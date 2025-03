El anciano que asesinó a su mujer la maltrataba desde hacía años: «La tenía anulada»

El asesinato machista de Puigpunyent ha revelado la situación de malos tratos que sufría la víctima desde hace tiempo. Varios allegados a la pareja han afirmado a los investigadores de la Guardia Civil que la víctima, Joana B.J., de 79 años, padecía desprecios y humillaciones de forma habitual por parte de su marido, Benet M.O., de 82 años. «La tenía anulada», resume una persona próxima a la familia. El hombre permanece en prisión provisional por orden judicial desde el pasado viernes, acusado de un delito de asesinato.

El anciano, señalan fuentes conocedoras del caso, había dado muestras de una creciente agresividad en los últimos tiempos. Al menos dos testigos han contado tras el crimen que vieron a la víctima con lesiones que podrían ser fruto de los malos tratos de su marido. El testimonio más contundente fue el de la empleada doméstica de la pareja, que aseguró haber presenciado una agresión solo cinco días antes del asesinato. La mujer contó a la Guardia Civil que vio como Benet M.O. golpeaba a su mujer en la cabeza y que ella misma le aplicó curas en las heridas que sufrió, entre ellas varios chichones. La Guardia Civil no descarta que el anciano tenga un deterioro cognitivo no diagnosticado todavía que haya propiciado estos arrebatos violentos, cuya intensidad aumentó con el paso del tiempo. Pese a esta situación de maltrato, no consta ninguna denuncia contra el hombre por episodios de violencia machista.

La relación de la pareja, que dormía en habitaciones diferentes, estaba bastante deteriorada, situación que se vio agravada por algunos episodios que enfadaron a Joana B.J. Hace un tiempo, el hombre decidió vender una importante cantidad de joyas de su mujer, por las que recibió cerca de 50.000 euros. Al parecer, utilizó el dinero «para dar la vuelta al mando», explica un allegado, en un viaje que realizó el solo por varios países y que se prolongó durante un mes. Benet M.O., que labró una fortuna en las décadas de los 80 y los 90 gracias a sus negocios en el sector textil, quería mantener un tren de vida para el que su economía actual ya no daba abasto, cuentan quienes le conocían.

Si la relación con su mujer no era buena, la que mantenía con sus dos hijos era pésima. Hacía años que no se hablaban, en buena parte por el trato que el hombre daba a su pareja. Fue él quien decidió mudarse hace ahora unos cinco años desde su casa de Costa d’en Blanes al chalé de Puigpunyent, donde ya residía su hija. Una mudanza que los allegados al matrimonio interpretaron como un desafío.

La tensa situación se agravó todavía más cuando el hijo acordó con su madre poner a la venta la casa de Puigpunyent, de la que ambos eran propietarios. Benet M.O. se opuso abiertamente a esta operación, que acabó siendo el detonante del asesinato. Joana B.J. y su hijo habían cerrado ya la venta y el mismo día del crimen tenían hora en una notaría para sellar la transacción con el comprador. El anciano mató de un tiro por la espalda a su mujer mientras ella dormía solo unas horas antes de que firmaran la venta del chalé.

Problemas con las armas

Benet M.O., gran aficionado al tiro y la caza, tenía en su casa un auténtico arsenal. En los últimos años temió que, debido a su deterioro físico, no le renovaran las licencias para tener estas armas y trató de convencer a su hijo para ponerlas a su nombre. El hombre se negó, lo que provocó un nuevo enfado del anciano. Los investigadores han comprobado tras el asesinato que Benet M.O. seguía teniendo armas para las que no tiene los permisos en regla. Además, en su colección falta un arma corta cuyo robo denunció hace un tiempo y que los agentes no han conseguido localizar todavía.

El hombre usó un rifle de caza Ceskoslovenska Zbrojovka, modelo Ag Brno y calibre 30-06 para matar a su mujer y luego se pegó un tiro a sí mismo. Él solo sufrió lesiones leves. Cuando los agentes le comunicaron que estaba detenido por homicidio se limitó a decir, muy sereno: «Ah, sí. Eso».