unifamiliares entre medianeras, en línea con la Ley 3/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda.

Més per Sa Pobla, por su parte, se centra en la denuncia de la especulación inmobiliria. La moción insta al Govern de les Illes Balears a ejercitar su derecho de tanteo y retractarse sobre la venta de 87 bienes inmuebles, incluidos viviendas, locales y aparcamentos, por un precio inferior al valor catastral.

La formación demanda que estos inmuebles esten destinados a alquiler social, preferencial para residentes del municipio, a través del IBAVI. Además, sa Pobla reclama más actuaciones para poner fin a la ‘okupación’ que prolifera en el municipio.

El municipio es el segundo pueblo de Mallorca con más pisos vacíos de grandes tenedores. En el último pleno próspero una moción del PP (en la oposición), con el apoyo de IxSP, que lidera el equipo de gobierno (IxSP, Més, PSOE y PI), y el apoyo de VOX y el PI. Estos últimos partidos también en su momento pusieron sobre la mesa del pleno sus mociones, preocupados por la okupación ilegal.

Las últimas informaciones sobre posibles okupaciones ha sido en el 'Edificio Trump', adquirirido por la Inmobiliaria Farrutx de Alcúdia al fondo buitre Promontoria. Al abrirse el debate sobre la presunta especulación y dar a conocer el edificio, algunos presuntos okupas aprovecharon la situación y se requirieron las fuerzas de seguridad para frenar su entrada. La empresa también ha reforzado la seguridad privada.

